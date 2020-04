Rosemont-La Petite-Patrie - Accès automobile limité dès le 30 avril au marché Jean-Talon





MONTRÉAL, le 29 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'Arrondissement annonce que dès le 30 avril, l'accès automobile sera limité sur les rues du Marché-Du-Nord situées en périphérie du marché Jean-Talon. La circulation automobile y sera interdite pendant les heures d'ouvertures de l'établissement, soit de 9 h à 18 h, à tous les jours. Cependant, les deux stationnements souterrains du marché Jean-Talon demeurent accessibles et une zone de chargement pour véhicule a été aménagée par la Corporation de gestion des marchés publics de Montréal.

Cette mesure exceptionnelle s'inscrit dans le plan de sécurisation et de mise aux normes sanitaires du marché Jean-Talon en lien avec la COVID-19. Le 20 avril dernier, la Direction régionale de santé publique de Montréal a déclaré les marchés publics comme étant des services essentiels et a émis des directives sanitaires pour encadrer les opérations des marchés, notamment un contrôle de foule avec entrées spécifiques et une limitation du nombre de personnes pour permettre une distanciation sociale de 2 mètres, sur le site.

La Corporation de gestion des marchés publics de Montréal et l'Arrondissement travaillent de concert pour répondre aux directives de santé publique et assurer des opérations de marché fluides et sécuritaires sur l'ensemble de la zone. Cette limitation hâtive de l'accès automobile sur les rues Marché-du-Nord s'inscrit dans ce travail d'adaptation des marchés publics face à la COVID-19.

« Nous savons que la clientèle du marché Jean-Talon y vient majoritairement en transport en commun, à pied ou à vélo, et qu'elle apprécie la piétonnisation en vigueur en saison estivale depuis 14 ans, indique le maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, François William Croteau. Nous invitons donc les Rosepatriennes et Rosepatriens à conserver leurs bonnes habitudes et à demeurer solidaires de nos marchands en venant les encourager en optant de préférence pour la marche et le vélo, des moyens de mobilité adaptés à la distanciation sociale en vigueur. »

« Cette réorientation exceptionnelle de l'accès automobile permet un contrôle de foule sécuritaire, tel qu'exigé par la Direction régionale de santé publique de Montréal. C'est l'une des nombreuses adaptations exigées par le nouveau contexte sanitaire, afin de rendre possible la saison 2020 au marché Jean-Talon, indique le directeur général intérimaire de la Corporation de gestion des marchés publics de Montréal, Nicolas Fabien-Ouellet »

Pour plus de détails, notamment en ce qui a trait aux commandes effectuées à distance, consultez le site internet du marché Jean-Talon : www.marchespublics-mtl.com

Construit en 1932, le marché Jean-Talon est l'un des marchés à ciel ouvert les plus importants en Amérique du nord.

