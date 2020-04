Le Rapport 2020 de Cision sur la situation des médias explore les nouveaux défis et les récentes tendances auxquels fait face l'industrie





Dans le cadre du Rapport, 3 200 journalistes du monde entier, dont 348 du Canada, ont fait l'objet d'un sondage qui a permis de révéler ce qu'ils pensent de l'industrie et la façon dont les professionnels des relations publiques (RP) peuvent mieux travailler avec eux.

TORONTO, le 29 avril 2020 /CNW/ - Dans le cadre du Rapport 2020 de Cision sur la situation des médias, le plus important jamais réalisé, plus de 3 200 journalistes ont été sondés, ce qui a permis de découvrir les nouveaux défis et les récentes tendances auxquels fait face l'industrie des médias, la façon dont les professionnels des relations publiques (RP) peuvent mieux travailler avec leurs homologues journalistes et l'incidence de la pandémie de COVID-19 sur le travail de ces derniers. Bien que l'année soit particulièrement marquée par de l'incertitude et des difficultés, les résultats du sondage suscitent un sentiment d'optimisme, car la méfiance envers les médias continue de se dissiper, selon les répondants. Des journalistes de 15 pays d'Amérique du Nord et du Sud, d'Europe et d'Asie, dont 348 au Canada, ont été interrogés.

Lire le Rapport 2020 de Cision sur la situation des médias .

Comme le Sondage sur la situation des médias a été mené avant l'annonce de l'arrivée de la pandémie de COVID-19, Cision a envoyé un questionnaire de suivi à la fin mars pour s'assurer que le Rapport reflète bien les effets de la crise. Ces résultats sont inclus dans une section spéciale sur la pandémie de COVID-19 du Rapport et révèlent la façon dont les professionnels des RP et des communications peuvent le mieux soutenir les journalistes durant cette période.

« Au cours des 11 dernières années, Cision a produit des Rapports sur la situation des médias en vue de dresser un tableau complet et honnête de la situation des journalistes à différents moments, a déclaré Sarah Parker, chef du marketing de contenu chez Cision. Bien que chaque année apporte un ensemble de nouveaux défis, l'année 2020 est, de toute évidence, particulièrement difficile. Notre objectif vise à aider les professionnels des RP et des médias à renforcer leur relation mutuelle. Il nous était donc primordial de joindre les journalistes de nouveau pour comprendre leur façon de faire face à cette période sans précédent. »

En plus de couvrir l'incidence de la pandémie de COVID-19 sur les médias, le Rapport 2020 de Cision sur la situation des médias porte entre autres sur les sujets suivants :

Les défis du secteur du journalisme en 2020 et la façon dont les journalistes mesurent leur taux de succès

La confiance et les préjugés envers les médias

L'incidence de la technologie sur l'univers médiatique

La façon dont les professionnels des RP peuvent améliorer leurs présentations

La façon dont les professionnels des RP et des communications peuvent établir des relations plus solides avec les journalistes

Malgré le nombre croissant de défis auxquels sont confrontés les journalistes, comme le recrutement de personnel, les ressources et la croissance de la charge de travail, les résultats du sondage effectué dans le cadre du Rapport dévoilent plusieurs conclusions optimistes, notamment une baisse des atteintes à la liberté de la presse.

Voici d'autres constatations clés comprises dans le Rapport :

Les journalistes notent une baisse progressive de la méfiance envers les médias. Pour une quatrième année consécutive, les répondants ont signalé une baisse de la méfiance du public à l'égard des médias. Cette année, 59 % des répondants ont indiqué sentir que le public a perdu confiance envers les médias, par rapport à 63 % en 2019, à 71 % en 2018 et à 91 % en 2017.

Pour une quatrième année consécutive, les répondants ont signalé une baisse de la méfiance du public à l'égard des médias. Cette année, 59 % des répondants ont indiqué sentir que le public a perdu confiance envers les médias, par rapport à 63 % en 2019, à 71 % en 2018 et à 91 % en 2017. L'exactitude de contenu prime sur tout. Pour une deuxième année consécutive, 51 % des journalistes affirment que s'assurer de l'exactitude du contenu est la priorité de leur organisation, devant les revenus, l'exclusivité ou la publication de contenu en primeur. L'exactitude de contenu devient un élément de plus en plus crucial, surtout en cette période de pandémie de COVID-19.

Pour une deuxième année consécutive, 51 % des journalistes affirment que s'assurer de l'exactitude du contenu est la priorité de leur organisation, devant les revenus, l'exclusivité ou la publication de contenu en primeur. L'exactitude de contenu devient un élément de plus en plus crucial, surtout en cette période de pandémie de COVID-19. Les algorithmes des réseaux sociaux sont classés parmi les nouvelles technologies les plus importantes qui ont une incidence sur le travail des journalistes d'aujourd'hui, tandis que la promesse alléchante de l'intelligence artificielle continue de s'envoler. D'après 41 % des journalistes, comparativement à 38 % en 2019, les algorithmes des réseaux sociaux représentent la technologie qui changera le plus la méthode de travail dans le secteur. Seuls 15 % des journalistes considèrent l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine comme les technologies les plus importantes influençant l'industrie, ce qui fait état d'une baisse par rapport à 19 % en 2019.

D'après 41 % des journalistes, comparativement à 38 % en 2019, les algorithmes des réseaux sociaux représentent la technologie qui changera le plus la méthode de travail dans le secteur. Seuls 15 % des journalistes considèrent l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine comme les technologies les plus importantes influençant l'industrie, ce qui fait état d'une baisse par rapport à 19 % en 2019. L'ensemble de la couverture médiatique est désormais examinée sous l'angle de la pandémie de COVID-19. Les journalistes ont également déclaré qu'ils cherchent des sujets plus positifs et humains pour leurs reportages en raison du cycle actuel de nouvelles.

Méthodologie

Cision a mené son Sondage 2020 sur la situation des médias du 28 janvier au 20 février 2020. Les formulaires du Sondage ont été envoyés par courriel aux membres de la base de données sur les médias de Cision, dont les fonctions en tant que professionnels des médias, influenceurs et blogueurs sont vérifiées par l'équipe de recherche média de l'entreprise. La section spéciale sur la pandémie de COVID-19 a été créée à partir d'une campagne distincte de courriels envoyés entre le 25 et le 30 mars 2020. Dans le cadre du sondage de cette année, plus de 3 253 réponses ont été recueillies au sein du secteur du journalisme, dans 15 pays.

Cision

Cision Ltée est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services de médias acquis pour les professionnels des relations publiques, du marketing et des communications. Les logiciels de Cision permettent aux utilisateurs de repérer les influenceurs clés, de rédiger et de distribuer du contenu stratégique et de mesurer les répercussions importantes. Cision compte plus de 4 800 employés et des bureaux dans 24 pays dans les Amériques, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ses produits et services primés, y compris sur Cision Communications CloudMC, visitez www.cision.ca/fr et suivez Cision sur Twitter @CNWTelbec . Pour soutenir les professionnels des relations publiques et des communications en ces temps difficiles, Cision a compilé des ressources de RP gratuites sur la COVID-19 .

