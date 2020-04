L'Ordre des CRHA diffuse un guide pour soutenir les organisations québécoises dans la gestion du retour au travail (COVID-19)





MONTRÉAL, le 28 avril 2020 /CNW Telbec/ - Alors que le gouvernement annonçait aujourd'hui son plan pour la relance des activités économiques, les organisations doivent se préparer avec diligence à la reprise dans les milieux de travail bien que l'échéance demeure incertaine pour plusieurs industries. Afin de les soutenir face à cette tâche colossale, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés rend disponible le guide COVID-19 : Gérer le retour au travaili. À ce sujet, 79 % des professionnels RH se disent inquiets face à cette réouverture, selon un sondageii de l'Ordre effectué auprès de ses membres.

Au sein des milieux de travail, les principaux défis qui émergent de la reprise touchent fortement la gestion des ressources humaines. Ainsi, il est vivement recommandé de faire affaire avec des professionnels compétents qui sauront continuer de guider les organisations durant cette autre période particulière, tels que les CRHA et CRIA.

Des préoccupations nombreuses et présentes au sein des organisations

Évidemment, les préoccupations au sein des organisations que soulève cette reprise sont nombreuses. Selon un sondage de l'Ordre, effectué auprès des professionnels en ressources humaines, les aspects jugés les plus préoccupants sont les suivants :

Contrôle de la mesure de distanciation sociale : mentionné par 54 % des répondants Gestion du stress et de l'anxiété chez les travailleurs : mentionné par 37 % des répondants Contrôle des symptômes chez les travailleurs et la clientèle : mentionné par 33 % des répondants Indisponibilité de la main-d'oeuvre (ex : doivent s'occuper de personnes à charge, sont atteints de la COVID-19) : mentionné par 21 % des répondants Manque de main-d'oeuvre (en raison du droit de refus, concurrence du PCU, licenciement au début de la crise, etc.) : mentionné par 18 % des répondants

Considérations à court terme relatives à la reprise des milieux de travail

«?La planification de la reprise des milieux de travail peut devenir un réel casse-tête et les questions sont nombreuses. Pensons notamment aux mesures de santé et sécurité qui doivent être mises en place pour assurer la protection des travailleurs et de la clientèle ainsi qu'à la nécessité d'accompagner les travailleurs sur l'anxiété que cela peut générer.?» souligne Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre des CRHA.

Voici les principales considérations qui doivent être prises en compte à court terme :

Gestion de la santé et la sécurité (mise en place des mesures adéquates en fonction du contexte particulier des organisations, fournir les équipements de protection adéquats, gérer la question des symptômes auprès des employés, aménagement des lieux de travail)

santé et la sécurité (mise en place des mesures adéquates en fonction du contexte particulier des organisations, fournir les équipements de protection adéquats, gérer la question des symptômes auprès des employés, aménagement des lieux de travail) Organisation du travail : (gestion de l'indisponibilité et de l'attraction de la main-d'oeuvre, réorganisation des tâches et des horaires, possibilité de poursuivre les mesures de télétravail)

Accompagnement des employés (orientation et formation dans un contexte de travail réorganisé, gestion de l'anxiété)

Pratiques de management (gestion du travail à distance, gestion du changement et de l'engagement)

(gestion du travail à distance, gestion du changement et de l'engagement) Information (communiquer de manière transparente, faire preuve de leadership)

Afin de diminuer les risques, et lorsque cela est possible, les mesures de télétravail devraient être maintenues pour les prochains mois.

«?Guidés par leur expertise et leur professionnalisme, les professionnels de la gestion des ressources humaines occupent une place centrale dans les discussions au sein des organisations, non seulement pour faciliter le retour au travail, mais pour réinventer les opérations et le monde du travail de demain, lequel sera nécessairement différent après cette épreuve collective.?» conclut Mme Poirier.

Pour consulter le guide : https://crha.li/guide-retour

À propos de l'Ordre

Regroupant 11?000 membres, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des employés. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement de ses membres CRHA et CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être des employés. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org.



i Ce guide se veut évolutif et sera bonifié au fil du temps. ii Le sondage est présentement en cours de collecte de données. Il s'agit donc de données préliminaires. En raison du grand nombre de répondants (près de 1000 professionnels RH au moment de diffuser ces lignes), il nous est possible d'en tirer ces conclusions.

