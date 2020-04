Aéro Montréal salue la décision du gouvernement du Québec de permettre la reprise progressive des activités manufacturières





MONTRÉAL, le 28 avril 2020 /CNW Telbec/ - Aéro Montréal annonce aujourd'hui accueillir favorablement la décision du gouvernement du Québec et des autorités de la santé publique de permettre, à compter du 11 mai prochain, la reprise graduelle des activités manufacturières à l'échelle de la province; le tout en respect de mesures sanitaires strictes. La grappe aérospatiale du Québec tient également à remercier le Premier ministre du Québec, François Legault, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, ainsi que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, pour leur écoute, leur soutien et leur ouverture face aux préoccupations vécues par les milliers de travailleurs et d'entreprises que compte le Québec et dont nous sommes tous très fiers.

Cette reprise graduelle des activités est non seulement une bonne décision pour l'industrie aérospatiale du Québec, qui compte plus de 42,100 emplois directs et génère des ventes de 15,3 milliards de dollars, mais pour l'ensemble du tissu économique québécois. Le Québec occupe un rôle de chef de file au sein de la chaîne d'approvisionnement aérospatiale mondiale, en exportant plus de 80% de sa production et, bien que la crise de la COVID-19 ait fragilisé l'ensemble des acteurs de l'industrie aérospatiale et de l'aviation à travers le monde, la reprise des activités au Québec permettra de maintenir notre position de leader et aux entreprises du secteur de recommencer à faire briller l'expertise d'ici à travers le monde.

« Nous avons la chance d'avoir ici, au Québec, une main-d'oeuvre qualifiée et des entreprises innovantes et performantes et nous sommes très heureux de la décision annoncée aujourd'hui qui leur permettra de reprendre progressivement leurs activités dans le cadre de cette nouvelle normalité. » a déclaré Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale, Aéro Montréal.

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

