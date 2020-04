L'Association pulmonaire du Québec lance sa campagne d'urgence #SouffleCollectif





En soutien des Québécois les plus vulnérables à la COVID-19

MONTRÉAL, le 29 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'Association pulmonaire du Québec (APQ) en appelle à la générosité du public québécois pour se mobiliser et soutenir les plus vulnérables à la COVID-19 en lançant sa campagne d'urgence #SouffleCollectif. L'initiative permettra de répondre à l'anxiété quotidienne et aux besoins de la population la plus à risque de souffrir d'une détresse respiratoire suite à une infection.

Un impact direct pour les patients

L'Association pulmonaire du Québec est au service des 3 millions de Québécois atteints par une maladie pulmonaire et leur famille. Par la sensibilisation, l'éducation, la réadaptation, l'accompagnement et l'appui à la recherche, L'APQ est actif en première ligne et, grâce à ses groupes d'entraide régionaux ainsi qu'à une ligne téléphonique sans frais, offre des services directs à la population la plus à risque de souffrir des complications de la COVID-19.

«?Les Québécois atteints par une maladie pulmonaire n'ont pas fini de vivre dans l'anxiété quotidienne. Ils font partie des populations les plus à risque de développer une détresse respiratoire mortelle.?» - Marie-Ève Girard, Directrice des programmes santé, APQ

Un besoin urgent pour répondre à l'appel

Tous les jours, son équipe d'inhalothérapeutes répond aux questions et aux inquiétudes des patients alors que des collaborateurs du milieu de la santé produisent des articles informatifs sur la COVID-19 ainsi que sur les plus récents développements en recherche.

Elle reçoit ainsi chaque année au-delà de 5?000 appels de patients en quête de réponse?; un nombre qui a subi une fulgurante augmentation depuis l'éclosion de la pandémie pour atteindre plus de 150 appels par jour.

«?Toute l'équipe redouble d'efforts pour offrir un soutien continu aux Québécois atteints par un trouble respiratoire, mais nous ne pourrons maintenir ce rythme sans l'aide du public alors que la situation pourrait perdurer.?» - Dominique Massie, Directrice générale, APQ

Contribuer au #SouffleCollectif

Parce que la maladie ne prend pas de répit durant la pandémie, l'APQ a besoin de l'aide du public pour répondre à l'appel. L'organisme invite les Québécois à visiter le site web de la campagne pour en apprendre davantage et lui faire un don.

Les personnes touchées par la maladie pulmonaire peuvent quant à elles compter sur son équipe de professionnels de la santé pour répondre à leurs questions par courriel en écrivant à info@pq.poumon.ca, par téléphone, sans frais, au 1-888-POUMON9 et sur les médias sociaux @poumonqc.

L'argent amassé par cette campagne d'urgence permettra d'augmenter le nombre de lignes de soutien, d'étendre les services d'inhalothérapie à distance et de développer de nouveaux programmes d'exercices adaptés au confinement nécessaire de leurs patients.

À propos de l'Association pulmonaire du Québec

L'Association pulmonaire du Québec a comme mission l'éducation, la promotion de la santé respiratoire, la prévention des maladies pulmonaires et la réadaptation. Elle offre également des services aux personnes atteintes, en accompagnant leurs proches et en soutenant la recherche.

pq.poumon.ca

@poumonqc

#soufflecollectif

https://pq.poumon.ca/covid-19/souffle-collectif/

SOURCE Association pulmonaire du Québec

Communiqué envoyé le 29 avril 2020 à 11:25 et diffusé par :