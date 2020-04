Les manufacturiers sont prêts à reprendre du service





MONTRÉAL, le 28 avril 2020 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) accueille positivement le plan de reprise économique annoncé aujourd'hui par le gouvernement du Québec. MEQ est consciente de l'importance d'une reprise graduelle des activités économiques pour éviter une deuxième vague aux conséquences graves sur la santé publique et l'économie.

Dans cette perspective, les manufacturiers ont développé de solides plans de reprise pour assurer un retour au travail sécuritaire, suivant les plus hauts standards de l'industrie en matière de santé et de sécurité. Reconnus comme leaders en la matière, ils sont plus que prêts à reprendre leurs activités.

MEQ souhaite qu'il y ait une reprise complète des activités au plus tard le 25 mai, soit deux semaines après la reprise. «?La mise sur pause de l'économie du Québec a été difficile pour notre industrie, et nos concurrents, nos clients et nos fournisseurs hors Québec n'ont pas arrêté d'opérer. Maintenant, il devient essentiel de redémarrer nos activités à 100 %, au risque de causer des conséquences irréversibles pour l'industrie manufacturière, déjà sous pression?» rappelle Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Prévisibilité et reprise coordonnée des entreprises

MEQ soutient qu'il est essentiel d'avoir de la prévisibilité sur la reprise complète du secteur. «?Les manufacturiers doivent planifier leur reprise progressive, on ne peut pas se permettre de faire du stop-and-go. On doit pouvoir s'engager auprès de nos clients et fournisseurs?», réitère Véronique Proulx. Une baisse de 20 à 50 % des revenus est prévue cette année pour le secteur manufacturier. Si les manufacturiers ne peuvent redémarrer leurs activités au complet le 25 mai, les répercussions pourraient être dramatiques.?»

MEQ rappelle que les manufacturiers ont été proactifs dans l'élaboration de protocoles sanitaires rigoureux pour assurer la sécurité de leurs employés. «?Tout est en place pour permettre à plus de 450?000 personnes de retrouver leur emploi, après plusieurs semaines de pause. Nous sommes plus que prêts pour la reprise?», insiste Véronique Proulx.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1?100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier canadien emploie 1,7 million de personnes et génère les deux tiers des exportations. En forte croissance, en 2018, il a généré des ventes globales de 685 milliards $.

Au Québec, le secteur manufacturier génère 14 % du PIB et 89 % de la valeur des exportations.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Communiqué envoyé le 28 avril 2020 à 20:23 et diffusé par :