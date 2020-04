L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - MTLO

Deliverect, la start-up belge qui simplifie l'industrie de la restauration avec son logiciel de gestion de livraison de repas en ligne, a annoncé aujourd'hui avoir levé 16,25 millions d'euros à son second tour de table, mené par OMERS Ventures, avec...

Reprise des négociations pour : Société : Martello Technologies Group Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : MTLO (toutes les émissions) Reprise (HE) : 12 h 15 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : BMGB Capital Corp. Symbole à la Bourse de croissance TSX : BMGB.P Motif : À la demande de la société en attendant une nouvelle Heure de la suspension (HE) : 11:32 L'OCRCVM peut...