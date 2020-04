Robex, des résultats à nouveau en forte amélioration en 2019 et cette tendance continue au premier trimestre de 2020





QUÉBEC, 28 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. («?Robex?» ou «?la Société?») (TSXV : RBX/FWB : RB4) est heureuse de publier ses résultats financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019 et ses résultats de production pour le premier trimestre de 2020.



Tous les montants sont présentés en dollars canadiens (CAD).

Faits saillants des résultats pour l'année 2019 :

AUGMENTATION DE LA PRODUCTION D'OR DE 24 %



Cette progression est le résultat des efforts continus d'optimisation de l'usine de Nampala, qui ont eu pour conséquence d'augmenter le volume de minerai traité (1?909?663 tonnes vs 1?795?591 tonnes en 2018) et d'améliorer la moyenne du taux de récupération (87,5 % vs 85,6 % en 2018). La teneur moyenne du minerai traité plus élevée (1,04 g/t comparativement à 0,94 g/t en 2018) est un autre facteur qui a contribué à l'amélioration de la performance de production annuelle en 2019 (55?685 onces d'or comparativement à 44?946 onces d'or en 2018).





En 2019, 53?713 onces d'or ont été vendues pour un montant de 99,2 millions CAD comparativement à 47?142 onces d'or pour un montant de 78,4 millions CAD en 2018. La quantité produite supérieure à la quantité vendue est attribuable au décalage dans le temps entre les coulées et le raffinage des lingots.





Le résultat opérationnel de la Société a atteint 21,4 millions CAD comparativement à 18,6 millions CAD en 2018, malgré une augmentation de +14,9 millions CAD du rythme des amortissements (en conformité avec le référentiel comptable IFRS).





Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 1 ont atteint 51 millions CAD (0,088 CAD par action 2 ) comparativement à 26,9 millions CAD (0,046 CAD par action 2 ) en 2018. Les flux de trésorerie sont supérieurs à 50 % du chiffre d'affaires.





L'exercice 2019 a été une année de désendettement pour la Société. En plus du remboursement de ses emprunts bancaires, la Société a remboursé la totalité du capital et des intérêts des débentures non convertibles. Au cours de l'année 2020, 4 des 6 emprunts bancaires devront venir à leur échéance.





Tous ces éléments positifs ont permis à la Société de verser aux actionnaires, le 7 avril dernier, un premier dividende de l'histoire de Robex d'un montant de 0,02 CAD par action.





En 2019, Robex a conforté le permis de Mininko qui a été renouvelé. La fosse principale a été étendue au sud. Pour mémoire, les équipes et les moyens dédiés à l'exploration ont été renforcés.



La découverte de ressources additionnelles est une des priorités pour les prochaines années. En janvier 2020, la Société a débuté un programme d'exploration ambitieux de 171?990 mètres de forages pour un montant budgété de 13,8 millions CAD3.

Exploitation minière : Nampala, Mali

2019 2018 Données d'exploitation Minerai extrait (tonnes) 1?873?721 1?797?809 Minerai traité (tonnes) 1?909?663 1?795?591 Stérile extrait (tonnes) 3?458?443 2?951?212 Ratio de découverture opérationnel 1,8 1,6 Teneur traitée (g/t) 1,04 0,94 Récupération (%) 87,5 % 85,6 % Onces d'or produites 55?685 44?946 Onces d'or vendues 53?713 47?142 Données financières (arrondis au millier de dollars près) Produits ? Ventes d'or 99?192?000 78?382?000 Charges d'exploitation minière 30?646?000 27?744?000 Redevances minières 2?811?000 2?582?000 Charges administratives 6?362?000 5?927?000 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 31?497?000 16?683?000 Résultat opérationnel sectoriel 27?876?000 25?446?000 Statistiques (en dollars) Prix de vente moyen réalisé (par once) 1?847 1?663 Coût comptant d'exploitation (par tonne traitée)4 16 15 Coût comptant total (par once vendue) 4 623 643 Coût de maintien tout inclus (par once vendue) 4 930 973 Charges administratives (par once vendue) 118 126 Amortissement des immobilisations (par once vendue) 586 354

Pour plus d'informations, le rapport de gestion et les états financiers consolidés annuels audités de Robex sont disponibles sur le site Internet de la Société dans la section Investisseurs à l'adresse : robexgold.com . Ces rapports et d'autres documents produits par la Société sont également disponibles à l'adresse : sedar.com .

