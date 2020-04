René Després dévoile sa nouvelle oeuvre...





MONTRÉAL, le 29 avril 2020

Le Cri de Munch

Le Cri (Skrik) d'Edvard Munch traduit son obsession de la mort et personnifie le style de l'angoisse. Cette oeuvre de 1893 est un exemple typique de l'expressionnisme qui traduit l'acte par lequel l'homme se délivre de ses terreurs.

Voici aujourd'hui, en cette période d'incertitude : Le Cri de Després (oeuvre prémonitoire)

Le Cri de René Després sera présenté en personne ou virtuellement au président des États-Unis, Donald J. Trump et au Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, au mois de mai 2020 puis sera mise en vente via une des maisons d'encan reconnues et réputées internationalement.

La première oeuvre torturée extra réaliste de la collection privée de l'artiste-peintre et photographe canadien René Després (abstrait figuratif). Ce tableau débuté en 2019, première oeuvre officielle de 2020 de l'artiste, Le Cri de Després, pourrait s'intituler COVID-20, car il annonce non seulement la première vague de ce raz de marée qui a emporté en un clin d'oeil notre santé physique, mais également la deuxième et la troisième, qui menacent notre santé mentale et notre santé économique et financière .

René Després, mondialement reconnu comme le fondateur du mouvement précurseur de la peinture Extra Réaliste (l'Abstrait Figuratif) exprime l'angoisse de l'humanité face à ce virus venu de nulle part, la covid-19, tueur silencieux qui s'attaque aux plus vulnérables d'entre nous et nous rappelle que nous sommes tous égaux, quelle que soit la couleur de notre peau ou la langue que nous parlions.

Devant cet enchaînement d'événements qui déferle sur notre planète au complet, Le Cri de Després exprime à la fois la profonde peur et l'immense rage qui nous plonge dans la noirceur de l'incertitude.

Le Cri de René Després ne peut-il pas représenter une mise en garde pour le monde de la finance? Cette tragédie nous rapproche, mais pour combien de temps? Saurons-nous conserver cette inspiration?

René Després, artiste-peintre et photographe, prépare actuellement une nouvelle publication sous un thème mis à jour et renouvelé, illustré d'oeuvres inédites « La bêtise humaine - invisible ».

UN BREF APERÇU DE L'OEUVRE CITÉE

Le Cri de Munch sous la loupe des salles d'encan :

Munch est revenu à la source de façon répétée. L'une de ses cinq versions du tableau a été vendue par Sotheby's à New York pour 120 millions de dollars le 2 mai 2012. Elle détient alors le record de vente d'une peinture aux enchères. Elle est aujourd'hui la cinquième oeuvre vendue le plus cher aux enchères.

