Un nouveau balado de TELUS présente les conseils de professionnels de la santé et d'éminents Canadiens pour traverser cette période sans précédent





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 29 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Consciente que le public a besoin de renseignements exacts et fiables pendant la pandémie de COVID-19, TELUS a lancé à la mi-mars une nouvelle série de balados animés par Tamara Taggart, communicatrice chevronnée et activiste communautaire. Chaque semaine, le balado Parlons santé avec TELUS, animé par Tamara Taggart, propose aux auditeurs des entrevues exclusives avec des médecins, des professionnels de la santé et d'éminents Canadiens qui donnent des conseils pratiques. En plus de fournir de l'information à jour sur la pandémie, de nombreux invités expliquent comment ils s'adaptent à la situation, racontent leurs expériences et apportent une dose d'humour bienvenue dans le contexte actuel.



« Sous la direction de la talentueuse communicatrice Tamara Taggart, des leaders éclairés oeuvrant dans différents domaines de la santé et disciplines connexes donnent des conseils et des stratégies pour demeurer en bonne santé physique et mentale durant la crise, explique Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. En offrant de l'information exacte et basée sur des faits ainsi que des conseils de professionnels crédibles, notre série de balados est une des nombreuses façons dont nous favorisons de meilleurs résultats pour la santé tout en aidant nos concitoyens à gérer les conséquences accablantes et l'incertitude découlant de cette crise sanitaire. »

Tamara Taggart se consacre depuis deux décennies à la défense des intérêts d'autrui. Ressource de confiance, elle fait également du bénévolat pour améliorer les soins de santé et le mieux-être des enfants et des personnes handicapées. En 2015, elle a reçu l'Ordre de la Colombie-Britannique ? la plus haute distinction conférée par cette province ? pour ses années de service exceptionnel au profit du public.

« J'ai passé des années à travailler dans le domaine de l'information, et bien que j'estime qu'il est très important d'être informé durant une période aussi perturbante, parfois les nouvelles sont un peu démoralisantes. Avec le balado, nous visons à fournir de l'information importante, mais aussi un peu de réconfort, précise Tamara Taggart. J'ai de l'admiration pour l'engagement enthousiaste de l'équipe TELUS envers la collectivité. Collaborer avec elle sur ce nouveau projet s'est donc avéré très naturel pour moi. Nous avons déjà accueilli des invités tout à fait fascinants et des Canadiens de renom dans le cadre du balado, et d'autres sont au programme dans les semaines à venir. J'espère donc que tout le monde profitera de ces entretiens éclairés. Que vous l'écoutiez en marchant pour prendre l'air ou pelotonné sur le sofa avec la famille, ce balado s'adresse à un public de tout âge. Nous invitons tous les Canadiens à prendre une pause avec nous. »

Parmi les invités récents du balado figurent Arlene Dickinson, femme d'affaires et vedette de l'émission Dragon's Den de la CBC; la Dre Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique; Hayley Wickenheiser, athlète olympique, légende du hockey et icône canadienne; Desiree Nielsen, diététiste et autrice; et Leisse Wilcox, conférencière, animatrice de balado et coach de vie.

Le balado est offert sur toutes les principales plateformes. Chaque épisode s'accompagne d'une vidéo accessible sur telus.com/podcast.

Pour rester au courant des mesures prises par TELUS durant la crise, visitez telus.com/covid19 .



