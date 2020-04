Le don d'Illumina au Centre africain de contrôle et de prévention des maladies étend ses capacités de surveillance du COVID-19 basée sur le séquençage





La société Illumina, Inc. (NASDAQ : ILMN) est heureuse d'annoncer que la Commission de l'union africaine, au nom du Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (Center for Disease Control, CDC), reçoit un don à hauteur de 1,4 million USD de nos systèmes de séquençage et produits consommables connexes pour étendre ses capacités et ses possibilités de séquençage du SARS-CoV-2 dans dix pays africains, à savoir la République démocratique du Congo, l'Égypte, l'Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Mali, le Nigéria, le Sénégal, l'Afrique du Sud et l'Ouganda.

Les institutions de santé publique en Afrique ont mis en oeuvre un séquençage de prochaine génération (Next-Generation Sequencing, NGS) basé sur la surveillance afin de mieux comprendre les maladies endémiques et les épidémies. Des échantillons positifs du SARS-CoV-2 sont actuellement séquencés par une poignée d'institutions africaines pour caractériser les souches en circulation. Africa CDC élargit désormais le réseau des institutions avec des capacités NGS pour donner à d'autres pays les moyens de caractériser rapidement des échantillons d'épidémie, sans avoir à expédier des échantillons hors de leurs frontières.

« Il est essentiel de fournir un accès à la technologie NGS dans le monde entier afin de stimuler une réponse internationale qui sera efficace pour soutenir les initiatives de contrôle du SARS-CoV-2, et au-delà, pour participer au progrès de la santé humaine », a déclaré le premier vice-président et directeur médical d'Illumina, Dr. Phil Febbo. « Ce don permet à Africa CDC de mieux comprendre le virus en circulation dans tout le continent, en fournissant un accès équitable à une technologie importante qui peut être utilisée pour protéger la santé de la population africaine. Cette épidémie a mis en évidence que le fait de permettre une surveillance proactive locale ou régionale profite à ceux qui sont immédiatement à risque ainsi qu'à nous tous dans le reste du monde. »

« L'utilisation de NGS avec la pandémie de COVID-19 par des institutions africaines facilitera l'identification rapide et exacte des voies de transmission parmi et entre les populations et fournira des informations sur la source probable », a déclaré Dr. Ahmed Ogwell Ouma, directeur adjoint de l'Africa CDC. « De tels outils garantiront que les pays africains disposent de méthodes à toutes épreuves et précises pour identifier, comparer, et classifier les organismes pathogènes en temps opportun. Ce don soutiendra le programme d'Africa CDC visant à renforcer les capacités de NGS dans les institutions de santé publique sur le continent africain pour mieux répondre aux menaces de maladies actuelles et futures. »

Christian Happi, professeur de biologie moléculaire et génomique dans le Département des sciences biologiques, et directeur du Centre africain d'excellence pour les maladies génomiques et contagieuses (African Center of Excellence for Genomics of Infectious Diseases, ACEGID), de l'université Redeemer au Nigéria, a déclaré : « La génomique représente l'avenir du contrôle et du traitement des maladies infectieuses. Les nouveaux réactifs et équipements d'Illumina sont très opportuns. Conjointement avec d'autres institutions africaines, l'ACEGID a été mandaté par l'Africa CDC pour contribuer à l'effort de séquençage des génomes du coronavirus sur tout le continent afin de suivre la propagation du virus et ses mutations. Pour y parvenir, nous avons besoin d'un grand nombre de ressources pour nous permettre, non seulement de soutenir la santé publique, mais également de contribuer à la science et aux connaissances internationales concernant ce nouveau pathogène. »

« Le NGS permet aux pays de comprendre comment le virus est introduit et propagé, ainsi que de réaliser un traçage des contacts, mettre au point des mesures de contrôle, et surveiller comment le virus évolue sous des formes susceptibles d'affecter la pathogénicité, ou la performance des diagnostics ou des traitements », a déclaré Dr. Yenew Kebede de la division Systèmes et réseaux de laboratoires chez Africa CDC. En comparant les génomes des souches virales de différents échantillons de SARS-CoV-2, les responsables de la santé publique peuvent comprendre comment le virus se répand au sein de la population. Ces informations peuvent, à leur tour, orienter les mesures de limitation et de contrôle, et finalement soutenir les efforts de réouverture des frontières pour les transports et les voyages, lorsque l'épidémie est passée.

Paula Dowdy, directrice générale et première vice-présidente d'Illumina EMEA, a déclaré : « Chez Illumina, nous pensons que les 1,3 milliard d'Africains méritent d'accéder à la meilleure qualité de vie que puisse offrir la génomique. Nous sommes ravis de pouvoir soutenir ce réseau de laboratoires avec des dons d'équipements et de réactifs essentiels pour l'important travail de l'Africa CDC dans la lutte contre le coronavirus. De plus, nous attachons une très grande importance à nos relations bien établies avec ces instituts, non seulement en cette période de pandémie, mais aussi plus largement alors que l'Afrique continue de faire face à d'autres épidémies de maladies infectieuses. »

