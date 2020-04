Chico's FAS, Inc. fait le point sur l'entreprise





La société annonce un plan de réouverture échelonnée des boutiques en Amérique du Nord

FORT MYERS, Floride, 29 avril 2020 /CNW/ - Chico's FAS, Inc. (NYSE : CHS), important détaillant omnicanal spécialiste du prêt-à-porter féminin, qui exploite les marques Chico's®, White House Black Market®, Soma® et TellTaletm, a présenté aujourd'hui une mise à jour sur son activité et un plan de réouverture des boutiques, et ce, de la bouche de sa directrice générale et présidente, ainsi que les dernières informations préliminaires sur les ventes en 2020, suivies de détails sur les liquidités et l'utilisation de la trésorerie.

Mot de Bonnie Brooks, chef de la direction et présidente du conseil

La communauté Chico's FAS -- nos clients, nos associés et nos actionnaires -- sont au centre de chaque décision que nous prenons en tant que société et, en cette période de fermeture temporaire de nos boutiques, cet état d'esprit n'a pas dévié. Notre engagement à faire ce qui est juste dans notre entreprise n'a pas non plus fléchi.

Comme nous l'avons annoncé le 1er avril, nous avons pris la décision de mettre la majorité de nos associés en congé avec maintien des avantages sociaux, une décision difficile qui voit aussi réduire de 50 %, provisoirement, le salaire ou les heures de travail de la majorité des associés restants, de toute l'équipe de direction et des membres du conseil d'administration. Cette mesure ne touche pas nos associés affectés au Centre de distribution, qui fonctionne toujours à plein régime, puisqu'ils sont rémunérés à plein temps pour assurer la bonne exécution de nos ventes en ligne. Dans tous nos bureaux et centres de distribution, nous avons mis en oeuvre des protocoles de sécurité renforcés qui vont au-delà des directives édictées par les responsables de la santé publique et les autorités fédérales, étatiques et locales.

Ventes numériques solides

Au cours des six dernières semaines, nous avons relevé chez les clients une forte demande via nos canaux numériques, notamment une augmentation du trafic et des ventes sur nos sites Web de même qu'un engouement accru sur nos canaux de médias sociaux. Concrètement, les ventes en ligne chez Chico's FAS ont enregistré une croissance à deux chiffres au cours des six semaines écoulées depuis le 18 mars 2020, date à la laquelle la société est devenue une entreprise exclusivement numérique. La société exploite en faveur de ses marques cinq sites Web distincts. Le moteur de cette poussée des ventes et du trafic porteur d'une croissance à deux chiffres est constitué par les catégories (de produits) intimité, sommeil, confort, activité et détente.

Style Connect et autres investissements technologiques

Nos performances numériques montrent que nos investissements dans la technologie nous ont bien servis. À la mi-mars, nous avons équipé la direction de magasins d'appareils portables, déployés en même temps que Style Connect SM, notre logiciel breveté de stylisme numérique, qui nous permet de communiquer directement avec la majorité de nos clients, reliant ainsi les interactions de première ligne à l'exécution en ligne. Cette initiative a entraîné la poussée des ventes en ligne, des augmentations à deux chiffres mentionnées ci-dessus, depuis la fermeture temporaire des boutiques. Conçu dès le départ pour apporter un avantage concurrentiel, Style Connect, à mesure que se met en place notre nouveau « modèle d'exploitation post-COVID-19 », nous offre de nouvelles possibilités de ventes puisqu'il permet une prise de contact intime mais distante, facteur pertinent qui trouve un écho favorable auprès de nos clients.

