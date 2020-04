Temenos lance de nouveaux services SaaS pour aider les banques à faire face à la crise du Covid-19 tout en accélérant leur transformation numérique





Temenos (SIX: TEMN), la société spécialiste des logiciels bancaires a annoncé aujourd'hui le lancement de huit solutions ? basées sur des technologies innovantes d'IA explicable et de cloud ? destinées à aider les banques à apporter une réponse immédiate à la crise du Covid-19. Temenos aide les banques à assurer la continuité de leurs activités, à renforcer leur transition numérique pour répondre aux besoins changeants des clients et à gérer les pressions socio-économiques. Ces solutions spéciales Covid-19 sont disponibles immédiatement dans le monde entier. Livrées en tant que SaaS Temenos, elles sont rapidement et facilement déployables et peuvent être mises en oeuvre à distance, si nécessaire.

Temenos réunit sa dynamique communauté dans le cadre du Temenos Community Forum Online les 29 et 30 avril pour explorer ses «Solutions pour la nouvelle normalité». Plus de 5.000 participants sont attendus à ce sommet virtuel au programme particulièrement riche: 43 annonces de produit, 49 sessions de questions/réponses en direct avec des experts de Temenos et une trentaine de démonstrations des dernières innovations de Temenos, du cloud aux technologies de transition numérique en passant par l'IA explicable. Dans le cadre de ce TCF Online, Temenos expliquera comment ses solutions répondent aux besoins croissants de numérisation, de personnalisation et d'agilité accrue, résolvent les défis immédiats posés par la crise du Covid-19, et créent des business models durables prêts pour l'avenir.

Max Chuard, directeur général de Temenos, a déclaré: «Je suis fier des solutions avancées d'IA et de cloud que nous avons élaborées pour aider les banques à répondre à leurs besoins les plus urgents pendant la crise du Covid-19. Je suis également fier de la famille des collaborateurs de Temenos, qui ont travaillé sans relâche pour parvenir à ce résultat. En tant qu'entreprise leader des logiciels bancaires, nous investissons en permanence dans la R&D pour soutenir l'activité des banques tandis que celles-ci aident les PME et les particuliers à passer le cap de cette période de difficultés financières. Dans la «nouvelle normalité», le besoin de services bancaires numériques modernes sera plus important que jamais. Seul Temenos peut fournir aux banques les fonctionnalités bancaires les plus riches et la technologie cloud-native la plus avancée pour les aider à offrir de la valeur à leurs clients et à construire une croissance durable à l'avenir.»

Pour soutenir les banques pendant la crise du Covid-19, Temenos a lancé les solutions SaaS basées sur l'IA suivantes, disponibles immédiatement et destinées à:

Améliorer les interactions numériques avec les clients ? Face à la croissance considérable des services bancaires numériques, Temenos aide les banques à satisfaire les besoins des leurs clients en matière d'interactions numériques personnalisées, en particulier ceux qui effectuent des opérations bancaires dans les succursales. Temenos Infinity Engage offre aux clients un canal de communications numériques personnelles qui les relie à leurs conseillers de confiance au sein de la banque.

Faciliter l'apport de l'aide financière bancaire aux PME et aux particuliers grâce à l'IA explicable (XAI) ? Les nouvelles solutions XAI de Temenos fournies en tant que service SaaS aident les banques à soutenir les petites entreprises et les particuliers grâce des produits financiers viables permettant d'accélérer les procédures d'approbation des prêts. Ces solutions XAI SaaS aideront les banques à enregistrer numériquement les nouveaux clients, à effectuer les contrôles d'éligibilité, à traiter les demandes de prêts et à déterminer adéquatement la tarification des services. Ces solutions incluent: Temenos AI - Urgent Relief Loan, Temenos AI-Personalization et Temenos AI ? SME Smart Decisioning.

Déployer rapidement le programme américain de protection du paiement des salaires (PPP) ? Grâce à Temenos Infinity, son produit numérique omnicanal, Temenos aide les banques et les coopératives de crédit américaines à traiter rapidement les demandes de prêt émanant des petites entreprises américaines éligibles au PPP du gouvernement américain et à fournir à celles-ci le financement dont elles ont besoin. Temenos, qui travaille en équipe avec Atlantic Union Bank, a aidé cette dernière à créer, en moins d'une semaine, un portail numérique entièrement nouveau dédié spécifiquement aux prêts à octroyer dans le cadre du PPP.

Adapter rapidement les procédures AML (anti-blanchiment) et KYC (connaître ses clients) et la gestion de la fraude face aux nouvelles menaces émergentes ? Temenos a formé un partenariat avec Microsoft pour offrir un accès rapide à sa solution SaaS basée sur l'IA, Temenos Financial Crime Mitigation, et aider les banques à lutter contre l'augmentation de la cybercriminalité induite par la crise du Covid-19. Temenos a prouvé sa capacité à soutenir en permanence les banques de toute taille grâce à une gestion exhaustive des procédures AML/KYC/fraude pendant la période de télétravail des employés.

Aider les banques à lancer ou adapter rapidement des produits de riposte à la crise du Covid-19 ? Les banques sont invitées par les gouvernements et les régulateurs à procéder à des changements en matière de report d'échéance et de restructuration des prêts. La solution SaaS Temenos Continuous Deployment aide les banques à accélérer ces changements dans des environnements de test et en direct, grâce aux outils intégrés DevOps, automatisés, sécurisés et à distance. Cela signifie que tous les changements de produit nécessaires seront dûment effectués en cette période de changements rapides et de ressources limitées.

Offrir des opportunités de formation aux employés de banque ? Temenos a ouvert sa plate-forme d'apprentissage en ligne qui propose gratuitement plus de 400 cours en environnement de test sur tous les produits de Temenos afin de permettre aux usagers des banques d'expérimenter et d'essayer, chez eux, les dernières innovations technologiques de Temenos. Plus de 3.000 praticiens bancaires se sont déjà inscrits pour améliorer leurs connaissances des produits Temenos et mettre à niveau leurs compétences. Pour demander un accès gratuit à la plate-forme, cliquer ici.

