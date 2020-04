Coup d'envoi de « Tianfu Through the Lens »; pleins feux sur la 2e édition de cette compétition de courts-métrages





CHENGDU, Chine, 29 avril 2020 /CNW/ - La deuxième édition de la compétition de courts-métrages « Tianfu Through the Lens », organisée par la National Business Daily, a commencé mardi. Elle appelle les talents du monde entier à braquer leur objectif sur Chengdu, une ville culturelle réputée.

Appuyée par de grands noms comme Alibaba Pictures, Bona Film, Bilibili et Douyin, la compétition de cette année a pour thème « Chengdu, Once Here, Never Leave! » (Chengdu; une fois sur place, demeurez-y). Offrant un prix en espèces de près de 1 million de yuans, l'événement accueille les courts-métrages portant sur la métropole du sud-ouest de la Chine qui ont été créés par des équipes et des particuliers du monde entier.

Aucune balise n'a été fixée quant au genre, au sujet ou à la longueur des vidéos. Cinq sous-thèmes sont proposés dans le cadre de la compétition : l'amour à Chengdu comme on le voit; Chengdu comme esthétisme de vie; s'établir à Chengdu pour vivre la paix spirituelle; trouver l'amour à Chengdu; réaliser des ambitions de jeunesse à Chengdu.

La date limite pour la soumission des vidéos est le 20 juillet. La présélection aura lieu de la fin du mois de juillet jusqu'à la mi-août. Pas moins de 10 oeuvres seront choisies lors du deuxième tour d'évaluation d'août pour le concours final, qui se tiendra entre la fin d'août et le mois de septembre.

Six prix seront remis au terme de la compétition principale, ceux-ci allant de 50 000 yuans à 250 000 yuans. Par ailleurs, quatre récompenses sont réservées aux candidats en lice lors du concours final ainsi qu'un certain nombre de mérites pour les oeuvres présélectionnées.

Le jury est formé de cinq professionnels, dont Mark Zaslove, producteur et dramaturge pour la télévision et le cinéma, Ren Zhonglun, vice-président du conseil de l'Association cinématographique de Chine, et Jiang Qinmin, directeur primé. Afin de mieux évaluer les valeurs commerciales des vidéos de la compétition, siègent aussi comme jurés Chen Yuchuan, directeur des placements au sein de la société de financement par capitaux propres HDQH Fund, et Nie Yangde, chef de la direction de Onion Group, qui représente Ms Yeah, un phénomène sur YouTube.

« L'an dernier, la compétition a été enlevante et m'a ouvert les yeux », déclare Mark Zaslove. Mark a remporté deux prix Emmy et a été membre du jury l'année précédente. « J'ai très hâte à la deuxième édition de "Tianfu Through the Lens!" »

Fait à noter, on offre aussi un fonds de démarrage à certains participants. Un comité examinera les documents soumis par les candidats et choisira les scénarios admissibles à une aide financière selon certaines normes comme la créativité, la pertinence des thèmes et les compétences de l'équipe ou du particulier.

http://www.nbd.com.cn/corp/20200402Mvideo/

NBD par Li Menglin

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1161128/Chengdu_NBD.jpg

SOURCE National Business Daily

Communiqué envoyé le 29 avril 2020 à 08:54 et diffusé par :