Plan de réouverture échelonnée des magasins à compter du 4 mai 2020

Les études1, 2, 3 montrent que les grands magasins constituent pour nos clients le principal pôle où se croisent les achats dans toutes nos catégories de produits. Nous pensons que nous bénéficierons d'avantages importants au cours des prochains mois, car la majorité de nos magasins ont une superficie inférieure à 3 500 pieds carrés et se trouvent dans des centres commerciaux aisément accessibles. D'autre part, vu la taille réduite de nos boutiques, Chico's FAS pourra rouvrir rapidement, en toute sécurité, et se conformer aux mesures de sécurité renforcées. Par exemple, nos équipes ont la capacité de gérer le nombre de clients en magasin, de mettre à leur disposition du désinfectant pour les mains et des masques, de séparer convenablement les rayons de vêtements et d'ajuster les cabines d'essayage par souci de distanciation sociale.

À compter du 4 mai, nous rouvrirons nos boutiques en trois phases : premièrement, l'exécution des commandes nationales via les magasins à même des stocks en place; deuxièmement, « achat en ligne et ramassage en magasin » (BOPIS), y compris la collecte sans contact en bordure de trottoir; et troisièmement, l'introduction d'un nouveau service-achat sur rendez-vous pour toutes les marques : Chico's, Chico's Off the Rack, White House Black Market, White House Black Market Outlet et Soma. La réouverture des magasins sera conforme aux directives et réglementations locales en matière de santé et de sécurité.

Modèle opérationnel post-COVID-19

Lorsqu'elle a commencé à préciser, à savoir l'ampleur des répercussions de la COVID-19 sur l'industrie de l'habillement féminin, nous avons tout de suite pivoté vers un nouveau plan d'affaires pour 2020 et au-delà, en évaluant et en remaniant chaque composante de notre entreprise, ainsi qu'en ajustant rapidement les opérations alignées sur le marketing et la distribution en ligne. Au cours des dernières semaines, nous avons nettement réduit notre consommation hebdomadaire de liquidités. Les mesures que nous avons prises ont permis de réduire les dépenses d'exploitation d'environ 30 % et nous nous sommes engagés à maintenir durablement cette structure de coûts. Nous avons reporté la majorité des dettes d'exploitation et renégocions tous les contrats, y compris les contrats immobiliers.

Au cours du premier semestre de l'année dernière, la société dû faire face à une importante trajectoire de ventes à la baisse. Au cours du deuxième trimestre, suite à mon entrée en fonction, j'ai changé notre équipe de direction pour l'essentiel et j'ai travaillé à la refonte immédiate de l'entreprise. La nouvelle équipe a pu faire pivoter rapidement l'entreprise, renversant la tendance, les ventes ayant progressé de 9,4 % du premier trimestre à la fin du quatrième trimestre, le premier bilan comparable positif pour l'entreprise depuis 2014, qui coïncide avec la fin de l'exercice financier, le 1er février 2020.

Bien que les défis d'aujourd'hui soient d'une plus grande ampleur, notre culture d'agilité et notre capacité à faire croître les ventes tout en réduisant les dépenses, entamées il y a exactement 12 mois, nous ont déjà bien servis au cours de cette période et nous sommes convaincus que nous avons une voie à suivre pour assurer durablement l'avenir de la société, post-COVID-19.

Bonnie Brooks

Chef de la direction et présidente

1 Chico's Transformation Customer Profiling 7.17.19 Final Updated (Mise à jour finale : profilage client dans le cadre de la transformation de Chico's (17 juillet 2019); échantillon de fichier client)

2 White House Black Market Customer Profiling Study 9.12.19 (Étude de profilage client White House Black Market (12 septembre 2019); échantillon de fichier client)

3 Soma Top 3 Intimates Retailers Quick Poll Summary 9.6.19 (Résumé du sondage rapide des détaillants des trois de vêtements intimes Soma les mieux vendus (6 juin 2019); échantillon du panel de recherche)

Commentaire sur la mise à jour concernant les liquidités et l'utilisation de la trésorerie, David Oliver, directeur financier et contrôleur de gestion par intérim

Performances commerciales récentes

Le tableau qui suit reflète les ventes comparables pour les périodes indiquées, et ce, dans chaque cas, par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Performances commerciales comparables :

Les tendances trimestrielles des ventes comparables de la société font état d'une amélioration continue, tout au long de l'exercice 2019, à mesure que les initiatives de marchandisage prenaient de l'essor et que les produits à l'écoute du client arrivaient sur le marché. Ces tendances se sont poursuivies au cours des quatre premières semaines de l'exercice 2020, lorsque les ventes comparables ont augmenté de 2,7 % par rapport à l'exercice précédent.

