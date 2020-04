Supermicro dévoile un portefeuille de solutions d'infrastructure hyperconvergée optimisées pour les charges de travail pour une virtualisation validée par Red Hat





Le portefeuille étendu de Supermicro Systems validé avec la solution Red Hat Hyperconverged Infrastructure for Virtualization (RHHI-V) optimise les performances pour de multiples charges de travail

SAN JOSE, Californie, 29 avril 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un leader mondial en solutions informatiques, de stockage et de réseau d'entreprise et en technologie informatique durable, a lancé plusieurs systèmes personnalisés pour fonctionner avec Red Hat Hyperconverged Infrastructure, une solution logicielle ouverte hyperconvergée de pointe. Supermicro a collaboré avec Red Hat pour développer des configurations avancées basées sur les serveurs Supermicro leaders du secteur dotés des technologies les plus récentes. Ces systèmes, disponibles dès maintenant, offrent aux clients de nouvelles options pour architecturer leur infrastructure.

La solution HCI ouverte de Supermicro, basée sur Red Hat Hyperconverged Infrastructure, comprend les plateformes BigTwin, SuperServers et Ultra qui offrent des configurations probantes pour le calcul, le stockage et la mise en réseau. BigTwintm, SuperServers offrent quatre systèmes enfichables à chaud dans un facteur de forme 2U de quatre noeuds de serveurs biprocesseurs avec jusqu'à 24 DIMM et un NVMe haute performance. Le BigTwin, SuperServer, utilise 12 noeuds, 672 coeurs de calcul par cluster, une mémoire totale de 4608 Go et, en utilisant NVMe, porte le stockage total à 138 To. Et, pour une charge de travail de performance de densité, les Ultra SuperServers offrent trois options couvrant trois, six et 12 noeuds ; des coeurs de calcul de 96, 240 et 672 ; une mémoire totale de 384 Go, 1152 Go et 4608 Go par cluster. Le stockage est de 72 To à 230 To par cluster en fonction de l'architecture du système.

« Nous entretenons une relation de longue date avec Red Hat pour apporter des innovations technologiques dont nos clients communs bénéficient », a déclaré Raju Penumatcha, vice-président directeur et chef de produit chez Supermicro. « Nous avons consolidé notre portefeuille en validant avec la solution Red Hat Hyperconverged Infrastructure for Virtualization - une solution HCI open source puissante - offrant ainsi davantage de valeur à nos clients avec une automatisation améliorée de la gestion d'infrastructure, une plus grande efficacité, et une réduction du coût total de propriété. »

« Les clients ont besoin de solutions hyperconvergées ouvertes et flexibles. Red Hat et Supermicro ont pour mission de fournir des solutions open source intégrées. Ensemble, nous proposons des solutions d'infrastructure flexibles permettant aux organisations de fournir des ressources de calcul, de stockage et de mise en réseau facilement et en toute confiance », a déclaré Terri Hall, vice-présidente, Global Partners & Alliances, Red Hat.

Les offres HCI de Supermicro sont basées sur les processeurs évolutifs Intel Xeon puissants de 2e génération, y compris des options de performances accélérées par le matériel telles que la mémoire persistante Optane DC d'Intel et une mise en réseau de jusqu'à 25 Go pour les charges de travail exigeantes.

La solution HCI open source Supermicro est optimisée pour réduire votre empreinte informatique avec une facilité d'utilisation tirant parti des outils de gestion Red Hat Ansible Automation. Red Hat Hyperconverged Infrastructure propose un progiciel unique associé à un modèle de déploiement simplifié qui permet de réduire les dépenses en capital (CapEx) et les dépenses d'exploitation (OpEx).

Visitez les solutions hyperconvergées Supermicro Red Hat pour plus de détails.

Suivez Supermicro sur LinkedIn , Twitter , et Facebook pour recevoir leurs dernières nouvelles et annonces.

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq : SMCI), un innovateur de premier plan en technologie à hautes performances et à haut rendement pour serveurs, est un fournisseur majeur de serveurs avancés Building Block Solutions® pour les centres de données, l'informatique en nuage, l'informatique d'entreprise, Hadoop/Big Data, HPC et les systèmes embarqués du monde entier. Supermicro s'engage en faveur de la protection de l'environnement dans le cadre de son initiative « We Keep IT Green® » et propose à ses clients les solutions les plus efficaces d'un point de vue énergétique et les plus écologiques sur le marché.

Supermicro, Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Super Micro Computer, Inc.

Toutes les autres marques, dénominations et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SMCI-F

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1161440/PRBanner_Supermicro_New_HCI_Server_Portfolio.jpg

Communiqué envoyé le 29 avril 2020 à 09:00 et diffusé par :