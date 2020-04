Alloprof lance un nouveau jeu en ligne pour soutenir l'apprentissage à la maison





MONTRÉAL, le 29 avril 2020 /CNW Telbec/ - Dans le contexte du retour en classe partiel au primaire et de la scolarisation à la maison au secondaire, Alloprof s'adapte et propose aux parents et élèves un nouveau jeu éducatif visant à maintenir les acquis et à stimuler de nouveaux apprentissages : Parcours Alloprof . Développé par l'équipe d'enseignants qualifiés d'Alloprof, ce jeu propose aux jeunes de relever des défis éducatifs, ludiques et numériques de 15 à 90 minutes. L'objectif : aider les familles à prévenir le déclin des apprentissages dans un environnement ludique.

« Cette situation exceptionnelle a modifié les besoins des parents et des élèves en matière de soutien à l'apprentissage et, depuis le 16 mars, ils sont en moyenne 100 000 à visiter chaque jour le site d'Alloprof, qui compte plus de 5000 contenus pédagogiques, rappelle Marc-Antoine Tanguay, porte-parole et directeur de la stratégie d'Alloprof. Nous avons maintenant le défi collectif de poursuivre la scolarisation des jeunes alors que nombre d'entre eux devront le faire depuis la maison. L'enjeu de motivation des élèves devient plus crucial que jamais, et c'est pour y répondre qu'Alloprof a mis les bouchées doubles et créé ce jeu à la fois attrayant et pédagogique. »

Des contenus inédits sur Parcours Alloprof

Les élèves du primaire, et bientôt du premier cycle du secondaire, peuvent choisir des parcours selon leur année scolaire et le thème de leur choix, dont les animaux, le sport ou les métiers. Ils s'amusent ensuite en réalisant des activités variées telles que des mots-cachés, des associations, des questions quiz et des résolutions de problèmes mathématiques. Le jeu, qui comprendra 200 activités et une vingtaine de parcours, est animé de nombreux éléments de ludification qui permettent aux utilisateurs de suivre leur progression et de gagner des récompenses virtuelles.

Si le côté ludique est mis de l'avant, toutes les activités proposées sont conçues pour consolider les notions scolaires apprises au cours de l'année. Le jeu s'inscrit dans une stratégie plus vaste d'Alloprof pour aider les familles à prévenir le déclin des apprentissages pendant les longs congés. Pour y jouer, rendez-vous sur parcours.alloprof.qc.ca.

Des heures d'ouverture prolongées

Alloprof reste à l'affut des besoins changeants des élèves et de leurs parents pour s'assurer de toujours bien y répondre. Ses heures d'ouverture ont d'ailleurs été prolongées depuis le 30 mars 2020 et sont maintenant du lundi au jeudi de 9 h à 20 h, et le vendredi de 9 h à 17 h. Au total, les enseignants d'Alloprof sont joignables 52 heures par semaine au lieu de 12 pour la durée de la fermeture des écoles. Afin de garantir la santé et la sécurité de ses employés et de garder ses services pleinement opérationnels, rappelons qu'Alloprof a apporté plusieurs modifications à son infrastructure de télécommunication et à ses politiques de travail.

Alloprof engage les élèves du Québec et leurs parents dans la réussite éducative en leur offrant gratuitement des services professionnels et stimulants de soutien scolaire. L'an dernier, l'organisme aura aidé plus de 400 000 élèves, 30 millions de fois! Nous sommes soutenus par de nombreux et généreux partenaires, dont le gouvernement du Québec, Rio Tinto, la Fondation familiale Trottier, la Fondation Desjardins, la Fondation Énergie Valero, la Banque Nationale, la Banque Royale du Canada, la Fondation Préfontaine-Hushion, SNC-Lavalin, Télé-Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec, Hydro-Québec et Ubisoft. Pour connaitre l'ensemble de nos partenaires, cliquez ici.