13 semaines terminées

13 semaines terminées

13 semaines terminées

13 semaines terminées

4 mai 2019

3 août 2019

2 novembre 2019

1er février 2020

Total société

-7,00 %

-6,10%

-2,20%

2,20%

2,70%

Ventes numériques de l'exercice 2020 : les semaines 1 à 6 terminées le 14 mars contre les semaines 7 à 12 terminées le 25 avril, en hausse de 16 %*

*non rapporté précédemment

Nous avons entamé l'exercice 2020 sur une base financière solide et continuons de jouir d'une situation saine en matière de liquidités. Au lundi 27 avril 2020, nous disposions d'environ 103 millions de dollars de liquidités et d'équivalents de trésorerie. Nous constatons que notre position de trésorerie est nettement renforcée par les disponibilités prévues dans le cadre de notre facilité de crédit sur actif et notre capacité à emprunter en contrepartie de notre centre de distribution et de nos bureaux, qui nous appartiennent et ne sont pas grevés. Nous estimons que les emprunts auprès d'un prêteur sur actif (ABL) et l'effet de levier sur les biens immobiliers dont nous sommes propriétaires pourraient engendrer environ 100 millions de dollars en liquidités supplémentaires. D'ailleurs, les emprunts ABL n'ont pas à être remboursés avant l'échéance en août 2023.

D'autre part, notre consommation de liquidités est partiellement atténuée par notre forte activité numérique en cette période de fermeture temporaire de magasins ainsi que par les mesures importantes que nous avons prises pour aligner la structure de coûts de la société sur les prévisions de ventes actuelles et post-COVID-19. Au titre des mesures prises pour réduire les coûts et améliorer les liquidités, nous avons entre autres :

travaillé avec les propriétaires, les fournisseurs et les prestataires pour en arriver à réduire substantiellement les coûts d'exploitation et à allonger les délais de paiement, y compris, dans certains cas, en retenant les paiements dus;

annulé la réception de marchandises pour mieux aligner les stocks sur la demande prévue du marché;

réduit de manière appréciable tous les éléments constitutifs des frais de vente, généraux et administratifs afin de mieux aligner les coûts d'exploitation sur les ventes prévues;

suspendu notre dividende trimestriel, ce qui nous a permis de conserver environ 31 millions de dollars en espèces au cours de cet exercice financier;

réduit nos dépenses d'investissement prévues au niveau surtout des dépenses d'entretien et essentielles à l'entreprise.

Notre consommation de trésorerie depuis le début de l'année tient compte du paiement du dividende du premier trimestre de l'exercice 2020 précédemment approuvé et le versement aux termes du plan d'incitation de la direction pour l'exercice 2019.

En vertu des dispositions de la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security), nous pensons que Chico's FAS a le potentiel de réaliser, en termes de liquidités, un avantage unique d'environ 95 millions de dollars sur la base de nos prévisions actuelles, avantage lié principalement au recouvrement des impôts fédéraux sur le revenu déjà payés, ainsi qu'au report des paiements de l'impôt sur les charges sociales, aux crédits accordés au titre du maintien des employés et à d'autres mesures fiscales prévues par la loi CARES. Nous cherchons des moyens d'accélérer sensiblement cet avantage au cours de l'exercice 2020 et prévoyons qu'il sera réalisé en partie dans le courant des deuxième et troisième trimestres.

Nous demeurons confiants à l'égard de l'avenir de la société et de sa situation financière.

