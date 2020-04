Le nouveau Roborock S6 MaxV innove en matière de navigation et de reconnaissance d'objets





Combinant la technologie laser avancée de la marque avec un système optique inédit, l'expérience de navigation de l'aspirateur-robot gagne encore en précision.

PARIS, 29 avril 2020 /PRNewswire/ -- Roborock, constructeur d'aspirateurs robotisés, dévoile aujourd'hui sa dernière innovation produit, le Roborock S6 MaxV. Cet aspirateur-robot haut de gamme, dernier-né de la série S, est le premier Roborock à inclure une caméra stéréo, lui permettant d'éviter les obstacles grâce à la technologie ReactiveAI. Le S6 MaxV est alimenté pour la première fois par un processeur Qualcomm® APQ8053 qui lui confère des performances de pointe en matière d'intelligence artificielle et de connectivité. ReactiveAI permet à l'aspirateur non seulement de reconnaître, mais aussi d'éviter toute une série d'obstacles courants pour les robots, pour une expérience plus simple que jamais, en particulier les propriétaires d'animaux.

"L'intégration imperceptible de ReactiveAI à notre technologie laser permet au S6 MaxV d'estimer la taille et l'emplacement d'obstacles classiques, ainsi que la meilleure façon de les contourner, établissant ainsi pour cet aspirateur-robot l'expérience de navigation la plus intelligente imaginée dans nos laboratoires à ce jour", a déclaré Richard Chang, PDG de Roborock. "Ce système optique inédit nous a naturellement amenés à travailler avec Qualcomm Technologies pour la première fois, une aventure que nous sommes ravis de commencer alors que nous continuons d'imaginer la prochaine génération d'aspirateurs-robots qui naviguent le monde d'aujourd'hui."

Cette vision est reprise par Dev Singh, directeur du développement commercial et responsable de la robotique autonome, des drones et des robots chez Qualcomm Technologies : "Les progrès que Roborock a réalisés dans le secteur de la robotique domestique ces dernières années sont remarquables", a déclaré M. Singh. "Nous sommes ravis de travailler avec eux sur leur premier produit doté d'une caméra stéréo et d'un processeur hétérogène Qualcomm® APQ8053 ? qui alimente le S6 MaxV grâce à des performances de calcul de pointe et une batterie longue durée ? pour donner vie à la prochaine génération d'aspirateurs-robots innovants."

Reconnaissance et contournement d'obstacles

Caméra stéréo - Le Roborock S6 MaxV est équipé d'une double caméra à l'avant qui capture des images détaillées à une vitesse maximale de 30 ips, permettant un traitement d'image puissant pour reconnaître et éviter les obstacles courants, tels que les excréments d'animaux, les balances (pesées) ou les chaussures.

- Le Roborock S6 MaxV est équipé d'une double caméra à l'avant qui capture des images détaillées à une vitesse maximale de 30 ips, permettant un traitement d'image puissant pour reconnaître et éviter les obstacles courants, tels que les excréments d'animaux, les balances (pesées) ou les chaussures. ReactiveAI - Cette technologie de contournement des obstacles utilise un réseau neuronal convolutif pour le traitement des images - entraînées sur des dizaines de milliers d'images et alimenté par un processeur Qualcomm® APQ8053 rapide et puissant.

Une puissance encore améliorée

Une aspiration puissante - Avec ses 2500 Pa d'aspiration, soit 25 % de plus que son prédécesseur le S6, le S6 MaxV est l'aspirateur le plus puissant jamais lancé par Roborock. Il ramasse désormais des saletés encore plus fines sur les sols durs et pénètre plus profondément dans les tapis.

- Avec ses 2500 Pa d'aspiration, soit 25 % de plus que son prédécesseur le S6, le S6 MaxV est l'aspirateur le plus puissant jamais lancé par Roborock. Il ramasse désormais des saletés encore plus fines sur les sols durs et pénètre plus profondément dans les tapis. Autonomie de la batterie - Le S6 MaxV est également équipé d'une batterie extra-large de 5200 mAh - lui permettant de nettoyer jusqu'à 3 heures (en mode silencieux). La fonction Smart Top-Up permet au robot de se recharger juste assez pour terminer un grand nettoyage lorsque cela est nécessaire.

Ameliorations software

Cartes multi-étages - De nouvelles fonctionnalités logicielles sont en cours d'introduction. En particulier la technologie de cartographie multi-niveaux, une fonctionnalité très demandée par nos consommateurs, qui permet au robot de reconnaître automatiquement les différents étages d'une maison.

- De nouvelles fonctionnalités logicielles sont en cours d'introduction. En particulier la technologie de cartographie multi-niveaux, une fonctionnalité très demandée par nos consommateurs, qui permet au robot de reconnaître automatiquement les différents étages d'une maison. Chaque étage peut désormais avoir son propre ensemble de zones interdites et de zones anti-lavage, et la fonction déjà très populaire de reconnaissance automatique des pièces - qui divise automatiquement chaque niveau en pièces - peut également être étendue à plusieurs étages.

Le Roborock S6 MaxV sera disponible en France à la fin du deuxième trimestre au prix de 649 ?.

A propos de Roborock

Roborock est spécialisé dans la recherche, le développement et la production d'aspirateurs robotisés, ainsi que d'autres produits de nettoyage. La marque développe et produit des aspirateurs robots en son nom, ainsi que pour l'une des plus grandes entreprises technologiques chinoises, Xiaomi. Chaque robot est conçu pour répondre à un objectif simple, celui de donner aux gens plus de temps à consacrer aux choses qu'ils aiment. Actuellement, Roborock est disponible dans 40 pays, dont 28 en Europe, comme l'Allemagne, la France, l'Espagne et le Royaume-Uni. La société opère à partir de quatre sites, avec des bureaux à Pékin, Shanghai, Shenzhen et Hong Kong. Pour plus d'informations : https://fr.roborock.com/

Qualcomm and Snapdragon sont des marques déposées de Qualcomm Inc., immatriculé aux Etats-Unis et d'autres pays.

Qualcomm® APQ8053 est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou des ses filiales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1161477/Roborock_S6_MaxV.jpg

Communiqué envoyé le 29 avril 2020 à 11:00 et diffusé par :