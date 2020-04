Coface déploie Duco pour assurer la qualité des données dans le cadre d'IFRS 17





Duco, le fournisseur mondial de services de rapprochement et d'intégrité des données en libre-service a annoncé aujourd'hui la mise en service de la plateforme Duco par Coface, le premier assureur-crédit au monde. La solution offre un meilleur contrôle de l'exactitude et de l'intégrité des données, ce qui facilite l'application des normes IFRS 17. La plateforme self-service d'intégrité des données de Duco est déployée dans l'ensemble des opérations mondiales de Coface et permet d'assurer, de soutenir la conformité et d'améliorer l'efficacité opérationnelle à l'échelle de l'entreprise grâce à l'automatisation du processus de rapprochement et de gestion des exceptions.

Coface propose une offre complète d'assurance-crédit pour protéger les entreprises contre le risque de défaillance financière de leurs clients, avec une couverture fournie dans presque tous les pays du monde. La conformité à l'IFRS 17 exige des rapprochements de données entre les outils comptables et l'entrepôt de données central de Coface. Auparavant, le rapprochement était effectué dans des tableaux de bord globaux de qualité des données basés sur des montants agrégés, sans visibilité granulaire. Une preuve de concept réussie a montré l'impact rapide que Duco a pu avoir.

"Duco permet d'améliorer l'intégrité et la qualité des données pour alimenter directement nos rapprochements tout en permettant de traiter efficacement les exceptions," explique Keyvan Shamsa, Directeur Business Technology chez Coface. "En tant que leader dans notre domaine, il est important que nous disposions de processus solides bien avant la date limite de mise en conformité avec la norme IFRS 17. Nous avons choisi Duco parce qu'ils sont un véritable disrupteur sur le marché du rapprochement avec la réputation d'avoir un impact immédiat. La solution était opérationnelle et nous avons mis en place nos premiers rapprochements dans les 24 heures suivant la signature du contrat. Duco facilite également la communication et la collaboration entre nos équipes opérationnelles et financières."

Christian Nentwich, PDG de Duco, a ajouté : "Garantir l'intégrité des données est un défi commun pour les institutions financières ayant une empreinte mondiale qui ont également besoin d'un cadre de conformité réglementaire solide. Cela renforce les atouts de Duco; la plateforme est agnostique en ce qui concerne les données et les systèmes sources, ce qui signifie que Coface peut réconcilier des données provenant de plusieurs systèmes. Avec Duco, Coface a pu être opérationnelle en un jour et permettre aux utilisateurs opérationnels de mettre eux même en place des rapprochements sans délai."

À propos de Coface

70 ans d'expérience et le réseau international le plus finement maillé ont fait de Coface une référence en matière d'assurance-crédit, de gestion des risques et de l'économie mondiale. Avec l'ambition de devenir le partenaire d'assurance-crédit le plus agile et le plus global du secteur, les experts de Coface travaillent au rythme de l'économie mondiale et accompagnent 50 000 clients dans la création d'entreprises performantes, en croissance et dynamiques. Les services et solutions du groupe protègent et aident les entreprises à prendre des décisions de crédit pour améliorer leur capacité à vendre sur leur marché intérieur et à l'exportation. En 2019, Coface employait environ 4 250 personnes et enregistrait un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros. Pour plus d'informations, visitez le site www.coface.com.

À propos de Duco

Duco est un fournisseur mondial de services de rapprochement et d'intégrité des données en libre-service. Notre mission est de faciliter la gestion des données. La plateforme Duco, basée sur le cloud, permet aux utilisateurs finaux de regrouper, normaliser et rapprocher les données à la demande - sans projet d'infrastructure. Les entreprises nous font confiance pour accroître leur agilité, réduire les risques, respecter la réglementation et améliorer considérablement l'efficacité de toute une série de tâches critiques. Les clients peuvent être opérationnels en 24 heures, avec des résultats en 7 jours et une valeur commerciale tangible en 30 jours. Duco, dont le siège social est à Londres et qui possède des bureaux à New York, Luxembourg, Édimbourg, Wroclaw et Singapour, compte parmi ses clients des banques, des courtiers, des gestionnaires d'actifs, des bourses et des sous-traitants de middle et de back-office du monde entier. Pour plus d'informations, voir www.du.co.