David Oliver

Directeur financier et contrôleur de gestion par intérim

Communication des résultats financiers et assemblée générale annuelle des actionnaires

La société a annoncé aujourd'hui qu'elle tiendra le 10 juin 2020 sa téléconférence en vue d'examiner les résultats financiers du premier trimestre 2020.

De même, l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société, prévue le 24 juin 2020, se déroulera en virtuel.

Données préliminaires

Les données anticipées sur les ventes pour 2020, présentées dans ce communiqué, le sont à titre préliminaire, sont basées sur les estimations actuelles de la direction, pourraient ne pas refléter nos performances réelles de ventes pour le premier trimestre complet de l'exercice 2020 ou tout autre exercice financier terminé, et sont soumises à la bonne exécution de nos procédures standard relatives à la préparation et l'achèvement de nos états financiers trimestriels. Ces procédures ne sont pas encore terminées, et nous pourrions procéder à d'autres ajustements en fonction des développements qui se produiront d'ici la publication des résultats financiers, à mesure que les périodes respectives seront finalisées. De plus, des données estimatives sur les ventes et les liquidités ont été fournies pour aider les investisseurs à comprendre et à évaluer les effets à court terme de la pandémie de COVID-19, mais elles sont sujettes à des variations et peuvent ne pas être représentatives de nos résultats ou tendances pour toute période de référence complète.

À PROPOS DE CHICO'S FAS, INC.

Chico's FAS, fondée en 1983 à Sanibel Island (Floride), une société de mode établie en Floride, a réinventé l'expérience de la vente de mode au détail en créant des communautés ancrées par notre service personnalisé le plus abouti, grâce à notre approche centrée sur le client. Chico's FAS, l'un des principaux détaillants de mode en Amérique du Nord, regroupe trois marques uniques -- Chico's, White House Black Market et Soma --, fondées par des femmes et dirigées par des femmes, qui se portent bien, chacune dans son propre espace blanc, en offrant des solutions qui, aux dires des millions de femmes, leur donnent confiance et joie.

Passionnés par la mode, nous offrons chaque jour des vêtements, des chaussures et des accessoires, des sous-vêtements, habillement intime et autres articles de stylisme d'expert, aussi bien dans nos boutiques traditionnelles qu'à nos boutiques en ligne, et par l'intermédiaire de Style Connect, l'outil de stylisme numérique exclusif de la société qui permet aux clients de faire leurs achats où, quand et comme ils le souhaitent.

Au 1er février 2020, la société exploitait 1 341 magasins aux États-Unis et au Canada, sans compter les autres points de vente, soit 70 magasins franchisés internationaux au Mexique et deux emplacements de franchise nationale dans les aéroports. La société propose également ses produits en ligne sur les sites suivants : www.chicos.com, www.chicosofftherack.com, www.whbm.com, www.soma.com et www.mytelltale.com.

Pour en savoir plus sur Chico's FAS, consultez le site www.chicosfas.com.

