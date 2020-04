Statistique Canada et la Chambre de commerce du Canada diffusent les résultats d'une enquête sur les répercussions de la COVID-19 sur les entreprises





OTTAWA, le 29 avril 2020 /CNW/ - Statistique Canada a procédé à la diffusion officielle des données de l'Enquête canadienne sur la situation des entreprises, qui traite des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les entreprises, y compris l'incidence sur les revenus, le personnel, le milieu de travail, l'accès au crédit, la façon dont les entreprises interagissent avec leur clientèle, et bien plus.

Les tableaux de données seront accessibles à tous les Canadiens ainsi qu'aux membres de la Chambre de commerce du Canada. Grâce à un outil interactif, les utilisateurs pourront filtrer les données et voir les renseignements pour l'ensemble du pays, selon la province ou le territoire, ainsi que selon le secteur de l'industrie, la taille de l'effectif, le type d'entreprise et la participation majoritaire.

La COVID-19 continue de perturber l'économie mondiale et il est plus important que jamais de disposer de données actuelles pour comprendre toute l'ampleur de ses répercussions sur les entreprises canadiennes, et pour appuyer la prise de décisions éclairées au cours des semaines et des mois à venir.

L'Enquête canadienne sur la situation des entreprises est un projet de collaboration entre Statistique Canada et la Chambre de commerce du Canada et son vaste réseau d'entreprises, d'associations commerciales et de coalitions d'entreprises, dont le Réseau canadien pour la résilience des entreprises. Grâce à cette collaboration, des renseignements de grande qualité ont été produits pour mieux mesurer et comprendre les répercussions de la COVID-19 sur les entreprises et éclairer la prise de décisions connexes.

« La diffusion, aujourd'hui, de données recueillies auprès de milliers de propriétaires d'entreprises canadiennes illustre l'importance que revêtent les solutions innovatrices et inédites pour rendre compte des répercussions de la pandémie de COVID-19. Ce partenariat entre Statistique Canada et la Chambre de commerce du Canada est unique en son genre, et il démontre ce qui peut être accompli lorsque deux organisations aux vues similaires travaillent ensemble pour fournir les renseignements requis pour aller de l'avant. Grâce à cette collaboration, nous avons amélioré notre capacité collective de mieux comprendre les enjeux et les difficultés auxquelles les entreprises canadiennes doivent faire face. Les résultats de l'enquête brossent un tableau précis des véritables répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'économie canadienne et ils éclaireront la prise de décisions dans les secteurs public et privé au pays. » - Anil Arora, statisticien en chef du Canada

« L'enquête représente le premier aperçu détaillé de la façon dont les entreprises canadiennes adaptent leurs activités, gèrent la situation ou, malheureusement dans certains cas, n'y parviennent pas, à mesure que la crise économique liée à la COVID-19 perdure. Les renseignements obtenus auprès de plus de 12 500 entreprises permettent de faire ressortir le temps qu'il reste aux entreprises avant qu'elles ne soient obligées de cesser leurs activités de façon permanente. Ces renseignements sont essentiels au gouvernement pour qu'il puisse adapter ses programmes. Parallèlement, l'enquête montre la rapidité avec laquelle les entreprises, celles qui le peuvent, s'adaptent aux mesures d'éloignement physique et se préparent à la réouverture de l'économie », déclare Jackie King, chef des opérations à la Chambre de commerce du Canada.

Statistique Canada a redoublé d'efforts pour poursuivre ses travaux prioritaires dans des conditions exceptionnelles. L'organisme a notamment accéléré ses opérations de collecte, de traitement et de diffusion des données afin de produire les renseignements requis de toute urgence pour réagir aux répercussions sociales et économiques de la pandémie et s'en remettre.

Statistique Canada vous invite à consulter son nouveau portail Web, COVID-19 : Sous l'angle des données, pour en savoir davantage sur ses différentes enquêtes en ligne relatives à la COVID-19 et prendre connaissance de leurs résultats, ainsi que pour accéder à d'autres produits qu'il vient de lancer, comme le Tableau de bord sur l'économie du Canada et la COVID-19 et l'Explorateur géospatial des statistiques canadiennes.

SOURCE Statistique Canada

Communiqué envoyé le 29 avril 2020 à 08:30 et diffusé par :