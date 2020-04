Alfresco présente une visionneuse d'entreprise à grande vitesse et sécurisée pour une annotation et une rédaction collaboratives en temps réel





Alfresco Software, un fournisseur de services de contenu open source, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de Alfresco Enterprise Viewer, un produit de visualisation, d'annotation et de rédaction collaboratives moderne basé sur navigateur HTML5. Alfresco Enterprise Viewer permet aux utilisateurs de visualiser un contenu (documents, images, audio et vidéo) et de collaborer en temps réel sur des annotations et des modifications à l'aide d'outils d'édition puissants et de fenêtres de chat. En le combinant à l'Alfresco Digital Business Platform, les utilisateurs amélioreront considérablement leur productivité et leur efficacité, tandis que l'organisation pourra accroître la sécurité globale de ses informations et l'efficacité de sa gestion de contenu.

Optimisé pour une visualisation à grande vitesse et sécurisée, l'approche basée sur navigateur Alfresco Enterprise Viewer convient particulièrement bien aux travailleurs à distance et aux bandes passantes réseau irrégulières. Le directeur produit d'Alfresco, Tony Grout, a noté que « les organisations doivent prendre en charge différents environnements de travail pour leurs employés et leurs utilisateurs externes, y compris la prise en charge du travail à distance. Il est devenu de plus en plus crucial de fournir une expérience de visualisation utilisateur cohérente, sécurisée et à grande vitesse pour maintenir ou améliorer la productivité et l'efficacité, quel que soit le type de contenu (documents, images, audio et/ou vidéo) ou la taille du contenu. »

Alfresco Enterprise Viewer peut être deux à cinq fois plus rapide pour visualiser des documents volumineux que les options de visualisation sur navigateur typiques et les bibliothèques Javascript PDF.js. Cette performance de visualisation de documents leader du secteur est obtenue en divisant les documents en petites sections codées pour la transmission, ce qui permet une visualisation très rapide de la première page. Cette approche présente l'avantage de sécurité supplémentaire de contourner la possibilité que des composants lisibles restent dans le cache du navigateur, contrairement aux approches de téléchargement de documents typiques.

Alan Pelz-Sharpe, fondateur de Deep Analysis, a ajouté : « À l'heure où de plus en plus d'organisations s'adaptent à la réalité du travail à distance, la visualisation sécurisée de contenu confidentiel et sensible est une préoccupation de premier plan. Peu d'outils de collaboration d'entreprise ont été conçus pour répondre à des besoins stricts en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne l'édition, la révision, la rédaction et l'annotation de documents en ligne. »

En outre, pour plus de sécurité, Alfresco Enterprise Viewer prend en charge l'ajout de filigranes pendant la visualisation pour décourager les « captures d'écran » pendant que les utilisateurs visualisent les documents. Des pistes d'audit étendues conservent un enregistrement de tous les contenus visualisés et de l'activité associée, et incluent une capacité d'impression contrôlée ? le tout géré par l'Alfresco Digital Business Platform.

Tony Grout a ajouté : « En utilisant Alfresco Enterprise Viewer, de multiples utilisateurs peuvent visualiser et collaborer simultanément sur un contenu en toute sécurité, voir leurs collègues en ligne, travailler ensemble sur la révision et l'annotation d'un document, et discuter du document dans une fenêtre de chat. »

Alfresco Enterprise Viewer fournit des annotations collaboratives permettant aux utilisateurs de voir les annotations de chacun, en temps réel, à mesure que les annotations sont créées. Les autres fonctionnalités incluent des tampons prédéfinis (approuvés, rejetés ou définis par l'utilisateur...), des outils de manipulation de documents (supprimer, faire pivoter, réorganiser), des outils d'annotation géométrique (flèches, texte libre et rectangles), des notes adhésives, plus ceux pris en charge dans Adobe Acrobat. En exploitant la norme PDF XFDF, les annotations peuvent être téléchargées et consultées hors ligne avec des annotations supplémentaires ajoutées hors ligne, puis réimportées dans la visionneuse en ligne.

À propos d'Alfresco

Alfresco Software, Inc. (« Alfresco ») est une entreprise commerciale de logiciel open source qui développe et commercialise une plateforme commerciale numérique intensive de traitement, de contenu et de gouvernance, native dans le nuage. Il s'agit d'une plateforme intégrée unique construite à partir de zéro par Alfresco et qui est utilisée pour numériser les processus, et gérer les contenus et informations en toute sécurité. Alfresco est utilisé par plus de 1300 organisations de premier plan, parmi lesquelles figurent Cisco, le Musée canadien des droits de la personne, Delta Dental, Liberty Mutual, LexisNexis, Pitney Bowes, le Comité des chefs d'état-major interarmées, la NASA, RBC Capital Markets et le département de la Marine des États-Unis. Fondée en 2005, Alfresco a son siège à Boston, au Massachusetts, aux États-Unis et des opérations à Atlanta, en Géorgie ; à Maidenhead et Londres, au Royaume-Uni et à Sydney, en Australie. Pour de plus amples informations sur Alfresco, veuillez consulter le site http://www.alfresco.com.

