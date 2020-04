L'initiative de résilience des collectivités TD accorde 25 millions de dollars à des organismes qui participent aux efforts pour réagir à la situation liée à la COVID-19 et soutenir le rétablissement des collectivités





Comprend un soutien immédiat et un soutien à long terme pour les organismes qui offrent des services de première ligne et des programmes à plus long terme qui sont essentiels pendant et après cette crise sans précédent

TORONTO, ON et CHERRY HILL, NJ, le 29 avril 2020 /CNW/ - Le Groupe Banque TD a lancé aujourd'hui l'Initiative de résilience des collectivités TD. Ce programme complet comprend du financement, la mobilisation des employés et une collaboration continue avec des organismes et des groupes communautaires situés dans les régions où la TD est présente, et qui jouent un rôle essentiel maintenant et pour l'avenir. Avec le déclin historique de l'économie à l'échelle planétaire, un grand nombre de ces organismes et groupes ont été directement touchés au moment où la société compte le plus sur eux.

L'Initiative de résilience des collectivités TD, qui s'inscrit dans La promesse TD Prêts à agir - la plateforme d'entreprise citoyenne de la TD - accordera 25 millions de dollars canadiens pour favoriser la résilience communautaire aujourd'hui et dans l'avenir.

« Dans l'ensemble de la société, nos vies sont chamboulées comme jamais auparavant et nous croyons qu'il est important de se serrer les coudes dans les collectivités que nous servons, explique Bharat Masrani, président du Groupe et chef de la direction de la TD. Notre objectif est d'enrichir les vies et, dans le contexte difficile actuel, nous voulons être là pour ceux et celles qui offriront des soins, des services et du soutien aux millions de personnes qui auront besoin de nous pour traverser la crise et prospérer de nouveau. »

Offre de financement initiale dans le cadre de l'Initiative de résilience des collectivités TD :

13 M$ de financement pour soutenir les efforts philanthropiques dans nos collectivités qui cadrent avec les quatre vecteurs de La promesse TD Prêts à agir (Collectivités inclusives, Planète dynamique, Sécurité financière et Meilleure santé), notamment pour soutenir ce qui suit :

Besoins immédiats à court terme d'organismes communautaires recevant déjà du financement de la TD et emplois dans des organismes sans but lucratif qui sont à risque en raison de la baisse du financement



Redistribution de fonds vers les bureaux de services bancaires régionaux pour réagir localement, au Canada et aux États-Unis, aux répercussions de la COVID-19

et aux États-Unis, aux répercussions de la COVID-19

Dons au fonds Local Love de Centraide pour aider à combler les besoins créés par la hausse et l'évolution de la demande pour des services en raison de la pandémie de COVID-1



Initiatives communautaires qui visent à aider à assurer la sécurité financière des personnes, y compris la stabilité des revenus et le logement abordable



Initiatives communautaires qui appuient les travailleurs du secteur de la santé, y compris un don de 1 M$ au Fonds - Ligne de front visant à offrir des fournitures et du soutien aux travailleurs de première ligne du secteur de la santé et à financer la recherche liée à la COVID-19; et un don de 1 M$ à l'Association canadienne des centres de santé communautaire et à la National Association of Community Health Centers, aux États-Unis, pour soutenir leur travail à l'égard des personnes les plus vulnérables

2 M$ de financement dans le cadre du programme de dons de contrepartie pour renforcer l'impact des dons des collègues de la TD sur les organismes qui procurent de l'aide en lien avec la COVID-19

10 M$ de financement dans le cadre du Défi TD Prêts à agir, un programme annuel qui aide des organismes à trouver des solutions novatrices dans l'intérêt de la société (le programme de 2020 sera axé sur le rétablissement après la pandémie; de plus amples renseignements seront communiqués au cours du printemps)

« La COVID-19 a démontré que les besoins en santé, sociaux et économiques sont intrinsèquement liés, explique Andrea Barrack, chef mondiale, Développement durable et Responsabilité sociale, Groupe Banque TD. La promesse Prêts TD à agir se base sur ce principe, en reconnaissant que des collectivités solides donnent lieu à un avenir plus inclusif pour tous. »

Le secteur des organismes sans but lucratif est un important moteur économique. Il emploie 2,4 millions de Canadiens, selon Statistique Canada, et 12,3 millions d'Américains selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis. Statistique Canada estime que le secteur représente 8,5 % du PIB du Canada, plus que le secteur du commerce de détail canadien. Aux États-Unis, ce secteur représente près de 5,4 % (près d'un billon de dollars) du PIB des États-Unis, selon le National Center for Charitable Statistics.

À propos de La promesse TD Prêts à agir

La TD s'est engagée depuis longtemps à enrichir la vie de ses clients, de ses collègues et des collectivités. Dans le cadre de sa plateforme d'entreprise citoyenne, La promesse TD Prêts à agir, la TD vise un don aux collectivités d'un milliard de dollars canadiens (775 millions de dollars américains) au total d'ici 2030 dans quatre domaines essentiels pour ouvrir les portes à un avenir plus inclusif et durable : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé. Par La promesse TD Prêts à agir, la TD aspire à relier ses activités, ses initiatives philanthropiques et son capital humain pour aider les gens à se sentir plus en confiance, pas seulement par rapport à leurs finances, mais aussi par rapport à leur capacité d'atteindre leurs objectifs personnels dans un monde en évolution. Pour plus d'information, visitez le td.com/lapromessetdpretsaagir.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD (Canada), Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États?Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD (États-Unis) et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 13 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2020, les actifs de la TD totalisaient 1,5 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE Groupe Banque TD

Communiqué envoyé le 29 avril 2020 à 06:00 et diffusé par :