DÉCLARATION D'EXONÉRATION EN VERTU DE LA PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT DE 1995

Le présent communiqué de presse contient des déclarations à caractère prévisionnel au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis. Ces déclarations, y compris, sans limitation, les déclarations faites par Mme Brooks sous la rubrique « Mot de Bonnie Brooks, chef de la direction et présidente du conseil », et par M. Oliver, sous la rubrique « Commentaire sur la mise à jour concernant les liquidités et l'utilisation de la trésorerie, David Oliver, directeur financier et contrôleur de gestion par intérim », se rapportent aux attentes et projections relatives au rendement futur de la société et se signalent par les mots « anticiper », « croire », « pourrait », « estimer », « prévoir », « avoir l'intention », « peut », « planifier », « perspectives », « projet », « devrait », « stratégie », « potentiel » et d'autres termes similaires. Ces déclarations prospectives, fondées en grande partie sur les informations dont dispose actuellement notre direction et sur nos attentes, hypothèses, plans, estimations, jugements et projections actuels concernant nos activités et notre secteur d'activité, sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient faire que les résultats réels varient sensiblement des résultats historiques ou de ceux actuellement prévus. Bien que nos attentes, à notre sens, se fondent sur des estimations et hypothèses raisonnables, rien ne garantit que nos attentes se réaliseront ou que nos estimations ou hypothèses se révéleront exactes, et nous avertissons tous les investisseurs et autres intéressés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Parmi les facteurs susceptibles d'entraîner des différences appréciables dans les résultats réels figurent, sans s'y limiter, les effets de la pandémie de COVID-19 et les incertitudes quant à sa profondeur et sa durée, ainsi que les répercussions sur les conditions économiques et le comportement des consommateurs, y compris, notamment la fermeture temporaire des boutiques sur les instructions des autorités publiques, le taux de chômage, l'étendue, la disponibilité et l'efficacité de tout programme de relance ou programme de prêts tributaires de la COVID-19, et les tendances chez les consommateurs en termes de comportement et de dépenses pendant et après la pandémie; notre capacité à bien mettre en oeuvre toutes les solutions de rechange que nous poursuivons, y compris notre capacité à réaliser les économies de coûts décrites dans le présent communiqué; les mesures et politiques gouvernementales; l'augmentation des taux de chômage et des impôts; la conjoncture locale, régionale, nationale et internationale; les changements dans l'environnement économique et commercial général; les changements dans les secteurs de la vente au détail ou de l'habillement général ou spécialisé, y compris l'ampleur de la demande du marché et le niveau global des dépenses consacrées aux vêtements de marque privée pour femmes et aux accessoires connexes; l'efficacité de nos stratégies de marque, ainsi que de nos programmes de sensibilisation et de marketing de la marque; la capacité à exécuter avec succès et à atteindre les résultats escomptés de nos stratégies commerciales et de nos initiatives stratégiques particulières (y compris, mais sans s'y limiter, la structure organisationnelle remaniée de la société, le plan d'optimisation de la flotte de vente au détail et les trois priorités opérationnelles qui entraînent des ventes plus importantes grâce à l'amélioration des produits et du marketing; l'optimisation du parcours client en simplifiant, en numérisant et en élargissant le service unique et personnalisé de la société; et la transformation des opérations d'approvisionnement et de la chaîne d'approvisionnement pour accélérer la mise sur le marché des produits et améliorer la qualité), les initiatives de vente et les stratégies multicanaux; le trafic client; notre capacité à tirer parti de la gestion des stocks et des promotions ciblées; le recrutement de dirigeants et l'intégration fructueuse de nouveaux membres de notre équipe de direction; les incertitudes à l'égard des futures offres non sollicitées d'achat de la société et notre capacité d'y répondre efficacement ainsi qu'aux actions des actionnaires militants et autres; les changements dans l'environnement politique créant de l'incertitude chez les consommateurs; le risque que nos investissements dans les marchandises ou les initiatives de marketing ne donnent pas les résultats escomptés; des changements importants dans les coûts d'importation et de distribution des produits (tels que la consolidation inattendue dans le secteur du transport de marchandises et la capacité à rester compétitif face aux conditions d'expédition à l'endroit des clients et aux coûts liés aux livraisons et aux retours de produits); des taxes ou tarifs nouveaux ou augmentés qui pourraient influer, entre autres, sur nos achats auprès de fournisseurs étrangers; et des changements importants dans le comportement des consommateurs. D'autres facteurs de risque sont détaillés de temps à autre dans les rapports trimestriels de la société sur le formulaire 10-Q, le rapport annuel sur le formulaire 10-K et d'autres rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Ces facteurs doivent être pris en compte dans l'évaluation des déclarations prospectives que contient le présent document. Rien ne garantit que les résultats, performances ou réalisations futurs réels, exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives, se produiront. La société ne s'engage nullement à mettre à jour, ni à réviser publiquement, ses déclarations prospectives même si l'expérience ou les changements futurs indiquent clairement que les résultats escomptés, exprimés ou implicites dans ces déclarations ne se réaliseront pas.

