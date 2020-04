La science est la seule à pouvoir donner une réponse exacte sur l'origine du nouveau coronavirus





Le 20 avril, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a lancé un avertissement lors d'une conférence de presse à Genève, déclarant que le manque de solidarité internationale aggravait la pandémie actuelle.

« N'utilisez pas ce virus comme une occasion pour vous battre les uns contre les autres ou marquer des points politiques. C'est dangereux. C'est comme jouer avec le feu », a-t-il déclaré, soulignant que sans unité nationale et solidarité mondiale, le pire est encore « devant nous ».

Tout au long de l'histoire de l'humanité, divers virus ont toujours été présents. Bien que le niveau de la science et des technologies humaines s'améliore constamment, nous sommes parfois encore impuissants face aux virus. L'épidémie de COVID-19 s'est avérée être un ennemi redoutable. Même si ce n'est qu'une fois par siècle, il est encore plus rare qu'une pandémie se propage aussi rapidement, se transmette aussi largement et ait un impact aussi profond.

D'où vient ce virus actuel ? Quelle est son évolution ? Tout le monde veut connaître les réponses. Même si nous ne les aurons pas de sitôt, la vérité finira par se révéler.

Laissez les professionnels faire leur travail. Les problèmes scientifiques devront toujours être résolus par des scientifiques. C'est une question de bon sens. C'est pourquoi le Bureau de la politique sur les sciences et technologie de la Maison-Blanche a envoyé une lettre au National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM) dès février, lui demandant de solliciter rapidement les avis des scientifiques concernant la recherche sur l'origine du virus.

Il incombe aux scientifiques de rechercher l'origine du virus et ce rôle ne peut être confié à personne d'autre. Cependant, les scientifiques ne sont pas omnipotents et la recherche de l'origine du virus ne peut se faire du jour au lendemain.

Le Dr Richard Y. Zhao, membre de l'American Academy of Microbiology (académie américaine de microbiologie) et virologue à l'Université du Maryland, a souligné que la recherche sur l'origine des virus est un défi scientifique rempli de grandes incertitudes. Les scientifiques doivent entreprendre une enquête épidémiologique, une analyse génomique, le dépistage et l'identification de l'hôte (hôte intermédiaire et hôte naturel), l'échantillonnage sur le terrain, la recherche d'homologie sur les souches virales isolées ainsi que l'analyse et l'identification bio-informatiques finales. Ce n'est qu'après avoir franchi toutes ces étapes qu'ils peuvent remonter à l'origine d'un virus.

Il est donc juste de dire que la recherche sur l'origine des virus est un processus long et fastidieux et que les scientifiques devraient disposer de suffisamment de temps pour s'acquitter de leurs tâches. Actuellement, de nombreux scientifiques dans le monde entier mènent des recherches sur ce virus, la recherche sur l'origine du virus étant naturellement une tâche essentielle. Pourtant, la recherche n'en est qu'à ses débuts.

Il y a néanmoins une mise à jour récente d'une importante réalisation de recherche : Le COVID-19 ne peut pas être fabriqué en laboratoire, mais est le produit de l'évolution naturelle. Il est possible qu'il s'agisse d'une sélection naturelle du virus vers un hôte humain ou animal. Le 17 mars, les résultats ont été publiés dans la revue Nature Medicine par six scientifiques des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Australie, dont W. Ian Lipkin, le « chasseur de virus » de renommée mondiale et professeur à l'université de Columbia, et Kristian Andersen, professeur associé d'immunologie et de microbiologie à Scripps Research, Robert F. Garry de l'université de Tulane et membre du comité permanent sur les maladies infectieuses émergentes et les menaces pour la santé au XXIe siècle. Ils sont considérés comme des autorités dans le monde académique, c'est pourquoi il convient d'accorder une grande attention à leurs réalisations en matière de recherche sur l'origine des virus.

Cependant, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour rechercher l'origine du virus du point de vue de la science. Les réalisations actuelles connues du public sont encore loin de la véritable réponse.

Alors que la pandémie mondiale s'aggrave, il est très important de prendre des mesures scientifiques et décisives pour prévenir et contrôler le virus avec une attitude scientifique. L'exploitation du virus et de la pandémie en tant qu'outils politiques ne contribue pas à la prévention et au contrôle de la pandémie, mais entrainera également un effet inverse avec des conséquences plus graves.

C'est pourquoi de nombreux scientifiques du monde entier ont appelé à traiter la pandémie avec une attitude scientifique, à promouvoir la démonstration scientifique et à favoriser la coopération internationale. Dans la mesure où de nombreuses activités normales de recherche scientifique dans le monde ont été gravement touchées, la coopération entre les différents pays et leurs scientifiques est encore plus précieuse.

Comme l'indique la réponse de la NASEM à la demande du Bureau de la politique sur les sciences et technologie de la Maison-Blanche, la collaboration scientifique internationale, qui existe déjà, est plus importante que jamais pour répondre à ces questions de recherche et relever les défis mondiaux posés par la pandémie actuelle.

