L'École d'entrepreneurship de Beauce et Desjardins s'allient pour soutenir les entrepreneurs et leur permettre de rebondir





SAINT-GEORGES-DE-BEAUCE, QC, le 29 avril 2020 /CNW Telbec/ - Actifs depuis les premiers jours de la crise du coronavirus pour soutenir les entrepreneurs du Québec, l'École d'entrepreneurship de Beauce (EEB) et Desjardins poursuivent leur mission et lancent, en collaboration avec Skillable, un parcours d'accompagnement de 12 semaines pour créer un tremplin vers de nouveaux succès.

S'équiper pour rebondir est conçu par l'EEB et débutera le 11 mai prochain. L'École fait donc son entrée chez les entrepreneurs avec un parcours en ligne innovant qui permettra aux entrepreneurs :

de bénéficier de l'expérience d'autres entrepreneurs

de solidifier leurs piliers vers la relance

de mieux décider et gérer en contexte d'incertitude

de découvrir les opportunités ou possibilités qui se présentent à travers la crise

d'habiter la posture de chef qui convient, selon l'évolution de la situation.

« Nous sommes très fiers d'offrir ce nouveau parcours, qui permettra aux entrepreneurs de mieux rebondir vers la sortie de crise, souligne Isabelle Leber, directrice générale de l'EEB. Pour nous, l'entraide est primordiale. C'est ce sur quoi nous bâtissons nos formations et notre communauté depuis 10 ans, en partage d'expérience, d'entrepreneurs à entrepreneurs. »

« En cette période cruciale pour les entrepreneurs du Québec, le Mouvement Desjardins veut contribuer à les outiller pour qu'ils puissent non seulement passer à travers la période difficile que nous vivons tous, mais aussi être des acteurs clés de la relance de notre économie, de faire valoir Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. En nous associant à l'EEB et à Skillable, nous misons sur la force de la coopération pour mobiliser les forces vives et le talent de la société québécoise au bénéfice des personnes et des communautés. »

Pour réussir son arrivée dans le monde virtuel, l'EEB s'est associée à Skillable, une entreprise experte depuis 20 ans dans la conception de parcours professionnels intégrés au travail, qui soutiennent et mesurent l'apprentissage, le changement des comportements et la performance. Skillable est dirigée par Benoît Savard, un entrepreneur-athlète diplômé de la cohorte 8 de l'EEB.

« Je suis très enthousiaste à l'idée de collaborer avec l'EEB, où j'ai énormément progressé comme entrepreneur et je souhaite que ce nouveau parcours qui se construit puisse inspirer les entrepreneurs et les guider vers leurs aspirations », affirme M. Savard.

Les participants auront notamment le privilège de bénéficier de l'expérience d'entrepreneurs chevronnés, parmi lesquels Jean Bédard du Groupe Sportscene, Isabèle Chevalier de Bio-K Plus, Josée Fiset de l'équipe fondatrice de Première Moisson et Jean Laflamme de Southshore.

Les inscriptions, au coût de 450 $, se font en ligne sur le site web de l'EEB: https://eebeauce.com/rebondir. Les membres et clients entrepreneurs de Desjardins auront droit à un rabais de 100 $ sur les frais d'inscription.

À propos de l'École d'entrepreneurship de Beauce

L'EEB est une école unique et d'avant-garde, par et pour les entrepreneurs. Plus qu'un lieu de formation, elle est devenue un espace de transformation; une référence. Ses programmes sont conçus sur le partage d'expérience et ont rejoint près de 1000 entrepreneurs, qui forment une communauté d'entraide.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 313,0 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de Skillable

Skillable est une entreprise spécialisée dans la conception de parcours professionnels intégrés au travail. Sa méthode est basée sur des formations courtes, espacées, rythmées et stimulantes. L'entreprise a favorisé la progression de 25 000 apprenants dans 400 organisations réparties dans 70 pays.

SOURCE ÉCOLE D'ENTREPRENEURSHIP DE BEAUCE

Communiqué envoyé le 29 avril 2020 à 07:00 et diffusé par :