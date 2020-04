HONOR permet à un plus grand nombre de personnes de profiter d'une vie saine et productive à la maison grâce aux dispositifs intelligents HONOR pour tous les scénarios





HONOR s'associe à un footballeur international, un alpiniste de renommée mondiale, des applications de fitness, des centres et des influenceurs du monde entier pour lancer #LiveWithHONOR, une série d'entraînements pratiques à domicile pour vous aider à rester en forme et en bonne santé chez vous

Une série d'offres exclusives sur ces incontournables pour rester à la maison sera disponible du 29 avril au 4 mai sur HIHONOR.COM dans certains pays afin de vous aider à rester en bonne santé et à garder le contact

SHENZHEN, Chine, 29 avril 2020 /PRNewswire/ -- Les activités à la maison devenant rapidement la nouvelle norme, la marque technologique mondiale HONOR a lancé aujourd'hui sa campagne «?Live With HONOR?» (Vivre avec HONOR), une série d'initiatives et de collaborations liées à la forme physique avec des personnalités sportives, des applications et des centres de fitness parmi les plus importants au monde.

Du 29 avril au 4 mai, une sélection d'offres passionnantes sera disponible sur HIHONOR.COM afin d'aider les personnes à rester en forme et en bonne santé à la maison. Les acheteurs de France, d'Allemagne et d'Italie pourront profiter d'affaires en or et économiser jusqu'à 30 euros sur les dispositifs et wearables de qualité professionnelle HONOR sélectionnés en s'inscrivant sur HIHONOR.COM ou en saisissant le code promo «?ACOUPON30?» sur la page de paiement. Que vous soyez à la recherche d'une montre intelligente haut de gamme telle que la MagicWatch 2 pour vous aider à suivre vos niveaux de SpO2 et à surveiller votre rythme cardiaque lors d'entraînements éreintants ou que vous soyez à la recherche d'un outil tel que le HONOR 9X PRO qui vous permet de planifier, de revoir et de regarder vos entraînements à l'aide d'applications de fitness, et même de diffuser et de partager votre entraînement quotidien avec vos amis et votre famille grâce à sa triple caméra de 48 MP de haute qualité située à l'arrière du téléphone ou à sa caméra avant rétractable, HONOR croit que la technologie innovante peut permettre à chacun de profiter d'un mode de vie plus actif, à tout moment et en tout lieu.

«?HONOR est ravie de présenter la campagne #LiveWithHONOR à ses fans et consommateurs, en offrant non seulement un large éventail de bonnes affaires et de remises sur les meilleurs produits de leur catégorie, mais aussi en encourageant l'initiative pour que chacun reste en bonne santé et productif même à la maison?», a déclaré Geroge Zhao, le président de HONOR. «?Conformément à la stratégie 1+8+N de HONOR, HONOR vise à offrir une expérience fluide à domicile avec ses dispositifs intelligents pour tous les scénarios.?»

Rester en pleine forme et se sentir bien dans sa peau avec les incontournables HONOR pour rester à la maison

Pour encourager davantage de personnes à rester en forme et en bonne santé pendant qu'elles restent à la maison (#stayathome), HONOR lance une série de programmes et de diffusions en direct de fitness gratuits, en s'associant à une sélection mondiale d'influenceurs dans le domaine du fitness, d'applications de fitness et à de centres de fitness connus.

Dotés de capacités avancées en matière de suivi de la santé et de la condition physique, ainsi que de plusieurs modes pour le sport en intérieur et en extérieur, la gamme de wearables d'HONOR propose des compagnons fiables pour le fitness qui permettent aux débutants comme aux athlètes de haut niveau de rester en mouvement et actifs. Découvrez comment la HONOR Band 5 aide Dele , le footballeur international, à suivre et surveiller sa fréquence cardiaque pendant l'entraînement, et comment la HONOR MagicWatch 2 contribue à améliorer les performances du célèbre grimpeur Alexander Megos .

En plus de suivre vos performances pendant une séance d'entraînement, il est également essentiel de rester concentré et motivé. Dotés de transducteurs dynamiques hautes performances, les nouveaux écouteurs HONOR Magic Earbuds offrent une qualité sonore supérieure où que vous soyez qui vous permet de vous immerger totalement dans la musique et d'être «?dans la zone?» lorsque vous êtes au beau milieu d'une séance d'entraînement intense.

