Sevan nomme un nouveau directeur financier





Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan), un leader mondial en conception innovante, gestion de programmes, services de construction et analyses de données, a annoncé aujourd'hui que Paul Evans a été nommé directeur financier de la société. M. Evans supervisera les fonctions financières mondiales de Sevan, notamment la comptabilité, la planification et l'analyse financières, la gestion des risques et les fusions et acquisitions. Il jouera également un rôle essentiel dans l'élaboration de l'orientation stratégique de la société.

M. Evans apporte plus de 20 ans d'expérience de direction à ce poste. Avant de rejoindre Sevan, il a été président-directeur général par intérim et membre du conseil d'administration de Hill International, directeur financier de MYR Group, président-directeur général de Conex Energy Corporation et trésorier de NorthWestern Energy. Son expérience et son expertise financière incluent une expérience significative en gestion et comptabilité opérationnelles, financement par emprunt et par actions, relations avec les investisseurs, fiscalité, budgétisation, prévisions, audits, allocation de capital, optimisation de réseau, planification d'urgence et technologies de l'information.

« Paul apporte une expérience extraordinaire en finance d'entreprise et opérationnelle dans une variété de secteurs et il compte à son actif la direction d'équipes mondiales soutenant des opérations d'ingénierie et de construction à grande échelle », a déclaré Jim Evans, président et chef de la direction de Sevan. « Je suis ravi que Paul rejoigne notre bureau de direction et notre équipe à un moment aussi important pour notre entreprise. Je suis convaincu que Sevan bénéficiera de ses expériences et de ses perspectives à l'heure où nous accélérons notre chemin de croissance. »

En décembre 2019, ABS Capital Partners a investi 17,5 millions USD dans Sevan pour soutenir la continuation de la croissance et l'évolutivité. ABS Capital Partners est un investisseur de premier plan dans des entreprises au stade avancé de croissance.

« Sevan a connu une croissance organique au cours des neuf dernières années depuis sa création, et ABS Capital est le premier investisseur externe de Sevan », a déclaré Paul Evans. « Je suis impatient d'aider Sevan à continuer de croître de manière durable tout en fournissant une expertise stratégique pour tout ce qui a trait aux opérations financières, aux acquisitions, aux intégrations, etc. »

Paul Evans a obtenu une maîtrise en gestion internationale de la Thunderbird School of Global Management à Phoenix, en Arizona, et une licence en administration des affaires (comptabilité) de la Stephen F. Austin State University à Nacogdoches, au Texas. Il est également expert-comptable agréé. M. Evans est un vétéran de l'armée américaine et est détenteur de la double nationalité américaine et britannique.

Sevan est une entreprise de gestion de projet de 450 employés dont le siège se trouve à Downers Grove, dans l'Illinois, avec un bureau international à Londres. Paul sera basé au siège de Sevan.

Pendant six années de suite, Sevan a été désignée par ses employés comme un endroit où il fait bon travailler (Employee-Rated Great Place to Work). En 2018, Sevan a été classée en 29e position dans la liste des 100 meilleurs employeurs moyennes entreprises (100 Best Medium Workplaces) par Great Place to Work® et FORTUNE. Une liste complète des récompenses et des classements obtenus par Sevan à ce jour est disponible sur le site Web de Sevan.

À propos de Sevan

La vision de Sevan Multi-Site Solutions (Sevan) consiste à être la meilleure au monde, à fournir des services innovants de conception, de gestion de programmes et de développement, et des analyses de données aux entreprises exploitant plusieurs sites. Soutenir les personnes, l'environnement et les activités de ses clients est la passion de Sevan. Sevan aide des marques emblématiques à l'échelle mondiale, parmi lesquelles : 7-Eleven, AAFES, Albertsons, BP, Bento Box, Carrols Corporation, Chipotle, DaVita, HCA Healthcare, Hallmark, Kroger, McDonald's, Marathon, Office Depot, Starbucks, Sunoco, Walgreens Boots Alliance et Walmart. Sevan déploie ses initiatives multisites de façon efficace, prévisible et transparente. En appliquant des solutions technologiques de pointe, Sevan optimise les sites nouveaux, repensés et rénovés. L'expertise de la société couvre de nombreux secteurs commerciaux, y compris les institutions bancaires, les stations-service et les enseignes de proximité, les services gouvernementaux, les restaurants, les épiceries, la vente au détail, la santé, le logement ainsi que les industries de l'hébergement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sevansolutions.com.

Pour en savoir plus, veuillez contacter Hafsa Mahmood par téléphone au 312.285.0590, ou par e-mail à l'adresse hafsa.mahmood@sevansolutions.com.

