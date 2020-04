La Canada Vie fera un don au Fonds - Ligne de Front pour venir en aide aux travailleurs de la santé canadiens





WINNIPEG, le 29 avril 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, la Canada Vie a annoncé qu'elle fera un don de 100?000 $ au Fonds - Ligne de Front pour appuyer la lutte contre la COVID-19. Les fonds serviront à soutenir les travailleurs de la santé qui sont en première ligne, à faire l'acquisition de fournitures, à investir dans la recherche et à favoriser la santé des communautés du Nord et autochtones.

« Nous tenons à remercier tous les travailleurs de la santé canadiens de première ligne qui travaillent sans relâche pour veiller à notre santé et à notre sécurité », affirme Jeff Macoun, président et chef de l'exploitation, Canada Vie. « Nous sommes conscients des difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien, et c'est là une façon de donner en retour à ceux qui ont besoin de notre soutien plus que jamais. J'encourage les autres compagnies qui le peuvent à donner à cette cause si importante et si utile. »

La compagnie est soucieuse d'aider les Canadiens pendant la pandémie, et son don au Fonds - Ligne de Front est le plus récent moyen d'action qu'elle prend en ce sens. Avec la Société financière IGM et Power Corporation du Canada, la Canada Vie a annoncé le versement d'un don conjoint de un million de dollars pour appuyer les banques alimentaires locales et nationales, offrir un soutien aux personnes âgées, aux jeunes et aux peuples autochtones, et aider à répondre aux besoins à long terme des petites et des moyennes entreprises.

De plus, la Canada Vie veut aider les clients qui vivent des difficultés en raison de la pandémie de COVID-19. C'est pourquoi elle a réduit la prime des régimes d'assurance maladie collectifs offerts par les employeurs et offre des solutions flexibles pour le remboursement des prêts hypothécaires par l'entremise d'un programme de soutien.

« Nous avons une priorité absolue : la santé et la sécurité de nos employés et celles de leurs familles, de nos clients, de nos conseillers et des collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, ajoute M. Macoun. Nous sommes tous unis dans cette épreuve et nous sommes fiers de pouvoir servir les Canadiens au moment où ils ont grandement besoin de nous. »

Pour en savoir plus sur le Fonds - Ligne de Front, rendez-vous à l'adresse lignedefront.ca.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des garanties collectives qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Nous sommes heureux de servir plus de 13 millions de clients d'un océan à l'autre.

