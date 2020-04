Porsche redémarre la production de ses voitures de sport





TORONTO, 29 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- À compter de lundi prochain, le 4 mai, Porsche reprendra partiellement la production dans deux usines. Toutes les mesures ont été prises pour garantir le mieux possible la sécurité des employés. La production partielle augmentera par étape jusqu'à plein rendement. Tous les employés seront éventuellement rappelés à mesure que la production reprendra à l'usine principale et à l'usine de Leipzig. Les processus d'approvisionnement, de production et de logistique ont été adaptés à la situation et approuvés par le Conseil d'entreprise et le service de la Gestion sanitaire. Toutes les exigences des autorités compétentes seront aussi observées.

« Le redémarrage est un signal important tant pour nos employés que pour nos clients. Nous analysons la situation très attentivement depuis le début et avons adapté les processus. Le temps est venu de nous tourner vers l'avenir avec optimisme et de reprendre le travail, dans le respect des précautions préconisées », a déclaré Albrecht Reimold, membre du Conseil de direction, production et logistique, Porsche AG.

Toutes les activités des usines Porsche de Zuffenhausen et Leipzig sont assujetties à une série complète de mesures. En plus d'accorder une extrême importance à la protection des employés, ces mesures permettent de reprendre la production le plus rapidement possible et de manière ordonnée et efficace. Par exemple, les employés d'usine devront respecter la consigne de distanciation d'au moins 1,5 mètre, devront suivre des règles de conduite de base ou porter un masque dans les zones désignées.

Porsche accorde une priorité absolue aux établissements médicaux et au personnel soignant en matière de vêtements de protection. Dans le cadre d'une initiative d'aide, Porsche organise donc l'envoi d'équipement de protection, a remis des dons en argent à des hôpitaux et des dons de nourriture à des banques alimentaires et a augmenté son budget de dons de 5 millions d'euros.

« Il faudra beaucoup d'efforts pour relancer l'économie et le système social. Tout le monde devra faire sa part », a déclaré Oliver Blume, président du Conseil de direction, Porsche AG. « Il est important d'adopter une attitude positive. Toute crise peut cacher des occasions et nous voulons en tirer le meilleur parti possible. » Porsche a d'abord stoppé la production dans ses deux usines le 21 mars 2020 pour deux semaines, pour ensuite annoncer qu'elle réévaluerait la situation en continu. À cause des difficultés mondiales d'approvisionnement, les usines ont fermé pendant six semaines, puisqu'il n'était pas possible d'assurer la production de manière ordonnée.

En plus de suspendre la production, Porsche a aussi mis en place d'autres mesures plus strictes qui resteront en vigueur jusqu'à nouvel ordre pour alléger la charge sur les infrastructures des usines. C'est ainsi que tous ceux qui le peuvent continueront de travailler à distance et les réunions se feront par vidéoconférence ou au téléphone. Les voyages d'affaires restent interdits.

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement commercial et relations publiques. L'équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces a ouvert ses portes en 2019 à Mississauga pour servir l'ensemble du réseau qui compte 19 Centres Porsche partout au pays. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2019, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 9 025 véhicules en sol canadien, une hausse de 1,4 % par rapport à 2018.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

