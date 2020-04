TerraPay se projette dans le nouveau monde en renforçant sa direction





AMSTERDAM, 29 avril 2020 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une initiative dont il y a lieu de se féliciter et à rebours des nouvelles mondiales de réductions et de suppressions de salaires, TerraPay a annoncé aujourd'hui une série de recrutements pour six fonctions de direction en Amérique du Nord, en Afrique de l'Est, au Moyen-Orient et en Asie, montrant ainsi que l'entreprise est très bien placée pour relever les défis posés par la crise mondiale actuelle causée par la pandémie de COVID-19.

TerraPay, soutenu par Prime Ventures, Partech et IFC, bâtit une infrastructure de paiement numérique dans le monde entier depuis 2015. Ces investisseurs ont injecté 9,6 millions d'USD dans TerraPay en mars dernier. Cela lui permet de continuer d'être aux côtés de ses partenaires afin que leurs clients puissent assurer des virements en temps réel à leurs proches. La société a créé des infrastructures de paiement numérique dans plus de 100 pays et, en ces temps difficiles où les transferts de fonds transfrontaliers deviennent la plus grande source de revenus et de survie des ménages, TerraPay oeuvre avec ses partenaires pour veiller à ce qu'ils puissent être envoyés directement dans les portefeuilles et les comptes bancaires mobiles. Chaque fois que des fonds sont transférés directement dans des portefeuilles mobiles, cela peut vouloir dire que quelque part dans un village isolé du Rwanda, une dame n'est pas tenue de sortir de chez elle durant la pandémie et de faire la queue pour récupérer de l'argent. Elle peut directement recevoir et envoyer des fonds dans un portefeuille mobile pour faire ses courses ou acheter des médicaments, ou procéder à un transfert de fonds à sa soeur malade ou à sa famille dans un autre village. TerraPay utilise ses licences dans plus de 14 pays du monde et dispose de partenariats avec des opérateurs de réseaux mobiles, des banques et des opérateurs de transfert de fonds pour garantir que l'argent continue de circuler même si les personnes sont confinées.

Ambar Sur, le fondateur et PDG de TerraPay, a déclaré : « Nous sommes conscients de notre rôle énorme pour ce qui est de veiller à ce que l'argent continue de circuler en ignorant les frontières malgré les restrictions. Garantir des flux de paiement et de transfert de fonds sans heurt est notre façon de nous mettre au service des personnes financièrement défavorisées et mal desservies en ces temps difficiles. Nous profitons de cette période pour renforcer nos capacités dans le nouveau contexte mondial et, en l'occurrence, je suis très heureux d'annoncer l'arrivée de nouveaux membres dans la famille TerraPay en Amérique du Nord, en Afrique de l'Est, au Moyen-Orient et en Asie. Cette annonce constitue également une profession de foi concernant notre modèle commercial de paiements numériques sans espèce qui est notre objectif depuis le début et qui est soutenu par des institutions comme IFC, Prime et Partech. »

Les six membres de direction nommés sont :

Sheshagiri Malliah (Sukesh) en tant que Directeur régional pour l'Asie ;

Philip Daniel en tant que Directeur régional pour l'Amérique du Nord ;

Rizwan Qazi en tant que Président adjoint - Paiements, partenariats et projets particuliers ;

Bassem Awada en tant que Président adjoint - Comptes et partenariats stratégiques mondiaux ;

Prabakaran K Arumugam en tant que Directeur - Assurance des revenus ;

Willie Kanyeki en tant que Directeur régional pour l'Afrique de l'Est.

Pour de plus amples informations sur les nouvelles nominations - CLIQUEZ ICI

Contact médias :

Saurabh Ranjan

saurabh@terrapay.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1161558/TerraPay_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 29 avril 2020 à 06:27 et diffusé par :