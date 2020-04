H&M Canada fournit trois milliards de dollars en articles à l'organisme hébergement femmes Canada pour aider les personnes vulnérables durant la pandémie COVID-19





TORONTO, le 29 avril 2020 /CNW/ - H&M Canada s'associe à Hébergement Femmes Canada afin de fournir plus de 20 000 vêtements à travers le pays.

H&M se soucie de la santé et du bien-être non seulement de sa clientèle et de ses collègues, mais de la communauté en général, en particulier des personnes touchées par la pandémie actuelle. Poursuivant son solide partenariat avec Hébergement Femmes Canada, H&M Canada fera un don de trois cent mille dollars en vêtements et articles. La violence domestique augmentant considérablement en raison des restrictions et du confinement liés au COVID-19, ce don aidera ce groupe de personnes vulnérables durant la pandémie actuelle. Le don de produits comprendra des vêtements pour femmes et enfants dans plusieurs tailles, afin d'aider ces communautés à répondre à leurs besoins au cours de ces temps difficiles.

En plus de ces efforts, le groupe H&M a pris des mesures au cours des semaines précédentes pour aider à la lutte contre le COVID-19 dans le monde. En mars, H&M Group a commencé à organiser rapidement sa chaîne d'approvisionnement pour produire de l'équipement de protection individuelle (EPI) pour les hôpitaux et travailleurs de la santé du monde entier. En outre, H&M a commencé à inviter les organisations humanitaires mondiales à utiliser les canaux sociaux H&M pour diffuser le message de santé et de sécurité lié à la pandémie de COVID-19 à travers le monde entier.

De concert avec ces actions, la Fondation H&M a fait un don de 500 000 $ au Fonds de riposte à la COVID-19 de l'OMS.

