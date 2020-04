Suspension de la négociation par l'OCRCVM - IRON

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Aimia Inc. Symbole TSX : AIM (toutes les émissions) Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 8 h 00 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter)...

Morneau Shepell a publié le numéro d'avril 2020 de son bulletin mensuel Nouvelles et opinions, où on aborde les sujets suivants : Le BSIF suspend les transferts hors des régimes à prestations déterminées et les achats de rentes, et reporte les...