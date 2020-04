Aux professionnels.les de la Presse - COVID 19 - Le SdesJ invite la presse à 14h30 autour de la situation dans certains quartiers de Montréal





MONTRÉAL, le 29 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le Sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires (SdesJ) vous convie à un point de presse virtuel autour de l'évolution de la COVID-19 dans certains quartiers de Montréal, cet après-midi à 14h30.

Parmi les intervenants.tes :

Marjorie Villefranche, Directrice générale de la Maison d'Haïti

Édouard Staco, Président du SdesJ

Ruth Pierre-Paul, Directrice du Bureau de la Communauté Haïtienne de Montréal (BCHM)

Dr Shiller Castor, Président de l'association médicale haïtienne à l'étranger

Pour participer à ce point de presse merci de vous communiquer avec nous à info@sdesj.org

À propos du SdesJ

Le SdesJ est un réseau novateur ayant pour mission de contribuer à l'essor économique et social du Québec, en se concentrant spécifiquement sur l'apport des jeunes des communautés noires. Ce réseau compte plus de 40 organismes communautaires et associations, actifs sur le terrain depuis plus de 10 ans.

http://sdesj.org/

