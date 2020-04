Velodyne Lidar annonce un accord avec EasyMile





Velodyne Lidar, Inc. a annoncé aujourd'hui un accord de trois ans avec EasyMile, un leader mondial de la technologie sans conducteur et des solutions de véhicules intelligents. EasyMile utilise les capteurs lidar de Velodyne dans la production de ses navettes autonomes pour passagers EZ10 qui sont déployées sur des routes publiques et privées dans plus de 30 pays à travers le monde.

EasyMile va améliorer sa flotte de navettes EZ10 avec les capteurs ultramodernes de Velodyne pour une navigation sûre et efficace sur les routes. Électrique et sans conducteur, la navette EZ10 a été l'une des premières navettes autonomes lancées en avril 2015. Elle compte plus de 200 déploiements et plus de 600 000 km parcourus en mode autonome et représente l'une des technologies les plus avancées actuellement disponibles. La navette, qui peut accueillir jusqu'à 15 passagers, comprend une rampe électrique automatisée intégrée pour permettre l'accès des personnes handicapées.

« Pour une navigation précise en temps réel, les EZ10 utilisent notre algorithme qui fusionne les données d'une variété de capteurs de perception, de type lidar et caméra, ainsi que de capteurs de localisation, incluant notamment le GPS, l'INS et l'odométrie. Les lidars de Velodyne et les radars recherchent les objets, véhicules, animaux et personnes qui pourraient constituer une menace de collision, et envoient ces informations dans le logiciel de contrôle du véhicule », a expliqué Olivier Pairot, directeur du marketing produit d'EasyMile. « En utilisant les capteurs de Velodyne, nous sommes en mesure de rassembler les meilleures informations sur chaque partie de notre environnement, à la fois à proximité du véhicule et à plus longue distance. »

« La technologie lidar haute performance de Velodyne est un élément clé qui permet à nos véhicules autonomes d'offrir une mobilité intelligente dans les environnements urbains, suburbains et privés », a ajouté Benoit Perrin, directeur général et chef de l'exploitation chez EasyMile. « Les solutions de Velodyne offrent la fiabilité, la qualité et l'échelle de production que nous recherchons pour continuer à développer notre flotte dans le monde entier. »

« L'EZ10 d'EasyMile fournit une solution de navette sans conducteur partagée et inclusive qui améliore les transports publics en connectant les plaques tournantes et, dans de nombreux cas, fournit un service de transport là où il ne pouvait pas y en avoir autrement », a confié pour sa part Erich Smidt, directeur exécutif de la région Europe chez Velodyne Lidar. « Ces navettes illustrent la façon dont les capteurs lidar de Velodyne fournissent des données de perception en temps réel qui permettent un fonctionnement sûr et fiable des véhicules autonomes dans les parcs commerciaux, les liaisons de transports en commun, les campus universitaires et plus encore. »

Les capteurs de Velodyne sont optimisés pour des performances exceptionnelles en intérieur comme en extérieur, et ils fonctionnent dans de nombreuses conditions d'éclairage. En combinant la perception 3D haute résolution avec un large champ de vision vertical, ils peuvent détecter avec précision une variété d'objets.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne propose des solutions lidar intelligentes et puissantes en matière d'autonomie et d'assistance à la conduite. Basée à San Jose, en Californie, Velodyne est connue dans le monde entier pour son portefeuille de technologies de capteurs lidar révolutionnaires. En 2005, le fondateur de Velodyne, David Hall, a inventé les systèmes de lidar à vision panoramique en temps réel au sein de Velodyne Acoustics. L'invention de M. Hall a révolutionné la perception et l'autonomie dans les domaines de l'automobile, de la nouvelle mobilité, de la cartographie, de la robotique et de la sécurité. La gamme de produits haute performance de Velodyne comprend de nombreuses solutions de détection, notamment l'économique Pucktm, la solution polyvalente Ultra Pucktm, la solution de facilitation de l'autonomie Alpha Primetm, la solution optimisée pour les systèmes ADAS Velarraytm et le logiciel révolutionnaire d'aide à la conduite Vellatm.

À propos d'EasyMile

EasyMile est un leader mondial de la technologie sans conducteur et des solutions de véhicules intelligents. La société qui connaît une croissance rapide, développe des logiciels pour automatiser les plateformes de transport sans avoir recours à une infrastructure dédiée. La technologie de pointe d'EasyMile révolutionne les transports de passagers et de marchandises en proposant des options de mobilité totalement novatrices. L'entreprise a déjà déployé près de 250 projets de véhicules autonomes dans plus de 30 pays, et transporté des passagers sur 600 000 km. Elle compte parmi ses clients les plus importants des opérateurs de transports, des municipalités, des aéroports, des entreprises, des parcs commerciaux et des universités. Fondée en 2014, et jouissant d'une présence mondiale, EasyMile a son siège à Toulouse (France) et des bureaux régionaux à Denver (États-Unis), Berlin (Allemagne), Adelaide (Australie) et Singapour. La société emploie plus de 200 collaborateurs hautement qualifiés et passionnés, spécialisés dans la robotique, la vision par ordinateur et la dynamique des véhicules. Outre ses deux fondateurs, le PDG Gilbert Gagnaire et l'administrateur Philippe Ligier, EasyMile s'appuie sur le soutien de ses partenaires stratégiques et actionnaires minoritaires, Alstom, Continental et Bpifrance.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 avril 2020 à 06:00 et diffusé par :