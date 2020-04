Le Prix d'excellence pour le leadership 2020 sera remis à Dmitry Beniaminov





TORONTO, le 29 avril 2020 /CNW/ - La Fondation des prix pour les médias canadiens félicite Dmitry Beniaminov, le lauréat 2020 du Prix d'excellence pour le leadership . Ce prix vise à honorer un créateur ou une créatrice dont les contributions au milieu de la publication numérique canadienne méritent d'être reconnues officiellement. C'est la plus haute distinction individuelle des Prix d'excellence en publication numérique.

Beniaminov est diplômé de l'Université de York, où il a obtenu un baccalauréat en génie informatique et psychologie, et possède une certification du Bureau de la publicité interactive du Canada (IAB). Depuis l'obtention de son diplôme, Beniaminov a accumulé plus de 20 ans d'expérience en tant que conseiller en technologie et en marketing numérique et, depuis 2016, propose ses services via Pixel Studioz , sa propre firme de conception web.

« Au moment où les éditeurs évoluaient vers l'espace numérique, Dmitry était un pionnier, » écrit Margo Bock, conseillère chez Margo Block Media Solutions. Un pionnier, et un « don du ciel », d'après Joyce Byrne qui a travaillé avec Dmitry, en 2019, sur le site web et les publicités numériques d'Avenue Calgary. « C'est un communicateur exceptionnel et un spécialiste de la technologie encore meilleur. Il a toujours tenu ses promesses, et bien plus. »

Tanja Hutter, directrice des éditions en ligne pour la Société Histoire Canada -- qui a également travaillé avec Beniaminov en 2019 -- le surnomme leur « Google Guy. » Il avait été originellement recruté pour SEM, mais Hutter a rapidement réalisé « qu'il n'y avait aucun sujet dont il ne pouvait discuter : de la stratégie numérique globale de haut vol à la petite modification plus terre-à-terre du déroulement d'une annonce publicitaire. »

Il semble qu'un grand nombre d'éditeurs numériques canadiens a fait appel aux lumières de Beniaminov; il a, en effet, travaillé sur des projets pour The Walrus, Running Magazine, Toronto Botanical Garden, Cycling Magazine, Avenue Calgary, Electric Autonomy, Canadaland, Outdoor Canada, Cottage Life, Canadian Living, Elle Canada, The Hockey News, Toronto Life, Fashion Magazine, Wedding Bells, et Quill and Quire. En dehors de la publication, il a également été conseiller pour l'Université de Toronto, Seneca, des entreprises de serveur publicitaire en démarrage, et les portails d'Autism Services. Les témoignages en faveur de Beniaminov démontrent l'étendue de son portefeuille de clients. « Il est serviable, aimable, positif et enthousiaste, et il ne panique jamais, y compris, et surtout, lorsque tout le monde autour de lui aurait raison de s'affoler, » déclare David Topping, Directeur de la salle de presse et infolettres à Torstar. « Durant les deux années pendant lesquelles j'ai travaillé avec lui, j'étais sans cesse impressionné par sa capacité à retenir tellement de choses, et à quel point il était généreux dans son partage d'information. »

Cette générosité s'étend au bénévolat continu de Beniaminov. Il contribue à des organisations et des projets communautaires, qui comprennent notamment PEN Canada, Canadian Society of Magazine Editors, Toronto Botanical Gardens et Movember Foundation.

Ceux qui ont soumis la candidature de Beniaminov à ce prix ont également insisté sur l'impact de son travail : « Il a aidé nos sites à passer d'une petite présence sur le web à un trafic de presque deux millions de vues par mois, » déclare Sam Cohen, éditeur à Gripped Publishing Inc. Bock lui fait écho : « Il nous a mené à travers toutes les opportunités numériques que nous pouvions développer pour notre public, et en retour, les a transformées en revenus publicitaires. Il possède une compréhension approfondie de ce que le public numérique veut et comment le monétiser, ce dont nous avions grandement besoin pour accroître le chiffre d'affaire de notre division à un moment ou la publicité imprimée évoluait vers le numérique. »

Ce ne sont pas uniquement les clients de Beniaminov qui reconnaissent son talent -- il est aussi un créateur récompensé par des prix, avec des distinctions de la part du IAB, des Prix du magazine canadien, et des Prix d'excellence en publication numérique.

Un pionnier, un don du ciel, un « Google Guy » -- un leader évident dans le domaine de la publication numérique canadienne, dont la créativité et le dévouement ne cesse de nous inspirer. C'est pour tout cela que la Fondation des prix pour les médias canadiens est fière de décerner le Prix d'excellence pour le leadership à Dmitry Beniaminov. Nos félicitations les plus sincères, Dmitry !

