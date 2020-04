RBC Services aux investisseurs et de trésorerie : Les régimes de retraite à prestations déterminées ont perdu du terrain à la suite du recul des marchés le plus brutal de l'histoire récente





TORONTO, le 29 avril 2020 /CNW/ - Au premier trimestre de 2020, l'économie mondiale a été pour ainsi dire mise à l'arrêt en raison des mesures de lutte contre la COVID-19. Les marchés financiers du monde entier ont considérablement reculé, les prix des matières premières ont chuté, et les gouvernements et les banques centrales ont mis en oeuvre des mesures énergiques pour amortir le choc. Les régimes de retraite canadiens à prestations déterminées de l'univers des régimes de retraite de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie ont enregistré leur baisse la plus forte depuis 2008 et obtenu un rendement médian négatif de 7,1 % pour le trimestre.

L'indice MSCI Monde a cédé 13,3 % pour le trimestre. Les actions de croissance ont considérablement devancé les actions de valeur au sein de l'indice. Bien que tous les secteurs économiques aient enregistré des rendements négatifs, le secteur de l'énergie a été le plus pénalisé (tandis que celui de la technologie de l'information a ouvert la marche). Le dollar canadien a reculé par rapport au dollar américain, mais les régimes dont les placements en actions ne sont pas couverts ont échappé aux pertes de change correspondantes.

L'indice composé S&P/TSX a chuté de 20,9 % pour le trimestre et ainsi effacé les gains engrangés en 2019, en plus d'avoir sensiblement tiré de l'arrière par rapport au marché mondial. Son évolution est principalement attribuable aux répercussions de la crise de santé internationale, mais le conflit sur le gazoduc et la guerre des prix du pétrole entre la Russie et l'Arabie saoudite ont aussi joué un rôle.

L'indice des obligations universelles FTSE Canada a avancé de 1,6 % pendant le trimestre, ce qui a permis aux régimes d'atténuer les reculs liés aux marchés boursiers. À la suite des réductions de taux d'intérêt opérées par la Banque du Canada, la pente de la courbe de rendement s'est accentuée, et les obligations à court terme ont devancé celles à long terme. Il s'est visiblement produit une fuite vers la qualité : les investisseurs ont vendu des placements plus risqués (l'indice des obligations globales à haut rendement FTSE Canada a régressé de 9 %) et se sont tournés vers les obligations d'État (l'indice des obligations du gouvernement fédéral FTSE Canada a progressé de 5,1 %).

« Il s'agit d'une période extrêmement difficile à traverser pour les régimes de retraite canadiens, car l'ampleur de la volatilité des divers marchés de titres est sans précédent, indique David Linds, chef, Administration d'actifs - Canada, RBC Services aux investisseurs et de trésorerie. En revanche, les mesures importantes de politique monétaire et budgétaire prises par les autorités de partout sur le globe nous incitent à l'optimisme. Même s'il est difficile de prévoir ce que demain nous réserve, nous espérons que ces mesures ramèneront notre économie sur la voie de la croissance dans un proche avenir. »

Rendements médians les plus faibles enregistrés au cours des 25 dernières années (selon les données de l'univers des pairs)

Univers des régimes de retraite - Rendements médians récents Période Rendement (%)

Période Rendement (%) Période Rendement (%) T3 2008 -8,2

T1 2020 -7,1 T1 2018 0,2 T3 1998 -7,9

T4 2019 2,0 T4 2017 4,4 T1 2020 -7,1

T3 2019 1,7 T3 2017 0,4 T3 2002 -5,9

T2 2019 2,7 T2 2017 1,4 T3 2011 -4,6

T1 2019 7,2 T1 2017 2,9 T1 2003 -4,1

T4 2018 -3,5 T4 2016 0,5 T2 2002 -3,9

T3 2018 0,1 T3 2016 4,2 T4 2018 -3,8

T2 2018 2,2 T2 2016 2,9

L'univers des régimes de retraite de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

Depuis 30 ans, RBC Services aux investisseurs et de trésorerie (RBC SIT) gère l'un des plus grands univers de régimes de retraite canadiens du secteur. L'univers des régimes de retraite fait actuellement le suivi du rendement et de la répartition d'actifs d'un large éventail de caisses de retraite canadiennes à prestations déterminées (PD) et est un indicateur étalon de rendement reconnu. L'indicateur étalon « univers des régimes de retraite » est produit par le service Risques et analyse des placements de RBC SIT. Le service Risques et analyse des placements utilise les meilleures technologies qui soient afin d'offrir des solutions indépendantes et rentables visant à aider la clientèle d'investisseurs institutionnels à faire le suivi des décisions de placement, à optimiser le rendement, à réduire les coûts, à atténuer le risque et à rehausser les aptitudes en matière de gouvernance.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 85 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-impact-social.

À propos de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

RBC Services aux investisseurs et de trésorerie (RBC SIT) est un fournisseur spécialisé de services d'administration d'actifs et de services de garde, de paiements, de trésorerie et de marché destinés au secteur de la finance et aux investisseurs institutionnels du monde entier. Elle emploie plus de 4?700 personnes dans 16 pays de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie. Nous fournissons à notre clientèle des services de protection des actifs fondés sur des solutions numériques orientées client dont l'amélioration et l'élaboration continues s'effectuent en phase avec ses besoins évolutifs. Comptant plus de 4,3 billions de dollars canadiens d'actifs administrés, RBC SIT est un partenaire financier solide dont les cotes de solvabilité figurent parmi les plus élevées dans le monde.

SOURCE RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

Communiqué envoyé le 29 avril 2020 à 09:00 et diffusé par :