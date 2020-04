Une étude des données d'Airship révèle que le COVID-19 stimule les taux d'engagement de notifications à leurs niveaux les plus élevés depuis des années





La société d'engagement client Airship a révélé aujourd'hui les conclusions tirées d'une analyse agrégée de près de deux milliards d'installations d'applications qui nous apprennent que les notifications sont devenues encore plus vitales avec cette pandémie mondiale - aussi bien pour les marques que pour les consommateurs qui les reçoivent. En mars 2020, les taux d'ouvertures directes pour les notifications push d'applications ont atteint leur taux moyen absolu le plus élevé depuis plus de quatre ans, tandis que près d'un tiers (32 %) des consultations de sites Internet par des utilisateurs abonnés en mars 2020 provenaient d'ouvertures directes de notifications Web.

Les entreprises ont envoyé 16 % de notifications push d'applications mobiles et 36 % de notifications Web de plus en mars 2020 par rapport au mois précédent, et elles ont observé une hausse des taux moyens d'ouvertures directes de 22 % pour les applications et de 119 % pour les sites Web. 88 % des ouvertures directes de notifications Web provenaient d'appareils mobiles plutôt que d'ordinateurs de bureau - soit une augmentation de 10 % depuis janvier 2020 et de 42 % en cumul annuel.

Les publics abonnés pour les notifications d'applications mobiles sont restés stables de février à mars 2020 - à plus de 60 % - tandis que les publics abonnés aux notifications Web ont augmenté de 14 % en cumul mensuel et de 70 % en cumul annuel. En outre, les Centres de messages, qui sont les boîtes de messagerie internes aux applications, ont vu une augmentation du nombre de messages livrés de 42 % de février à mars 2020 avec des taux de lecture supérieurs de 3 % à la moyenne mensuelle.

« L'engagement des clients mobiles augmente régulièrement en importance depuis plus d'une décennie, mais en un seul mois la pandémie l'a rendu absolument essentiel pour toutes les entreprises alors que les clients recherchent des informations, des confirmations et même des divertissements à l'instant-même », a déclaré Brett Caine, PDG et chef de la direction d'Airship. « Ces tendances témoignent de la dépendance des spécialistes du marketing et de la réceptivité des consommateurs croissantes vis-à-vis des notifications à l'instant-même, ce qui est positif, mais les entreprises doivent s'assurer que leurs messages facilitent la rationalisation des opérations et l'orchestration d'excellentes expériences client sur tous les canaux pour exploiter le numérique autant que possible dans ces périodes difficiles. »

Parmi 15 marchés verticaux, c'est celui des médias qui a observé les augmentations les plus importantes en cumul mensuel du volume d'envoi (+43 %) ainsi que des taux d'ouvertures directes des notifications push (+60 %). La croissance des notifications Web a également été menée par un volume d'envoi des médias en augmentation de 52 % avec des taux d'ouvertures directes des notifications Web en hausse de 119 % entre février et mars 2020. Le secteur qui connaît quant à lui la chute la plus importante en cumul mensuel de sa moyenne des taux d'ouvertures directes des notifications push est celui des voyages et transports avec un chiffre de -23 % - qu'il faut comparer à sa position de deuxième taux le plus élevé en février. Cependant, le secteur des voyages et transports a connu la plus large augmentation des taux de lecture des Centres de messages à 158 % en mars, ce qui reflète une évolution dramatique des messages « d'avant le départ » à des mises à jour informationnelles plus générales que les utilisateurs d'applications peuvent lire à leur gré.

Méthodologie

L'étude de référence d'Airship a analysé les données de près de 2 milliards d'installations d'applications et plus de 36 millions d'utilisateurs qui s'étaient abonnés pour recevoir des notifications Web. Les marchés verticaux inclus étaient ceux qui comptaient au moins un million d'installations d'applications et/ou un million d'envois mensuels par canal.

