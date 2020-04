L'Africa Finance Corporation désigne un nouveau président et annonce des changements au niveau de son conseil d'administration





L'Africa Finance Corporation ("l'AFC" ou la "Société"), le principal fournisseur de solutions d'infrastructure en Afrique, annonce aujourd'hui la désignation du Dr Kingsley Obiora comme nouveau président du conseil d'administration et de M. Henry Oroh, Mme Soula Proxenos et M. Batchi Baldeh comme directeurs non exécutifs.

Désignation du Dr Obiora en tant que président du conseil d'administration

Un économiste éminent qui occupe actuellement le poste de sous-gouverneur (en matière de politique économique) à la Banque centrale du Nigéria, Dr Obiora jouit de 19 ans d'expérience dans les services bancaires et financiers. Il était conseillé pour trois présidents nigérians en matière de politique économique, ainsi qu'au gouverneur de la Banque centrale du Nigéria (CBN).

Auparavant, il était directeur exécutif suppléant au Fonds monétaire international (FMI) à Washington, aux États-Unis. À ce titre, il était membre du Conseil d'administration, collectivement responsable de la conduite des opérations quotidiennes du FMI. Il a également aidé à représenter au Conseil les intérêts de 23 pays africains, dont le Nigéria.

Dr Obiora est titulaire de deux doctorats, le premier en Économie Monétaire et Internationale et le second en Économétrie, respectivement de l'Université Ibadan au Nigéria et de l'Université George Washington aux États-Unis.

Dr Obiora vient remplacer Dr Joseph Nnanna, qui, après ses trois années de services distingués à la Société, a pris sa retraite du Conseil d'administration de l'AFC.

Désignations supplémentaires

Outre Dr Obiora, l'AFC annonce également les nominations suivantes à son conseil d'administration :

Mme Soula Proxenos rejoint la Société en tant que directrice indépendante non exécutive. Elle était auparavant Directrice générale à l'International Housing Solutions, le gestionnaire de fonds immobiliers sud-africain spécialisé dans le logement abordable. Elle occupe plusieurs postes en tant que directrice non exécutive indépendante, ainsi que la fonction de Professeure adjointe à l'Université John Hopkins SAIS et à la Carey Business School.

Mme Proxenos était également Directrice générale des Services financiers internationaux du logement à Fannie Mae aux États-Unis, et avait été responsable de transformer les activités d'Old Mutual avant et pendant la transformation politique vécue par l'Afrique du Sud. Elle apporte plus de 30 ans d'expérience en matière de services financiers et détient une maîtrise en administration des affaires (MBA) de Stellenbosch ainsi qu'un diplôme de l'Université de Witwatersrand.

M. Batchi Baldeh rejoint la Société en tant que directeur non exécutif représentant la Banque africaine de développement à la suite de sa récente souscription aux actions de l'AFC. Banquier investisseur, développeur d'infrastructures et spécialiste en gestion des services publics, M. Baldeh apporte 33 ans d'expérience, dont celle de son poste actuel comme Directeur du Développement des Systèmes d'Alimentation Électrique, à la Banque africaine de développement. Il est également ancien de l'AFC, ayant occupé le poste de Directeur, des Activités d'Alimentation Électrique, à la Division des Investissements. Il a de même offert ses services consultatifs à plusieurs gouvernements africains, au Groupe de la Banque mondiale, à l'Union européenne et à d'autres organisations publiques et privées.

M. Baldeh est titulaire d'un diplôme universitaire en Sciences (avec mention) en Génie électrique et électronique de l'Université de Newcastle-upon-Tyne, au Royaume-Uni. Il est membre de l'Institute of Engineering & Technology, au Royaume-Uni, ainsi qu'un membre de l'Institute of Directors, en Afrique du Sud. Il est également titulaire d'un MBA de l'Université de Boston, aux Etats-Unis.

M. Henry Oroh, a rejoint l'AFC en tant que directeur non exécutif représentant Zenith Bank International Plc, où il occupe également le poste de Directeur exécutif. M. Oroh jouit de deux décennies d'expérience en services bancaires internationales, surtout après avoir occupé la fonction de Directeur général et PDG de Zenith Bank Ghana, et avoir passé sept ans avec Citibank dans les Opérations, la Trésorerie et le Marketing.

Comptable agréé, M. Oroh est titulaire d'un diplôme en Droit de l'Université de Londres, d'une licence en comptabilité de l'Université du Bénin et également membre de Chartered Institute of Bankers, au Nigéria. Il est également titulaire d'un MBA de l'Université d'État de Lagos.

Samaila Zubairu, Président-Directeur-Général de l'AFC, a commenté l'annonce des nominations : "Au nom du conseil d'administration de l'AFC, je souhaite la bienvenue au Dr Obiora comme nouveau président. Son expérience, ayant travaillé avec des gouvernements et des institutions financières multilatérales à divers titres, y compris la soutenabilité de la dette et le financement du développement, est incroyablement pertinente pour la Société alors que nous réalisons des progrès pour créer une croissance inclusive et durable à travers l'Afrique.

"Je suis également ravi d'accueillir Mme Proxenos, M. Oroh et M. Baldeh au sein de notre conseil d'administration. En effet, ils s'avèrent capables d'élargir et d'approfondir l'expérience et les compétences importantes de notre conseil non exécutif et aideront la Société dans sa stratégie de croissance.

"Enfin, je voudrais remercier Dr Nnanna, qui n'a pas seulement fourni un leadership fort et excellent à notre organisation pendant une période de transitions diverses, mais a également donné des conseils avisés d'une grande importance. Je parle au nom de la Société dans son ensemble pour le remercier pour ses services".

Pour sa part, Dr. Obiora a également commenté sa désignation en annonçant : "Au cours de la dernière décennie, AFC est devenu l'un des principaux investisseurs en Afrique, ayant réalisé des projets qui ont transformé les communautés et les économies. En la rejoignant en tant que président du Conseil d'administration, j'ai hâte de mettre mon expérience au service de cette organisation réputée pour l'aider à élargir son empreinte en matière d'investissement à travers toute l'Afrique".

