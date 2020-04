Northern Data AG annonce l'acquisition du groupe Kelvin Emtech, spécialiste canadien des centres de données





Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), l'un des plus importants fournisseurs de solutions de calcul haute performance (HPC) au monde, acquiert le groupe Kelvin Emtech (groupe KE), dont le siège est sis à Montréal (Québec, Canada) et qui dispose également de bureaux à Toronto. Le groupe KE est un spécialiste pouvant se targuer de plus de 25 ans d'expertise et d'un vaste savoir-faire ainsi que d'un ample portefeuille de propriété intellectuelle dans les domaines de la conception, de la construction et de l'exploitation de centres de données novateurs, parallèlement à des relations de longue date avec des homologues clés. Cette expérience et ce savoir-faire supplémentaires devraient accélérer de façon significative la stratégie actuelle d'expansion au Canada et en Amérique du Nord de Northern Data, ce qui devrait permettre à la société de dynamiser considérablement sa croissance.

Fondé en 1994, le groupe KE fournit des services à des clients de premier ordre tels que le plus grand groupe canadien de télécommunications, Bell Canada (NYSE: BCE), le fournisseur de services IT CGI Inc. (NYSE: GIB) et IBM (International Business Machines Corporation, NYSE: IBM). À l'avenir, le groupe KE se concentrera sur des projets d'expansion de sites HPC pour Northern Data en Amérique du Nord. L'équipe de plus de 30 employés est dirigée par le président et PDG du groupe, Denis Pelletier, qui possède près de 30 années d'expérience en tant qu'ingénieur et directeur, et qui a mené l'exécution de projets à hauteur de 1,4 milliard USD pour Alstom/GE Hydro entre autres.

Dans le cadre de la forte augmentation de la demande en puissance de calcul constatée récemment, notamment en raison de la pandémie de COVID-19, le savoir-faire et l'expérience du groupe KE sont essentiels pour que Northern Data puisse développer de nouveaux sites simultanément. Grâce à l'acquisition du groupe KE, Northern Data a pris possession d'une des ressources les plus importantes pour la construction de nouveaux sites et est donc en mesure d'accélérer parallèlement le développement et la construction de sites eu égard à l'urgence de la demande mondiale en puissance de calcul.

Le PDG de Northern Data, Aroosh Thillainathan, commente l'acquisition : « Nous avons connu une dynamique de croissance extrême au cours de ces dernières semaines, stimulée par la forte demande en puissance de calcul et en solutions HPC tout particulièrement. Dans la foulée de cette croissance, nous sommes ravis d'acquérir le groupe canadien KE. Son savoir-faire et son portefeuille de propriété intellectuelle ne constituent pas uniquement un complément de valeur à notre expertise, mais ils nous permettent également d'accélérer simultanément le développement et la mise en place de sites supplémentaires. Nous considérons cette acquisition comme le fondement de l'édification d'un plus grand nombre de sites capables d'abriter nos solutions de calcul haute performance à moyen terme, surtout sur le marché intérieur canadien. »

Et Denis Pelletier, président et PDG du groupe KE, d'ajouter : « Nous sommes très heureux de faire partie du groupe Northern Data et de lui apporter désormais notre expérience et notre expertise dans le domaine de la construction et de l'exploitation des centres de données HPC. Le dernier site en date de Northern Data au Texas symbolise la réalisation d'un projet remarquable. C'est un honneur particulier pour nous de travailler dès à présent activement aux côtés de l'équipe de Northern Data sur d'autres sites en Amérique du Nord. »

L'acquisition de l'ensemble du groupe KE prendra la forme d'une augmentation de capital en contrepartie de contributions en nature par l'émission de 83 333 actions soumises à un blocage total pendant une période de trois ans.

À propos de Northern Data :

Northern Data AG construit et offre des solutions d'infrastructure globales dans le domaine du calcul haute performance (HPC), en proposant des solutions dans les secteurs de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle, de l'analyse des big data, des applications blockchain, de la diffusion de jeu et autres. Opérationnelle sur le plan international, la société a évolué suite à la fusion de German Northern Bitcoin AG et American Whinstone US, Inc. et elle fait désormais figure de leader reconnu dans la fourniture de solutions HPC dans le monde entier. La société propose des solutions stationnaires, dans des grands centres de données de pointe, ainsi que dans des centres de données mobiles de pointe, qui peuvent être situés à n'importe quel emplacement dans le monde. Ainsi, elle combine ses propres logiciels et matériels aux concepts intelligents pour assurer un approvisionnement énergétique durable. Au Texas, Whinstone construit actuellement le centre de données HPC le plus grand aux États-Unis et, simultanément, l'installation consacrée aux solutions HPC la plus importante au monde.

À propos du groupe Kelvin Emtech :

Le groupe KE est composé des trois entreprises canadiennes Kelvin Emtech Inc, K.E. Technologie et CEDTECH Construction Inc. Fort de plus de 30 employés, le groupe KE, dont le siège est sis dans la province canadienne du Québec, est l'une des principales sociétés de conception de centres de données au Canada et possède plus de 25 ans d'expérience dans l'élaboration des infrastructures électromécaniques des sites de ses clients. Le groupe KE se spécialise dans les installations électromécaniques complètes liées aux services continus 24 h/24, 7 j/7 des centres de données de type TIER I à TIER IV et dans toutes les infrastructures électromécaniques critiques des secteurs IT, des télécommunications ou de l'ingénierie des communications. Les activités de l'entreprise comprennent les tests, les analyses de besoins, la planification ainsi que la construction et l'exploitation des installations.

Clause de non-responsabilité :

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres de Northern Data AG et ne s'apparente en aucun cas à un prospectus de Northern Data AG. Les informations comprises dans le présent communiqué de presse ne prétendent pas constituer la base de quelque décision opérationnelle d'ordre financier, légal, fiscal ou autre que ce soit. Toute décision de placement et autres ne devrait pas se fonder uniquement sur le présent communiqué de presse. Comme pour tout ce qui a trait aux activités commerciales et aux investissements, veuillez vous octroyer les conseils de professionnels qualifiés.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 avril 2020 à 17:45 et diffusé par :