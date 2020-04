Mise sur le marché mondial de la solution CSG Rating and Charging cloud native





CSG® (NASDAQ : CSGS) a présenté aujourd'hui son dernier ajout à la plateforme Ascendon : CSG Ascendon Rating & Charging, un logiciel en tant que service (Software as a Service, SaaS), destiné à la facturation, sans serveur et entièrement cloud native. Désormais pleinement fonctionnelle, cette solution propose aux clients CSG une facturation et une évaluation en ligne et en temps réel, permettant une prise en charge évolutive des services numériques et sans-fil actuels et futurs.

Face à l'affluence des nouveaux types d'appareils et des connexions, les opérateurs ont besoin de solutions extrêmement souples afin de pouvoir évaluer et facturer de gros volumes d'évènements en temps réel, pour des modèles de monétisation innovants. La solution SaaS multientité Ascendon Rating and Charging est entièrement hébergée et conçue sur Amazon Web Services (AWS). Elle s'adapte aux fluctuations des volumes de manière élastique pour une gestion efficace et rentable des ressources réseau.

Cette solution peut être utilisée pour configurer en quelques minutes n'importe quelle combinaison de produits, d'offres et de règles d'éligibilité, ainsi que leur mode de vente sur les différents canaux. Outre le partage équilibré entre plusieurs appareils et services, elle donne aux opérateurs la possibilité de facturer de manière dynamique en fonction des évènements réseau, et envoie des notifications en temps réel pour engager les clients.

Cette solution opère également en tant que système de facturation en ligne (Online Charging System, OCS), qui permet notamment l'autorisation en temps réel et la gestion de l'équilibre des services vocaux, de données, de contenus et numériques, tout en offrant des capacités de traitement et d'évaluation de l'utilisation, ainsi que l'octroi de droits dynamiques pour une facturation exacte.

« Les modèles commerciaux modernes sont centrés sur des offres numériques émergentes pouvant être déployées rapidement et de manière rentable », a affirmé Chad Dunavant, directeur de la gestion produit au niveau mondial, chez CSG. « CSG Ascendon Rating and Charging représente une nouvelle génération de logiciels SaaS cloud native qui permettent aux opérateurs de déployer avec succès de nouveaux services comme la 5G, tout en gérant les risques et en optimisant les coûts d'exploitation. » (vidéo)

Les caractéristiques techniques principales comprennent :

Résilience par la conception : La solution est hautement disponible et distribuée géographiquement sur plusieurs zones de disponibilité (ZD) AWS pour garantir un environnement à l'épreuve des pannes. Son degré de résilience dépasse celui des centres de données classiques, grâce à l'utilisation de multiples ZD de par sa conception, ce qui fournit un minimum de configuration active-active-active.

Évolutivité : Cloud computing et évolutivité à l'infini via AWS. Nul besoin de prévoir les capacités requises, et élimination des importantes avances en capitaux, ce qui fait baisser les coûts d'exploitation.

Fonctionnalités complètes et souplesse exceptionnelle : Configurable pour prendre en charge n'importe quel service ou offre groupée sans fil ou numérique, ainsi que plusieurs modèles de facturation, notamment le paiement anticipé, le paiement différé, la conversion des devises, les paiements, la facturation et les ajustements.

Gestion exhaustive : Les opérations et les problèmes sont entièrement gérés, et des versions trimestrielles sont déployées de manière automatique par CSG, ce qui permet le déploiement rapide de nouvelles fonctionnalités et la gestion efficace des ressources en interne.

Agnostique envers les réseaux/plateformes : Facturation de toutes les transactions, quels que soient les réseaux ou plateformes de services utilisés.

Cette solution fait partie de CSG Ascendon, plateforme de monétisation numérique primée, de réputation internationale. CSG Ascendon aide plusieurs sociétés parmi les plus innovantes au monde, à non seulement rester concurrentielles, mais à prospérer dans l'économie numérique. Ascendon fait partie de la suite de fonctionnalités de bout en bout Revenue and Customer Management de CSG, qui fournit à plus de 500 entreprises à l'international, des solutions technologiques souples et configurables leur permettant de monétiser et d'optimiser numériquement leur expérience client.