Résultats de production pour le premier trimestre de 2020

Pour le premier trimestre de 2020, la mine de Nampala a atteint une production de 14?918 onces d'or (464 kg) avec un taux de récupération de 88,8 %. L'usine a traité un total de 476?720 tonnes, correspondant à une moyenne journalière de 5?239 tonnes à une teneur moyenne de 1,097 g/t. Ce premier trimestre est supérieur au budget et confirme la tendance constatée en 2019.

Des initiatives sont en cours afin de continuer à améliorer la production, notamment :

L'achat et l'installation, au troisième trimestre, d'une nouvelle ligne de rejet pour permettre l'élimination d'un des goulots d'étranglement?;

L'ajout d'un convoyeur mobile au «?ROM Pad?» pour augmenter la production du «?mineral sizer?»?; et

Une étude sur l'ajout d'un concasseur à cône au circuit de broyage.

Les données de production présentées ont été validées par Antoine Berton ING, Ph. D., métallurgiste de Soutex, firme de consultants en métallurgie et traitement du minerai présente sur le site de Nampala.

Crise sanitaire

Au prix d'efforts logistiques considérables menés dans l'urgence, la Société a réussi à mettre tout le site minier en confinement avant la fin du mois de mars. Le confinement permet de continuer la production au-dessus du budget en cette période exceptionnelle de COVID-19. Cette situation a ralenti très temporairement l'exploration, car le nombre de foreuses en activité est passé provisoirement de trois à une seule?; chacun comprendra qu'il s'agit d'assurer la continuité des opérations dans une priorité qui est la protection de la santé des collaborateurs. Une attention toute particulière a été portée sur l'application de règles d'hygiène et de sécurité afin de préserver la santé de nos travailleurs.

Nomination

Robex annonce la nomination de Mme Érika St-Jean à titre de secrétaire corporative de la Société.

Mot du président, M. Georges Cohen :

Je félicite nos équipes qui ont contribué à dépasser nos prévisions de production et de maîtrise des coûts?; elles ont réussi de façon magistrale à organiser un confinement total de l'ensemble du site minier qui est très isolé, et ce, tout en poursuivant la continuité de la production, ce qui constitue un véritable exploit?!

Nous sommes également intervenus pour aider et sensibiliser les communautés villageoises autour de la mine aux risques pandémiques. Nous suivons l'évolution de la pandémie de très près pour réagir rapidement aux nouvelles difficultés qui pourraient surgir.

Au-delà de l'amélioration des résultats liés à la hausse du prix de l'or, nous nous efforçons constamment de réduire et d'optimiser nos coûts de production afin de maximiser la rentabilité de la Société.

Grâce à l'amélioration de notre situation financière, nous sommes désormais bien positionnés pour investir dans l'avenir en consacrant un budget de prospection très conséquent et pour être ouverts sur d'éventuelles opportunités.

La stratégie mise en oeuvre progressivement par la Direction a entraîné une amélioration significative de la situation financière qui a permis de verser aux actionnaires un premier dividende tout en préservant les investissements et l'atteinte de nouveaux objectifs pour le devenir de Robex.

Je souhaite à toutes et tous de traverser cette période inédite et dangereuse de la façon la plus sécuritaire... Restez vigilants?!



1 Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation excluent la variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement.



2 Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation par action est une mesure financière non conforme aux IFRS pour laquelle il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Se reporter à la section «?Mesures non conformes aux IFRS?» du rapport de gestion annuel.

3 Se reporter à la section «?Exploration?» du rapport de gestion annuel pour de plus amples détails sur les travaux d'exploration prévus.

4 Le coût comptant d'exploitation, le coût comptant total et le coût de maintien tout inclus sont des mesures financières non conformes aux IFRS pour lesquelles il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Se reporter à la section «?Mesures non conformes aux IFRS?» du rapport de gestion annuel.