Suivez nos séances d'entraînement en direct ou nos tutoriels en ligne avec l'icône de la mode Sophie Hannah et les influenceuses dans le domaine du fitness, Flora , Aria et Carolin , pour voir comment HONOR MagicWatch 2 peut vous aider à améliorer vos performances et à rester en forme et en bonne santé. Vous aurez également l'occasion de découvrir le tout nouveau MagicBook et les écouteurs HONOR Magic Earbuds à venir?! Pour celles et ceux qui aiment rester en bonne santé et en forme en bougeant, vous avez également la possibilité d'obtenir un code cadeau d'un mois pour un accès privilégié à la plateforme de remise en forme en ligne FizzUp. Obtenez le code FizzUp Premium limité sur HIHONOR.COM ou HONOR Community.

Restez en contact avec le monde qui vous entoure grâce aux dispositifs HONOR pour tous les scénarios

Nos vies sont façonnées par les expériences que nous rencontrons chaque jour. Plus il y aura de personnes qui auront les moyens de vivre une vie heureuse et saine, plus notre monde sera énergique et source d'inspiration. HONOR est fière de proposer des dispositifs intelligents pour tous les scénarios afin d'aider les personnes à vivre pleinement leur vie alors que nous nous adaptons tous à un nouveau mode de vie. Avec la HONOR MagicWatch 2 et la HONOR Band 5, vous pouvez continuer à suivre votre niveau de SpO2, votre fréquence cardiaque et la qualité de votre sommeil. Pour ce qui est du travail, le HONOR MagicBook 14 vous permet de rester connecté et productif lorsque vous télétravaillez. Et avec les écouteurs HONOR MagicEarbuds à venir, vous pourrez profiter du meilleur de vos morceaux préférés, n'importe où, n'importe quand.

Explorez les dernières affaires et offres intéressantes sur HIHONOR.COM et découvrez comment vous pouvez vivre avec HONOR (#LivewithHONOR). Saisissez le code promo exclusif, ACOUPON30, sur la page de paiement pour obtenir les promotions suivantes :

Offres spéciales de HONOR dans les pays de l'UEO Pays Catégorie Produit Prix de vente au détail Prix

promotionnel Date de la promotion Canaux France











Montre

intelligente HONOR

MagicWatch 2

46 mm Flax Brown 219,90 ? 169,90 ? 29 avril - 4

mai HIHONOR.COM/FRANCE HONOR

MagicWatch 2

42 mm Agate

Black 179,90 ? 129,90 ? 29 avril - 4

mai HIHONOR.COM/FRANCE HONOR

MagicWatch 2

42 mm Rose

Gold 219,90 ? 149,90 ? 29 avril - 4

mai HIHONOR.COM/FRANCE

HONOR 20e 179,90 ? 149,90 ? 29 avril - 4

mai HIHONOR.COM/FRANCE Smart-

phone HONOR 9X PRO 249,90 ? 219,90 ? 29 avril - 4

mai HIHONOR.COM/FRANCE Allemagne















Montre

intelligente HONOR

MagicWatch 2

46 mm Flax

Brown 219,90 ? 169,90 ? 29 avril - 4

mai HIHONOR.COM/GERMANY HONOR

MagicWatch 2

42 mm Agate

Black 179,90 ? 129,90 ? 29 avril - 4

mai HIHONOR.COM/GERMANY HONOR

MagicWatch 2

42 mm Rose

Gold 219,90 ? 149,90 ? 29 avril - 4

mai HIHONOR.COM/GERMANY Smart-

phone HONOR 9X PRO 249,90 ? 219,90 ? 29 avril - 4

mai HIHONOR.COM/GERMANY HONOR 20e 179,90 ? 149,90 ? 29 avril - 4

mai HIHONOR.COM/GERMANY HONOR 20 PRO 449,90 ? 419,90 ? 29 avril - 4

mai HIHONOR.COM/GERMANY Italie















Montre

intelligente HONOR

MagicWatch 2

46 mm Flax

Brown 199,9 169,9 29 avril - 4

mai HIHONOR.COM/ITALY HONOR

MagicWatch 2

42 mm Agate

Black 169,9 139,9 29 avril - 4

mai HIHONOR.COM/ITALY HONOR

MagicWatch 2

42 mm Rose

Gold 199,9 169,9 29 avril - 4

mai HIHONOR.COM/ITALY Smart-

phone HONOR 9X PRO 249,9 199,9 29 avril - 4

mai HIHONOR.COM/ITALY HONOR 20e 179,9 149,9 29 avril - 4

mai HIHONOR.COM/ITALY HONOR 20 PRO 599,9 369,9 29 avril - 4

mai HIHONOR.COM/ITALY

