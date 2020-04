Quanergy accélère le retour au travail en toute sécurité à l'aide des solutions de distanciation sociale 3D LiDAR





Quanergy Systems, Inc., fournisseur de premier plan de capteurs LiDAR (Light Detection and Ranging - Détection et évaluation de la luminosité) et de solutions de perception intelligentes, a annoncé aujourd'hui l'expansion de sa plateforme Flow Managementtm pour prendre en charge des solutions de distanciation sociale, la plus probante des méthodes pour enrayer la propagation du COVID-19, selon les experts médicaux. Ces solutions permettront aux entreprises et aux organismes publics dans le monde entier de reprendre leurs activités sur site en toute sécurité pour leurs employés.

La plateforme Flow Management de Quanergy, qui associe ses capteurs de pointe 3D LiDAR et son logiciel de détection avec IA QORTEXtm, permet le développement de solutions de distanciation sociale élaborées pour suivre et analyser de manière anonyme et précise les flux de personnes dans les magasins, les aéroports, les bâtiments publics, les établissements commerciaux et du gouvernement, et les entrepôts industriels, et ce en temps réel.

La technologie LiDAR tire parti de la lumière pour identifier des objets avec une grande précision, quel que soit l'éclairage. À la différence des caméras de surveillance, le logiciel de détection QORTEX de Quanergy utilise les données LiDAR pour identifier et suivre les personnes dans leur environnement sans compromettre ni stocker de données personnelles confidentielles. En outre, ce logiciel ne nécessite pas le consentement ni le partage de données personnelles des utilisateurs, ce qui en fait une solution de distanciation sociale bien plus efficace que ses concurrentes.

Suite à la pandémie de COVID-19 et aux directives de distanciation sociale, Quanergy collabore avec ses partenaires pour déployer sa plateforme Flow Management, qui mesure avec exactitude le lieu et la distance entre les individus, ainsi que le nombre de personnes se trouvant dans un lieu précis, afin d'éviter les foules. Lorsque la distance entre deux personnes est inférieure à la règle, ou que le nombre de personnes dans une zone dépasse un certain quota, une alerte est émise et une intervention du personnel peut s'ensuivre. Associée à une technologie comme les caméras thermiques, la plateforme identifie les personnes dont la température corporelle est élevée, ce qui permet de limiter la propagation du virus. La plateforme Flow Managementtm de Quanergy décompte également les personnes qui entrent ou sortent d'une zone commune, comme une salle de conférence, pour maintenir un nombre de personnes acceptable.

« Pour que les communautés et les villes revivent, et pour que le public réintègre la société dans un climat de sécurité, une solution de mise en oeuvre de distanciation sociale s'impose », a déclaré le Dr. Kevin J. Kennedy, PDG de Quanergy. « Nous sommes convaincus que LiDAR peut jouer un rôle essentiel pour accélérer le retour au travail et redémarrer l'économie. Quanergy travaille en étroite collaboration avec des partenaires existants et nouveaux pour déployer des solutions destinées à instiller la confiance chez les entreprises et le public afin que la vie reprenne à l'extérieur de la maison. »

Les exemples suivants démontrent l'efficacité de la plateforme Flow Managementtm de Quanergy pour appliquer les principes de distanciation sociale :

Entreprises ? Contrôle le nombre maximal de personnes dans les zones communes, telles que les salles de conférence et les salles de pause, et maintient la distanciation sociale.

? Contrôle le nombre maximal de personnes dans les zones communes, telles que les salles de conférence et les salles de pause, et maintient la distanciation sociale. Centres de distribution ? Assure la livraison des marchandises et la sécurité des employés.

? Assure la livraison des marchandises et la sécurité des employés. Usines ? Permet de redémarrer la production en surveillant les symptômes du virus chez les employés, notamment par le contrôle de la température.

? Permet de redémarrer la production en surveillant les symptômes du virus chez les employés, notamment par le contrôle de la température. Gares et stations de métro ? Évite les files d'attente en remplaçant les tourniquets par des solutions sans contact qui décomptent avec précision les personnes entrant et sortant d'une gare.

