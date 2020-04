Les projecteurs rivés sur le lancement de la 2e compétition de court-métrage intitulée « Tianfu Through the Lens » de Chengdu





CHENGDU, Chine, 29 avril 2020 /PRNewswire/ -- La deuxième compétition de court-métrage intitulée « Tianfu Through the Lens », organisée par National Business Daily, sera lancée mardi, et appelle les talents mondiaux à diriger leurs objectifs vers Chengdu, ville culturelle réputée.

Soutenue par plusieurs grands noms tels qu'Alibaba Pictures, Bona Film, Bilibili et Douyin, la compétition de cette année aura pour thème « Une fois arrivé à Chengdu, vous ne voudrez plus partir ! ». Offrant des prix de près de 1 million de yuans, la compétition réunit les travaux créatifs sur la métropole chinoise du sud-ouest d'équipes et d'individus du monde entier réalisant des courts-métrages.

Aucunes restrictions ne sont imposées quant au genre, au thème ou à la durée des vidéos. La compétition propose également cinq sous-thèmes à prendre en considération : l'amour à Chengdu comme vous le percevez ; l'aspect artistique de la vie à Chengdu ; s'installer à Chengdu pour trouver la paix intérieure ; trouver l'amour à Chengdu ; satisfaire les ambitions de la jeunesse à Chengdu.

La date limite d'envoi des vidéos est fixée au 20 juillet. La présélection aura lieu entre la fin du mois de juillet et la mi-août. 10 oeuvres seront sélectionnées en août dans le cadre d'une deuxième série d'examen pour la compétition finale, qui sera organisée entre la fin du mois d'août et le mois de septembre.

Six prix seront décernés dans le cadre de la compétition principale, avec des récompenses allant de 50 000 yuans à 250 000 yuans. En outre, la compétition finale comprendra quatre nominations pour un prix, ainsi que plusieurs prix décernés aux oeuvres de la présélection.

Le jury se compose de cinq professionnels, parmi lesquels Mark Zaslove, célèbre auteur et producteur TV et cinématographique, Ren Zhonglun, vice-président de la China Film Association, et Jiang Qinmin, réalisateur primé. Afin de mieux déterminer la valeur commerciale des vidéos en compétition, le jury inclut également Chen Yuchuan, directeur des investissements du cabinet de capital-investissement HDQH Fund, et Nie Yangde, PDG d'Onion Group, qui est l'agent de la célèbre Youtubeuse Ms Yeah.

« La compétition de l'an dernier fut une expérience passionnante qui m'a ouvert les yeux », a déclaré Mark Zaslove. Mark a remporté deux Emmy Awards et a participé en tant que membre du jury l'an dernier : « Je suis impatient de participer à la deuxième édition de Tianfu Through the Lens ! »

En outre, la compétition offrira notamment des fonds de démarrage pour certains participants. Un comité examinera les documents soumis par les candidats, et sélectionnera les scripts éligibles à un soutien financier sur la base de critères tels que leur créativité, la pertinence par rapport aux thèmes, et la qualification de l'équipe/de l'individu.

