SEAT : le centre de bien-être pour les voitures

- Situé dans les ateliers de peinture de l'usine SEAT à Martorell, ce « spa » luxueux est équipé de tout, du circuit thermal aux cabines de jets à pression

- Neuf bassins d'immersion préparent la carrosserie et la protègent contre la corrosion

- Le châssis est vaporisé sous pression à l'aide de 2,5 kg de peinture

MARTORELL, Espagne, 29 avril 2020 /PRNewswire/ -- Centre de bien-être, cabines avec jets à pression, sauna et toutes sortes de traitements... Le lieu dispose de tous les services que l'on trouve généralement dans les stations thermales les plus luxueuses. À cette différence près que celui-ci est destiné aux voitures et se situe dans les ateliers 2B, 4 et 5 de l'usine SEAT à Martorell (province de Barcelone). Pendant six heures, chaque carrosserie de voiture fait l'objet d'un rituel de beauté dans l'espace dédié à la peinture afin de se parer du meilleur rendu de couleur avant de prendre la route.

Un circuit thermal dans l'atelier. Le rituel commence dans les bassins d'immersion, une installation qui occupe quelque 51 500 m2, où travaillent 314 ouvriers et 32 robots au service de chaque voiture. Ici, celles-ci sont lavées au cours de neuf sessions d'immersion qui alternent avec cinq autres rinçages par aspersion, et des produits d'étanchéité sont appliqués. « C'est notre façon de protéger la carrosserie contre la corrosion et d'éliminer les risques d'infiltration d'eau et même de bruit, en utilisant des sprays facilitant l'insonorisation », explique Javier Pérez, le responsable des peintures chez SEAT.

Le rituel de la couleur. « Les couleurs sont de plus en plus sophistiquées et la personnalisation est une tendance qui se précise », explique Jordi Font, du département Color&Trim de SEAT. L'Arona, par exemple, offre plus de 68 combinaisons possibles, et la nouvelle Leon offre l'embarras du choix entre des teintes exclusives comme le Gris magnétique, le Rouge désir ou émotion, le Blanc Nevada, le Bleu mystère ou le Noir minuit.

La thérapie par la peinture. Alors que dans d'autres spas, la puissance des jets d'eau à pression est utilisée comme thérapie, ici, elle est utilisée pour peindre. À l'aide, plus précisément, deux kilos et demi de peinture par voiture. « Nous visons à obtenir un excellent aspect visuel qui soit aussi très résistant au fil du temps », conclut Javier.

La chromothérapie contre les impuretés. Sous une lumière rouge, le véhicule passe à travers un scanner dans lequel sont prises quelque 50 568 photos en l'espace 43 secondes par 28 appareils qui saisissent 42 images par seconde. Tout cela est fait pour vérifier la carrosserie au millimètre près et veiller à ce qu'il n'y ait pas de défauts ou d'imperfections. Après être passées par leur centre de bien-être, les voitures sont prêtes à prendre la route et à exhiber leurs vraies couleurs.

