Mitsubishi Tanabe Pharma Canada annonce que son traitement pour la sclérose latérale amyotrophique (SLA) a été ajouté au régime public d'assurance médicaments du Québec





TORONTO, le 29 avril 2020 /CNW/ - Mitsubishi Tanabe Pharma Canada Inc. (MTP-CA), une filiale de Mitsubishi Tanabe Pharma America Inc. (MTPA), a annoncé aujourd'hui que RADICAVAMD (édaravone) figure désormais sur la liste des médicaments couverts (autorisation spéciale) par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). RADICAVA est un traitement par perfusion intraveineuse pour la sclérose latérale amyotrophique (SLA), une maladie neurodégénérative à évolution rapide et mortelle1.

« L'inscription de RADICAVA au régime public d'assurance médicaments du Québec est une étape importante dans le cadre de notre engagement envers la communauté canadienne de la SLA », a déclaré Atsushi Fujimoto, président de MTP-CA. « Nous remercions le gouvernement du Québec pour son rôle déterminant dans la mise à disposition de ce traitement aux patients québécois couverts par le régime public d'assurance médicaments du Québec. »

MTP-CA poursuit les discussions avec les provinces, les territoires et les organismes fédéraux participants concernant l'inscription de RADICAVA dans les programmes de médicaments profitant d'un financement public.

À propos du RADICAVAMD (édaravone)

Le RADICAVA est indiqué pour ralentir la perte de fonctions physiques mesurée par l'échelle d'évaluation fonctionnelle révisée de la SLA.2 L'édaravone a été découverte et développée comme traitement de la SLA par Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC) sur une période de 13 ans à l'aide d'une plateforme de développement clinique itérative. L'édaravone a été approuvée pour être utilisée comme traitement de la SLA au Japon et en Corée du Sud en 2015. Le RADICAVA a été approuvé par le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) en mai 2017. L'autorisation de mise sur le marché du RADICAVA a été accordée en octobre 2018 par le Canada et en janvier 2019 par la Suisse.

À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma Canada Inc.

Mitsubishi Tanabe Pharma Canada Inc (MTP-CA) est basée à Toronto. MTP-CA est une filiale en propriété exclusive de Mitsubishi Tanabe Pharma America Inc. (MTPA) dont l'objectif est de fournir des traitements pour certaines des maladies les plus difficiles à traiter, notamment la SLA. Pour obtenir davantage d'informations, rendez-vous sur le site Web https://www.mt-pharma-ca.com.

À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma America Inc.

Mitsubishi Tanabe Pharma America Inc. (MTPA) est basée à Jersey City (N.J.). MTPA est une filiale en propriété exclusive de la société de portefeuille américaine détenue en totalité par Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC), Mitsubishi Tanabe Pharma Holdings America, Inc. MTPA se consacre à fournir des produits novateurs qui permettent de traiter certaines maladies sans traitement pour les patients d'Amérique du Nord. MTPA a été établie pour commercialiser des produits pharmaceutiques approuvés en Amérique du Nord et étendre sa gamme de produits grâce à des collaborations avec des partenaires. Pour obtenir davantage d'informations, rendez-vous sur le site Web https://www.mt-pharma-ca.com/.

1 Page du National Institute of Neurological Disorders and Stroke portant sur la sclérose latérale amyotrophique (SLA).

https://www.ninds.nih.gov/disorders/all-disorders/amyotrophic-lateral-sclerosis-als-information-page. Au 18 mars 2018. 2 Monographie de produit pour le RADICAVAMD (édaravone) au Canada. Octobre 2019. https://www.mt-pharma-ca.com/fr/notre-produit/.

