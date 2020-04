L'Impériale fait don de matériel essentiel pour soutenir la collectivité





Pour appuyer les efforts d'intervention d'urgence du gouvernement du Canada, L'Impériale fait don de 60 tonnes d'isopropanol qui sera utilisé dans des produits désinfectants. L'isopropanol est employé dans des applications médicales, hygiéniques et pharmaceutiques comme du désinfectant à mains, des lingettes désinfectantes et de l'alcool à friction, et le don de L'Impériale pourrait permettre de fabriquer assez de désinfectant à mains pour remplir plus de 600 000, contenants de 350 ml.

«?Que ce soit par l'entremise de nos actifs liés à l'exploitation, de nos bureaux ou de nos stations-service de marque Esso ou Mobil, nos équipes continuent de faire tout ce qu'elles peuvent pour assurer la sécurité et la résilience de nos collectivités en ces temps sans précédent, déclare Brad Corson, président du conseil, président et chef de la direction de L'Impériale. Nous comprenons que le besoin est énorme et malgré l'isolement physique de beaucoup d'entre nous, je suis fier de la façon dont nos employés et nos collectivités s'unissent pour faire don de matériel et de financement essentiels aux endroits où le besoin est le plus pressant.?»

En plus d'aider à répondre à la demande d'isopropanol au Canada, L'Impériale contribue à la réponse du pays face à la pandémie d'autres façons, notamment :

Don de 500 ordinateurs portables pour faciliter l'accès des élèves à la technologie ? Pour appuyer l'apprentissage en ligne et pour aider à répondre à la forte demande d'appareils technologiques pendant la fermeture des écoles, L'Impériale fait don de 500 ordinateurs portables au programme Lending Laptops [https://www.electronicrecyclingassociation.ca/lending-a-lifeline-by-lending-laptops] de l'Association de recyclage électronique en appui de la campagne EducationMatters [https://www.educationmatters.ca/campaign/technology-access-for-distance-learning] du Calgary Board of Education.

Doublement des dons de contrepartie de la compagnie ? L'Impériale a porté à 2:1 sa contribution de contrepartie à l'égard des dons que ses employés versent aux organismes de bienfaisance et sans but lucratif communautaires par l'entremise de son programme de dons et de bénévolat des employés, ImpACT [https://www.imperialoil.ca/en-CA/Sustainability/Working-with-communities/Imperial-ImpACT].

La priorité de L'Impériale demeure la santé et la sécurité de ses employés et clients, ainsi que des communautés canadiennes. La compagnie continuera de s'employer à trouver des moyens de soutenir le pays pendant cette période difficile, y compris en assurant un approvisionnement en carburant fiable aux Canadiens afin que les services essentiels et les fournitures cruciales puissent se rendre partout au pays.

Mise en garde : Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui sont liés à des situations ou des événements futurs, y compris les prévisions, les objectifs, les attentes, les estimations et les plans d'affaires sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s'y limiter, les renvois aux dons d'isopropanol, aux dons d'ordinateurs portables, au doublement des dons de contrepartie de la compagnie par rapport aux dons des employés, et à la prestation d'un soutien continu notamment pour assurer un approvisionnement fiable en carburant.

Les déclarations prospectives sont fondées sur les prévisions actuelles de la compagnie, ses estimations, ses projections et ses hypothèses émises au moment de la déclaration. Les résultats financiers et d'exploitation réels qui seront obtenus, notamment les attentes et les hypothèses portant sur les conditions générales du marché; sur le prix des marchandises; sur la progression de la COVID-19 et son incidence sur la capacité de L'Impériale d'exploiter ses actifs, incluant la fermeture potentielle de ses installations à cause de la COVID-19; sur la capacité qu'a la compagnie de mettre efficacement en oeuvre ses plans de continuité des activités; sur les lois qui sont applicables et les politiques et mesures gouvernementales, notamment en matière de restrictions en réponse à la COVID-19; et sur les dépenses environnementales et en capital peuvent être sensiblement différents selon un certain nombre de facteurs. Ces facteurs comprennent les variations mondiales, régionales et locales de l'offre et de la demande de pétrole, de gaz naturel et de produits pétroliers et pétrochimiques ainsi que leurs effets sur les prix, l'écart et la marge; les conditions générales de l'économie; le transport pour l'accès aux marchés; les événements politiques ou l'évolution de la réglementation, y compris les changements apportés à la législation ou à la politique gouvernementale, y compris les mesures prises en réponse à la COVID-19; la disponibilité et le rendement des fournisseurs de service indépendants; les difficultés techniques ou opérationnelles imprévues; l'efficacité de la direction et la préparation aux interventions en cas de sinistre, y compris les plans de continuité des activités en réponse à la COVID-19; les dangers et les risques opérationnels; les incidents de cybersécurité; et d'autres facteurs analysés sous l'élément 1A «?Facteurs de risques?» et l'élément 7 «?Rapport de gestion?» du rapport annuel le plus récent de L'Impériale sur le formulaire 10-K.

Les énoncés prospectifs ne garantissent pas le rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux d'autres sociétés pétrolières et gazières et d'autres sont exclusifs à la Pétrolière Impériale Ltée. Les résultats réels de L'Impériale pourraient différer considérablement des résultats implicites ou explicites selon les énoncés prospectifs, et les lecteurs sont priés de ne pas s'y fier aveuglément. L'Impériale ne s'engage aucunement à publier une mise à jour des énoncés prospectifs fournis aux présentes, sauf si la loi l'exige.

Après plus d'un siècle d'activité, L'Impériale continue de dominer son secteur en mettant la technologie et l'innovation au service du développement responsable des ressources énergétiques canadiennes. En tant que premier raffineur de pétrole au Canada, producteur de pétrole brut et de produits pétrochimiques de premier plan et principal distributeur de carburants à l'échelle nationale, notre entreprise s'engage à maintenir des normes élevées dans tous ses domaines d'activité.

