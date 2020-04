Traverse Harrington Harbour-Chevery - Reprise du service de transport des marchandises

Le Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES-FTQ) participait ce matin à un groupe de travail (employeurs, syndicats, gouvernement et commissions scolaires) pour la relance du transport scolaire. Le SQEES-FTQ a fait part des...

L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec accueille favorablement et avec soulagement l'annonce de la reprise des chantiers de génie civil et voirie au Québec et dans tous les secteurs de l'industrie. Si le contexte...