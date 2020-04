La Banque Scotia, l'AMC et Gestion financière MD font un don pour appuyer les médecins pendant la pandémie de COVID-19





TORONTO, le 29 avril 2020 /CNW/ - La Banque Scotia, en partenariat avec l'Association médicale canadienne (AMC) et Gestion financière MD (MD), fera un don de 4,6 millions de dollars pour appuyer les médecins pendant la pandémie de COVID-19.

«?La Banque Scotia redonne depuis longtemps à la collectivité, une tradition dont elle est fière. En cette période de pandémie, elle souhaite atténuer le stress subi par les médecins, qui luttent courageusement contre la COVID-19. Nous nous sommes tournés vers nos partenaires pour que notre contribution soit la plus efficace possible,?» explique Glen Gowland, chef de groupe de Gestion de patrimoine globale à la Banque Scotia.

«?Tous les jours, nous entendons parler de la détermination des médecins canadiens à surmonter les défis auxquels ils sont confrontés sur la ligne de front. Nous sommes fiers de les appuyer pour qu'ils puissent se concentrer sur les soins essentiels à apporter à la population canadienne,?» déclare Daniel Labonté, président et chef de la direction de MD.

Le don de 4,6 millions de dollars sera remis aux associations médicales provinciales et territoriales de même qu'à des associations de spécialistes et à des groupes de représentation nationaux et provinciaux qui connaissent bien les besoins urgents des médecins et sauront mieux que quiconque utiliser les fonds pour améliorer la santé et le bien-être de leurs membres.

«?La pandémie de COVID-19 est la plus grande crise sanitaire de notre époque. Les médecins sont à la tête de l'intervention de la santé publique et prodiguent des soins dans les circonstances les plus difficiles que notre monde ait connues jusqu'à présent. Ils ont besoin de notre soutien, et nous sommes fiers d'appuyer le travail de nos partenaires médicaux pour lutter contre la pandémie,?» ajoute le Docteur Sandy Buchman, président de l'AMC.

La Banque Scotia, MD et l'AMC ont pris l'engagement de soutenir la profession médicale et de promouvoir la santé au Canada. À ce jour, elles ont versé un total de 27 millions de dollars dans le cadre d'une entente d'affinité. Le don de 4,6 millions vient s'ajouter à la récente commandite du Défi Respirateur Code Vie.

À propos de l'entente d'affinité

La Banque Scotia, Gestion financière MD (MD) et l'Association médicale canadienne (AMC) se sont engagés d'un commun accord à soutenir la profession médicale et à promouvoir la santé au Canada. Pour honorer cet engagement, la Banque Scotia, en collaboration avec l'AMC et MD, investira 115 millions de dollars en 10 ans pour soutenir les médecins et les collectivités qu'ils servent partout au pays.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Guidée par sa mission, pour l'avenir de tous, elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2020, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à quelque 100?000 employés et ses actifs à plus de 1?200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, rendez-vous au www.banquescotia.com et suivez son fil Twitter, @ScotiabankViews.

À propos de l'Association médicale canadienne

L'Association médicale canadienne est le porte-parole national de la profession médicale au Canada. Elle travaille avec les médecins en exercice, les médecins résidents et les étudiants en médecine sur des enjeux d'importance pour la profession et la santé de la population canadienne. Elle préconise des politiques et des programmes qui suscitent des changements significatifs au profit des médecins et de leurs patients.

À propos de Gestion financière MD inc.

Forte de plus de 50 ans d'expérience au service des médecins. Gestion financière MD (MD) a pour but d'offrir la tranquillité d'esprit financière aux médecins canadiens et aux membres de leur famille pour qu'ils puissent profiter de ce qui compte vraiment pour eux et réaliser leurs objectifs personnels et professionnels. MD comptait plus de 45 milliards de dollars d'actifs sous gestion en date du 31 mars 2020. Gestion MD limitée, la plus ancienne société du groupe MD, a été fondée en 1969. Gestion financière MD inc. détient une participation exclusive ou majoritaire dans ses sept filiales (le groupe de sociétés MD). Elle offre des produits et services financiers, gère la famille de fonds MD et assure la prestation des services-conseils en placement. Pour obtenir une liste détaillée du groupe de sociétés MD, veuillez consulter notre site à l'adresse md.ca.

