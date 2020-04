Neuraptive Therapeutics annonce l'approbation de la FDA pour sa demande de nouveau médicament expérimental (IND) pour NTX-001, une approche novatrice dans le traitement de patients présentant des lésions nerveuses périphériques





Neuraptive Therapeutics, Inc. (Neuraptive), une société biotechnologique en phase clinique spécialisée dans le développement de thérapies et de produits médicamenteux novateurs pour répondre aux besoins non satisfaits dans le traitement des lésions nerveuses périphériques, annonce ce jour que l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a accepté la demande de nouveau médicament expérimental (IND) de Neuraptive pour NTX-001 chez des patients atteints de grave lésion de nerf périphérique à section unique.

"Nous avons le plaisir de recevoir l'approbation du premier IND de la société, et sommes impatients de démarrer l'essai dans le courant de l'année", déclare Evan Tzanis, vice-président exécutif et chef de la R&D. "Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec les chercheurs afin de pouvoir proposer le NTX-001 de Neuraptive dans le traitement de lésions nerveuses périphériques."

Les lésions de nerf périphérique nécessitant une intervention chirurgicale sont communes. Elles se produisent chez plus de 600 000 patients chaque année aux États-Unis, avec approximativement 80% des lésions nerveuses qui se produisent dans les membres supérieurs. L'étude de Phase 2 de Neuraptive évaluera l'innocuité et l'efficacité de NTX-001 par rapport à l'actuelle norme de soins dans les blessures des membres supérieurs. NTX-001 est en cours de développement aux États-Unis selon l'approche 505 (b) (2) de la FDA, dans laquelle les composants contenus dans le produit sont présents dans des produits médicaments déjà approuvés, permettant donc un programme de développement simplifié.

"Les interventions actuelles n'empêchent pas la dégénérescence irréversible qui se produit dans les 48 à 72 heures après la blessure. Nous pensons que NTX-001 a le potentiel de diminuer ou d'éviter ce processus dégénératif en vue d'une guérison nerveuse plus rapide, et pour que les patients ne souffrent pas des handicaps qui découlent fréquemment de ce type de lésions nerveuses", déclare Ivan Gergel, DM, président exécutif du conseil d'administration de Neuraptive. "Nous avons bon espoir que NTX-001 puisse devenir un traitement révolutionnaire que les médecins proposeront aux patients lors d'une réparation de nerf périphérique."

À propos de Neuraptive Therapeutics

Neuraptive met au point des thérapies innovantes de réparation nerveuse afin d'améliorer les résultats cliniques pour les patients et les chirurgiens qui les soignent. NTX-001, le produit thérapeutique sous franchise de la société, a le potentiel d'améliorer la qualité et la rapidité du rétablissement de la sensation et de la fonction nerveuse pour les patients éligibles ayant subi des lésions traumatiques prolongées ou recevant des procédures de chirurgie reconstructrice. Neuraptive développe rapidement son portefeuille de produits et mettra ses capacités à profit pour réaliser sa transition vers une société de phase clinique. Les investisseurs sont New Rhein Healthcare Investors, via son Fonds 18, et Ben Franklin Technology Partners. La société est basée à Philadelphie, en Pennsylvanie, et dispose de bureaux à proximité de Boulder, dans le Colorado, ainsi que des installations de médecine translationnelle chirurgicale au Colorado University Anschutz Medical Center, à Aurora, Colorado. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.neuraptive.com.

À propos de New Rhein Healthcare Investors

New Rhein est un gestionnaire de fonds de capital-risque et de phase de croissance initiale dont la stratégie d'investissement se concentre sur des molécules éprouvées et employées de manière différente (forme d'administration, utilisation et indication potentielles). De cette manière, New Rhein limite les risques de nature scientifique et donne la priorité au développement et à l'exécution. Parmi les précédents investissements figurent des médicaments contre la maladie d'Alzheimer, les troubles ophtalmiques, les maladies respiratoires, et les diagnostics d'oncologie moléculaire. Les partenaires, associés et conseillers de New Rhein sont d'anciens dirigeants avec une expérience approfondie en matière d'opérations, d'investissements et de transactions. New Rhein allie une solide expertise de négociation à une vaste expérience opérationnelle, lui permettant ainsi d'élaborer des contrats sur mesure pour répondre à chaque situation, et de travailler avec ses sociétés de portefeuille pour générer une valeur maximale pour leurs produits. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.newrhein.com.

Avertissement relatif aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des "énoncés prospectifs" au sens des règles refuge du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris des déclarations relatives aux dates de démarrage d'essais cliniques. Les énoncés prospectifs ne sont ni des faits historiques, ni la garantie d'une performance future. Ils se basent uniquement sur nos conceptions, attentes et hypothèses actuelles concernant l'avenir de notre activité, les plans et stratégies futurs, les événements et tendances anticipés, le contexte économique et d'autres conditions futures. Les énoncés prospectifs sont sujets à des incertitudes inhérentes, des risques et des changements de circonstance qui sont difficiles à prédire, et dont un grand nombre se trouve en dehors de notre contrôle.

