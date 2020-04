Hempyre Holdings Ltd. Lance une plateforme mondiale pour les produits conditionnés grand public de marque à base de chanvre





Hempyre Holdings Ltd. (« Hempyre » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer le lancement d'une plateforme de distribution mondiale de produits conditionnés grand public de marque à base de chanvre axés sur la beauté, les boissons, et le bien-être.

Hempyre, dont le siège est à Londres, a convenu d'acquérir CMLM Holdings, Inc., qui fait affaire sous le nom de QIND, un fournisseur basé aux États-Unis de produits de bien-être et de beauté à base de chanvre contenant du CBD et du CBG. Hempyre a également convenu d'acquérir certaines marques de boissons et produits topiques au Royaume-Uni et en Chine et a recruté activement des cadres locaux talentueux.

L'équipe de la direction de Hempyre est menée par MM. Shannon Soqui, président-directeur général, et Jason Roth, directeur de la stratégie. M. Soqui était auparavant le président-directeur général de QIND, tandis que M. Roth était le cofondateur, président du conseil et président-directeur général de Mile High Labs jusqu'en octobre 2019.

M. Soqui a 25 ans d'expérience dans le conseil et le financement des nouvelles sociétés en croissance sur les marchés de rupture, y compris les produits conditionnés de détail et grand public. Après une carrière réussie de 25 ans dans la Silicon Valley en tant que banquier d'investissement auprès de sociétés telles que Credit Suisse et UBS, avocat spécialisé dans les valeurs mobilières chez Brobeck, Phleger & Harrison et expert-comptable chez KPMG, depuis 2014, M. Soqui travaille exclusivement dans le secteur du cannabis et du chanvre.

« Alors que les pays où le chanvre devient légal sont de plus en plus nombreux, nous observons une opportunité remarquable pour une plateforme de produits conditionnés de marque grand public axés sur la beauté, les boissons, et le bien-être dans certains marchés sélectionnés », a déclaré M. Soqui. « En se concentrant sur des produits de grande qualité qui sont conformes au droit, testés et sûrs, et en développant une plateforme de distribution mondiale large, à la fois pour la vente en gros et en ligne, nous sommes convaincus que nous serons bien positionnés pour développer la reconnaissance de la marque dans le monde entier. »

En plus de ses 25 années d'expérience à la tête d'entreprises de produits conditionnés et d'appareils médicaux grand public opérant au niveau international, M. Roth est également respecté pour son leadership stratégique et son approche méthodique de la génération de revenus.

« Le marché européen des boissons a une dynamique commerciale et financière très attractive depuis la récente légalisation des boissons infusées au chanvre au Royaume-Uni et dans d'autres parties de l'Europe », a déclaré M. Roth. « L'Asie aussi est un marché qui nous attire beaucoup. Nos accords avec des partenaires de distribution majeurs et des leaders d'opinion clés nous permettront d'atteindre des centaines de millions de consommateurs très efficacement. »

Hempyre est un fournisseur mondial émergeant de produits conditionnés de marque grand public à base de chanvre axés sur la beauté, les boissons, et le bien-être. La gamme des produits de beauté de Hempyre se concentre sur les solutions à usage local grand public à base de chanvre pour protéger et régénérer la peau et le corps. La gamme de boissons de Hempyre est destinée aux consommateurs à la recherche de boissons saines : distillées avec et sans alcool, des sodas gazeux et probiotiques, des jus de fruits pressés, des eaux et autres, à base de chanvre et prêtes à boire. La gamme de produits bien-être de Hempyre vise les consommateurs qui recherchent des options de CBD et de CBG dérivées du chanvre pour traiter leurs problèmes d'anxiété, d'inflammation, d'insomnie, de douleur, ou pour gérer et réguler leur santé en général.

La stratégie fondamentale de Hempyre se concentre sur le marquage des produits et la distribution en Europe, en Chine, aux États-Unis, et dans la région Asie-Pacifique, tout en externalisant l'essentiel de la production des matières premières et de la fabrication des produits finis. Hempyre compte actuellement 11 marques avec plus de 150 références de produits sur ses trois segments de marché. Les produits à base de chanvre de Hempyre ne sont pas psychoactifs et sont réalisés à partir d'extraits d'huiles de chanvre de haute qualité contenant du CBD ou du CBG purs, combinés avec un spectre large ou total de composés de chanvre, y compris d'autres cannabinoïdes et terpènes.

Les principales filiales en exploitation de Hempyre se trouve à Londres, en Angleterre, et à Portland, dans l'Orégon, avec d'autres extensions à Hong Kong, et à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Grâce à ses licences et ses permis, et étant donné la légalisation croissante des produits à base de chanvre, Hempyre exporte un certain nombre de produits de CBD et CBG à base de chanvre depuis les États-Unis vers plusieurs pays développés du monde entier. Les opérations aux États-Unis de Hempyre sont agréées en tant qu'exploitant de chanvre par le ministère de l'agriculture de l'Oregon, et servent de base pour la distribution dans tous les États-Unis, grâce à des expéditions rendues possibles par l'USPS. Concernant la production des matières premières et la fabrication du produit fini, la stratégie de Hempyre consiste à s'appuyer sur les exploitants et les transformateurs de concentrés aux États-Unis pour les matières premières, et des emballeurs à façon certifiés GMP ainsi que des fabricants à marque blanche pour les assemblages ou la production des produits finis. Les produits au CBD ou au CBG à base de chanvre de Hempyre sont distribués à travers son réseau mondial de distributeurs et de grossistes, ses propres sites Internet commerciaux ou ceux de tiers, les magasins de détail loués par des entreprises, ainsi que divers commerces de détail traditionnels. Pour plus d'informations, visitez www.hempyre.com.

Opportunités stratégiques :

Hempyre souhaite discuter d'acquisitions potentielles de produits de marque et/ou de sociétés de distribution dans les segments de la beauté, des boissons, ou du bien-être qui seraient susceptibles d'infuser du CBD ou du CBG dans leurs produits.

Veuillez contacter jason@hempyre.com pour plus de renseignements.

