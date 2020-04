Pandémie de la COVID-19 - Relancer l'économie sans relancer la pandémie





QUÉBEC, le 28 avril 2020 /CNW Telbec/ - Accompagné du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, le premier ministre du Québec, François Legault, a présenté aujourd'hui un plan de réouverture de différents secteurs économiques pour le mois de mai. Cette reprise se fera de manière graduelle et s'étalera sur plusieurs semaines, dans le but de relancer l'économie du Québec de façon prudente, sans relancer la pandémie.

Le premier ministre a expliqué qu'au cours des prochaines semaines, trois types d'entreprises rouvriront :

À partir du 4 mai : les commerces de détail et magasins avec entrée extérieure, en excluant ceux de la grande région de Montréal?;

À partir du 11 mai : le secteur de la construction autre que résidentielle ainsi que les entreprises manufacturières, qui devront toutefois respecter certaines restrictions par quart de travail (maximum de 50 travailleurs + 50 % des employés excédentaires). Les commerces de détail et magasins avec entrée extérieure de la grande région de Montréal pourront aussi rouvrir?;

À partir du 25 mai : les entreprises manufacturières, sans restriction (100 % des employés).

Tous les autres secteurs et types d'entreprises feront l'objet d'un plan qui sera présenté plus tard. François Legault a expliqué que ce plan de reprise des activités économiques a été élaboré en collaboration avec les autorités de la Santé publique, les équipes du ministère de l'Économie et de l'Innovation et du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ainsi que celles de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour toutes les questions de sécurité au travail. Tous les employés et travailleurs devront absolument continuer de respecter les mesures de distanciation physique. Des guides ont été prévus à cet effet.

«?L'idée, c'est d'ajouter des travailleurs graduellement et d'analyser les effets sur la contagion avant de rouvrir d'autres secteurs. Si on veut que ça fonctionne, c'est important que les consignes continuent d'être suivies. C'est important de ne pas avoir de rassemblements de personnes?», a insisté M. Legault.

Bilan quotidien

Le premier ministre a également dévoilé le récent bilan sur l'évolution de la COVID-19, au Québec. Celui-ci fait état de 775 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 25?757.

La situation dans les hôpitaux demeure sous contrôle, avec 1?625 personnes hospitalisées, dont 217 aux soins intensifs. M. Legault a tenu à préciser que sur ces 1?625 personnes, 94 n'avaient plus besoin d'être hospitalisées, mais le réseau a choisi d'attendre avant de les retourner dans les CHSLD, par mesure de précaution.

Le bilan des décès est de 1?682, soit 83 de plus qu'hier. Le premier ministre a offert ses condoléances aux familles et aux proches des victimes.

Deux mondes

François Legault a indiqué, graphique à l'appui, qu'il y a véritablement deux mondes au Québec : d'un côté, le nombre de décès dans les résidences de soins de longue durée?; de l'autre, le nombre de décès dans le reste de la société, soit les personnes qui ne vivaient pas dans une résidence de soins de longue durée.

Personnes âgées de 60 ans et plus : respectez la distance de 2 mètres

M. Legault a lancé un message aux personnes âgées de 60 ans et plus : c'est important de toujours rester à deux mètres de distance des autres personnes, même des enfants. «?Je sais que c'est difficile, mais les chiffres sont têtus : 97 % des décès depuis le début de la crise sont des personnes de 60 ans et plus. Il faut que vous fassiez comme si toutes les autres personnes avaient le virus?», a souligné François Legault.

Remerciements du jour

Le premier ministre a réservé ses remerciements quotidiens à tous les entrepreneurs du Québec. Les dernières semaines ont été stressantes pour eux, notamment sur le plan financier.

«?Il ne faut pas être gênés de parler de vos problèmes financiers avec votre banque ou votre caisse qui sont en contact avec nous. Parlez-en même avec Investissement Québec?! Le Québec a besoin de ses entrepreneurs?!?», a conclu M. Legault.

Citation :

«?Aujourd'hui, on annonce que certaines entreprises vont rouvrir au cours du mois de mai, graduellement. Si on regarde ce qui se passe dans la population en général, le nombre de décès est beaucoup plus bas que dans les CHSLD, et on voit que la courbe a atteint un plateau depuis deux semaines. C'est ce qui nous permet de rouvrir certaines entreprises, graduellement, au cours des prochaines semaines. Plusieurs équipes, notamment la CNESST, vont s'assurer que les mesures de sécurité seront respectées. Même si on rouvre les écoles et l'économie, les mesures de distanciation doivent être maintenues, surtout pour les personnes vulnérables. Le défi, c'est de relancer l'économie, graduellement, sans relancer la pandémie.?»

François Legault, premier ministre du Québec

Faits saillants :

En date du lundi 27 avril 2020, à 18 h, il y avait au Québec 25?757 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19, une augmentation de 775.

1?625 personnes étaient hospitalisées, dont 217 aux soins intensifs, une augmentation de 7 par rapport au dernier bilan.

5?841 personnes initialement atteintes sont par ailleurs guéries de la COVID-19, une augmentation de 324 par rapport au dernier bilan.

Le bilan des décès s'élève à 1?682 au Québec, une augmentation de 83 par rapport au dernier bilan.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter le site Québec.ca/coronavirus.

Il est possible d'obtenir de l'information en utilisant la ligne coronavirus selon l'indicatif régional de votre localité :

418 644-4545



450 644-4545



514 644-4545



819 644-4545



1 877 644-4545 (sans frais)

Pour être à l'affût des mises à jour des données, suivez le compte Twitter du ministère de la Santé et des Services sociaux : https://twitter.com/sante_qc (@sante_qc).