? Évite les files d'attente en remplaçant les tourniquets par des solutions sans contact qui décomptent avec précision les personnes entrant et sortant d'une gare. Bus, trains ? Assure la sécurité des passagers empruntant les transports publics aux heures de pointe en suivant et signalant le nombre maximum de personnes autorisées.

? Assure la sécurité des passagers empruntant les transports publics aux heures de pointe en suivant et signalant le nombre maximum de personnes autorisées. Magasins, aéroports, administrations ? Réduit le temps d'attente dans le périmètre de sécurité et envoie automatiquement des services de nettoyage sur des zones spécifiques.

Les solutions de distanciation sociale basées sur la plateforme Flow Management de Quanergy seront bientôt disponibles dans le monde entier par le biais de ses partenaires. Par exemple :

Quantum Labs, sise en Australie, a déployé des solutions pour des sites, aéroports, intersections et établissements à accès restreint très fréquentés. Ces solutions sont idéales pour la surveillance de la distanciation sociale, mais améliorent également la sécurité globale de ces sites.

iCENT, fournisseur coréen de solutions de sécurité basées sur la technologie 3D LiDAR, propose des services de surveillance via sa technologie iSaver afin de prévoir et de prévenir les dommages aux êtres humains et aux bâtiments provenant de menaces à la sécurité sur des sites urbains, industriels et dans des établissements spéciaux.

CRON Systems, fournisseur indien de solutions 3D LiDAR, intègre les données des caméras thermiques pour suivre efficacement les personnes pénétrant dans certaines zones et pour détecter des niveaux de menaces.

Axone, fournisseur de solutions de sécurité français, prépare une offre regroupant plusieurs technologies pour la gestion des personnes, y compris la détection de la température à l'aide de caméras thermiques, le comptage des personnes, la détection de foules, et des analyses.

iinside, société américaine d'analyse des mouvements dans les aéroports, a récemment commercialisé SafeDistance, technologie de surveillance et d'analyse de la densité des foules dans les espaces publics, comme les aéroports.

« Quanergy offre la meilleure plateforme LiDAR pour la génération des analyses de mouvements iinside, utilisées par les meilleurs et les plus grands aéroports des États-Unis afin de gérer les encombrements de passagers. Face aux nouvelles directives de distanciation sociale, cette même technologie sert désormais à améliorer la sécurité des passagers », a déclaré Sam Kamel, PDG d'iinside.

Pour prouver son engagement visant à faciliter le retour sur le lieu de travail, Quanergy offre un programme gratuit aux partenaires et utilisateurs finaux éligibles.

Pour en savoir plus sur la plateforme Flow Management de Quanergy et sur ses utilisations pour la distanciation sociale, contactez notre équipe commerciale.

À propos de Quanergy Systems, Inc.

Fondée en 2012, la société Quanergy Systems, Inc. s'appuie sur les décennies d'expérience de son équipe dans les domaines de l'optique, de la photonique, de l'optoélectronique, des logiciels d'intelligence artificielle et des systèmes de contrôle. Basée à Sunnyvale, en Californie, au coeur de la Silicon Valley, Quanergy offre une plateforme LiDAR avec IA conçue pour accélérer l'automatisation des processus métiers clés afin d'augmenter la productivité, la rentabilité et la sécurité de notre monde en 3D. Elle fournit des informations exploitables aux entreprises de secteurs majeurs, notamment dans les domaines du mappage, de la sécurité, des villes et des espaces intelligents, de l'automatisation industrielle et du transport. Quanergy permet ainsi à ses partenaires et à leurs utilisateurs finaux de déployer des solutions innovantes qui stimulent leur croissance commerciale et améliorent la qualité de vie des habitants de la planète. Pour en savoir plus, consultez le site www.quanergy.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 avril 2020 à 02:10 et diffusé par :