Vaporesso prend des mesures pour combattre l'épidémie du COVID-19

? Bien que les nombres de cas infectés continuent de croître, nous devons conserver la foi et tant que nous restons unis dans nos efforts, nous ne nous laisserons pas vaincre. Ce qui importe maintenant est de rester calmes, de conserver la distanciation sociale et les mesures sanitaires et d'aider les autres autant que nous le pouvons. -- Niki Zhang, directeur du marketing chez Vaporesso

SHENZHEN, Chine, 29 avril 2020 /PRNewswire/ -- Vaporesso, marque bien connue de vapotage, créée en 2015 par la société de premier rang mondial d'atomisation SMOORE, est en train de prendre des mesures afin d'aider sa clientèle à surmonter le début difficile de 2020. Pour faire face à la pandémie du COVID-19 autour de la planète, Vaporesso a acheté plus de 100 000 masques et les a expédiés gratuitement aux distributeurs, boutiques V, influenceurs en ligne et utilisateurs de sites web officiels.

Vaporesso est actuellement inquiète de l'émergence de l'épidémie à l'étranger et a formulé une série de mesures préventives pour ses partenaires et clients.

Premièrement, Vaporesso a tenu de multiples séminaires en ligne afin de partager l'information concernant la situation de l'épidémie en Chine, les mesures de prévention après la reprise du travail et des précisions sur la manière de gérer les affaires dans les circonstances actuelles.

Deuxièmement, Vaporesso fournit à ses usagers des services de dossiers d'information et fait appel à plusieurs plateformes comme son site web et ses comptes de médias sociaux pour diffuser des manuels et des émissions en direct permettant de susciter une plus grande prise de conscience sur la prévention de l'épidémie.

Se préoccupant par ailleurs du bien-être émotionnel de ses clients, Vaporesso a produit du contenu et des vidéos de divertissement témoignant de son support et encourageant les gens : « Restez en sécurité ! Ensemble, nous allons nous en sortir ! »

Restez chez vous avec vos trousses OSMALL

Vaporesso a évoqué la prise de conscience chez les gens sur l'importance de rester à la maison. Grâce à une alliance avec d'autres plateformes en ligne, Vaporesso a préparé plus de 10 000 trousses OSMALL destinées à ses clients afin de les aider à se décontracter pendant le confinement. Elles sont mises à disposition du 15 avril au 15 mai, et les vapoteurs ayant atteint l'âge légal pour vapotage pourront avoir la chance de recevoir OSMALL gratuitement.

Autres initiatives en amont de Vaporesso

En tant que société mère de Vaporesso, SMOORE collabore avec AIM ImmunoTech tout au long de cette période critique de lutte mondiale contre l'épidémie et est entrée dans un accord conjoint de transfert de matériel et de recherche (MTA) en vue de la mise au point actuelle de la méthode de traitement par atomisation de médicaments de type ampligène. L'ampligène a un potentiel comme prophylactique / thérapeutique en cas d'apparition précoce de COVID-19 (https://finance.yahoo.com/news/aim-immunotech-shenzhen-smoore-technology-170000604.html?guccounter=1). Il a été approuvé pour ME / SFC (encéphalo-myélite myalgique / syndrome de fatigue chronique) en Argentine et a été soumis à des essais cliniques en phase 3 aux États-Unis

