Le président du groupe Lake House fait don de 2,5 millions de masques aux gouvernements européens





En réponse à l'impact de la COVID-19 sur les communautés européennes, le président du groupe Lake House, Charles Brown, a donné et coordonné la livraison de 2,5 millions de masques à trois nations européennes afin d'enrayer la propagation du virus. Il a ainsi déclaré : "Les masques sont une intervention peu coûteuse et efficace pour endiguer la propagation du virus et permettre aux gens de retourner au travail en toute sécurité."

Originaire de Hong Kong aux racines européennes, M. Brown a fait don d'un million de masques au Royaume d'Espagne et à la République fédérale d'Allemagne, et de 500 000 autres masques à la région sud de la France. "Les masques ont atterri en Espagne et en Allemagne les 15 et 19 avril respectivement, et les masques destinés au sud de la France sont actuellement en transit," a rapporté Torsten Hartmann, directeur général pour l'Europe au bureau londonien de Lake House.

Lors de ses voyages en Europe avant les mesures de confinement généralisées, M. Brown a constaté avec inquiétude que peu de citoyens européens portaient des masques en public. Concernant le faible nombre de cas confirmés à Hong Kong depuis le début de l'épidémie le 23 janvier, M. Brown a déclaré : "L'épidémie de SRAS de 2003 a appris aux Hongkongais à être vigilants sur le port des masques, et l'expérience le prouve."

Les dons ont été dirigés par Brian Lu, partenaire de coentreprise de la société de capital-risque japonaise Infinity Ventures, dont Charles Brown est un commanditaire. La société de portefeuille de l'entreprise, Buyandship, start-up logistique basée à Hong Kong, a veillé à ce que les masques soient livrés avec le moins de contraintes possible pour les gouvernements bénéficiaires des dons.

Selon M. Lu, "Nous avons vu combien il a été difficile pour les gouvernements d'obtenir des masques auprès de sources fiables et de les faire livrer efficacement, c'est pourquoi nous sommes fiers de pouvoir aider ces pays à mettre les masques entre les mains des gens le plus rapidement possible."

"Donner de l'argent est une chose facile si vous en avez, mais une chose plus efficace est de livrer les biens au point où ils sont nécessaires, et c'est ce que nous essayons de faire ici," a ajouté Charles Brown, de Lake House. "J'espère que nos efforts pourront inciter d'autres donateurs privés à utiliser leurs ressources et leurs relations pour entreprendre des initiatives similaires," a-t-il déclaré.

À propos du groupe Lake House

Fondé en 1995, le groupe Lake House est une société d'investissement privée mise sur pied par Charles Brown, originaire de Hong Kong, qui est également président émérite et membre fondateur du conseil d'administration de la Fondation des Nations unies pour le développement de la paix en Chine. Lake House est dirigée par son PDG, David Timblick, et investit à chaque stade de développement dans des entreprises du monde entier. Avec des bureaux à Hong Kong et à Londres, l'entreprise participe à des projets et des investissements de plus de 15 milliards de dollars dans 15 pays.

À propos d'Infinity Ventures

Infinity Ventures est une société de capital-risque fondée au Japon en 2008, qui se concentre sur les entreprises Internet en phase de démarrage. Elle possède des bureaux à Tokyo, Taipei et Pékin, gère 255 millions de dollars US, et a investi dans 91 start-ups et réalisé 9 introductions en bourse. Depuis sa création, Infinity Ventures s'est développée aux côtés des entreprises de son portefeuille pour former des innovateurs et des licornes de premier plan dans leur catégorie, notamment Groupon, Farfetch, freee, Yeahka, WealthNavi et 17 Media.

À propos de Buyandship

Buyandship est une entreprise de logistique de commerce électronique transfrontalier créée en 2014. La société fournit un service de transit à guichet unique pour les marchandises achetées aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, en Corée et en Chine. Buyandship possède actuellement des entrepôts dans plusieurs pays, avec des vols réguliers quotidiens vers Hong Kong et d'autres marchés en Asie.

